[{"available":true,"c_guid":"6ca5a8be-7c8a-4533-8e72-fb6e43c18284","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb adatok szerint már nem a bajor vállalat a világ legnyereségesebb autógyártója.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint már nem a bajor vállalat a világ legnyereségesebb autógyártója.","id":"20180823_a_suzuki_letaszitotta_a_tronrol_a_bmwt_nyereseg_profit_autogyartas_esztergom_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca5a8be-7c8a-4533-8e72-fb6e43c18284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cec8bf7-1277-4434-9a7d-ebb62338b74c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180823_a_suzuki_letaszitotta_a_tronrol_a_bmwt_nyereseg_profit_autogyartas_esztergom_debrecen","timestamp":"2018. augusztus. 23. 11:21","title":"A Suzuki letaszította a trónról a BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30a28c5-91e6-456d-a361-5e7be91c9e96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes alapszakokra közepes érettségivel is be lehetett jutni, a népszerű szakokhoz azonban 300-400 pontot kellett összeszedni.","shortLead":"Egyes alapszakokra közepes érettségivel is be lehetett jutni, a népszerű szakokhoz azonban 300-400 pontot kellett...","id":"20180824_kijottek_a_potfelveteli_ponthatarai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e30a28c5-91e6-456d-a361-5e7be91c9e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faf6242-7d35-4745-9c24-d2e2577e250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_kijottek_a_potfelveteli_ponthatarai","timestamp":"2018. augusztus. 24. 14:23","title":"Kijöttek a pótfelvételi ponthatárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wladár Sándor szerint valaki titokban rögzített egy magánbeszélgetést, amelyből most újból hírt kreáltak, és amelyet a személye ellene próbálnak meg felhasználni. ","shortLead":"Wladár Sándor szerint valaki titokban rögzített egy magánbeszélgetést, amelyből most újból hírt kreáltak, és amelyet...","id":"20180823_Feljelentest_tesz_a_titkos_hangfelvetel_miatt_az_uszok_elnoke_Wladar_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6aa364-ac18-495d-a165-3011639b1927","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Feljelentest_tesz_a_titkos_hangfelvetel_miatt_az_uszok_elnoke_Wladar_Sandor","timestamp":"2018. augusztus. 23. 15:25","title":"Feljelentést tesz a titkos hangfelvétel miatt az úszók elnöke, Wladár Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint kétezer litert vitt haza, hogy saját kocsiját tankolja vele.","shortLead":"Több mint kétezer litert vitt haza, hogy saját kocsiját tankolja vele.","id":"20180823_Egy_even_keresztul_heti_rendszeresseggel_lopta_az_uzemanyagot_munkahelyerol_egy_derecskei_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbbab39-fa26-4f0f-8f37-c96ded3a4f93","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Egy_even_keresztul_heti_rendszeresseggel_lopta_az_uzemanyagot_munkahelyerol_egy_derecskei_ferfi","timestamp":"2018. augusztus. 23. 08:47","title":"Egy éven keresztül heti rendszerességgel lopta az üzemanyagot munkahelyéről egy derecskei férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi központi segélyhívó vonal egyik szóvivője szerint csupán egy kiragadott, kirívó esetről van szó.","shortLead":"A helyi központi segélyhívó vonal egyik szóvivője szerint csupán egy kiragadott, kirívó esetről van szó.","id":"20180823_62_orat_vart_a_segitsegre_egy_brit_beteg_mert_a_kozpontban_senki_nem_kezelte_a_segelyhivasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5177c3-fb67-4c8e-bc11-1c5e7582bf93","keywords":null,"link":"/elet/20180823_62_orat_vart_a_segitsegre_egy_brit_beteg_mert_a_kozpontban_senki_nem_kezelte_a_segelyhivasat","timestamp":"2018. augusztus. 23. 13:46","title":"62 órát várt a segítségre egy brit beteg, mert a központban senki nem kezelte a segélyhívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semmi biztosíték nincs arra, hogy nem a vizes-vb forgatókönyve ismétlődik meg a szuperkórházaknál is.","shortLead":"Semmi biztosíték nincs arra, hogy nem a vizes-vb forgatókönyve ismétlődik meg a szuperkórházaknál is.","id":"20180823_Szuperkorhaz_Legyen_nagy_keruljon_sokba_a_tobbi_majd_kialakul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fff1ff8-2839-4e5d-a95f-8c1454a06148","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Szuperkorhaz_Legyen_nagy_keruljon_sokba_a_tobbi_majd_kialakul","timestamp":"2018. augusztus. 23. 15:26","title":"Szuperkórház: Legyen nagy, kerüljön sokba, a többi majd kialakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi kezelési módoknál hatásosabban képes csökkenteni a tumorsejtek méretét létező gyógyszerek kombinációja – derül ki a Chem tudományos lapban megjelent tanulmányból.","shortLead":"A jelenlegi kezelési módoknál hatásosabban képes csökkenteni a tumorsejtek méretét létező gyógyszerek kombinációja –...","id":"20180824_talaltak_egy_gyogyszermixet_amely_hatasosan_zsugoritja_a_tumorsejteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea927d3b-2ede-4882-8027-92819f96d628","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_talaltak_egy_gyogyszermixet_amely_hatasosan_zsugoritja_a_tumorsejteket","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:48","title":"Találtak egy gyógyszermixet, amely hatásosan zsugorítja a tumorsejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Májusi történetet elevenített fel a TV2, amikor közzétett egy hangfelvételt, amelyen az úszószövetség elnöke beszél egy bizonyos Szepesiről, illetve arról, hogy szívesen közel került volna hozzá szexuálisan. ","shortLead":"Májusi történetet elevenített fel a TV2, amikor közzétett egy hangfelvételt, amelyen az úszószövetség elnöke beszél...","id":"20180823_magyar_uszoszovetseg_wladar_sandor_hangfelvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d46144-b810-4de1-954e-c2636613e420","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_magyar_uszoszovetseg_wladar_sandor_hangfelvetel","timestamp":"2018. augusztus. 23. 12:45","title":"Újabb botrány alakul az úszóknál: Wladár magánbeszélgetését adták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]