[{"available":true,"c_guid":"c47c3db6-aa91-4b34-8d9d-1a7f002865a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Google Maps Gödöllőtől majdnem Hatvanig vöröset, azaz szinte álló forgalmat mutatott 16:52-kor, a 17 kilométeres táv megtételére 1 óra 46 percet jósolt.","shortLead":"A Google Maps Gödöllőtől majdnem Hatvanig vöröset, azaz szinte álló forgalmat mutatott 16:52-kor, a 17 kilométeres táv...","id":"20180824_Tomegkarambol_volt_az_M3ason_17_kilometeres_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47c3db6-aa91-4b34-8d9d-1a7f002865a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579e6fd4-94b4-4925-9156-278ac8349a20","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180824_Tomegkarambol_volt_az_M3ason_17_kilometeres_a_dugo","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:52","title":"Tömegkarambol volt az M3-ason, 17 kilométeres volt a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump rendszeresen bírálja az orosz beavatkozással kapcsolatos nyomozás miatt Jeff Sessionst. Pedig az elnök semmilyen módon nem akadályozhatja az igazságszolgáltatás munkáját. Most a miniszter is rászólt Trumpra: ne avatkozzon bele.","shortLead":"Trump rendszeresen bírálja az orosz beavatkozással kapcsolatos nyomozás miatt Jeff Sessionst. Pedig az elnök semmilyen...","id":"20180823_Visszaszolt_Trumpnak_igazsagugyminisztere_Ne_szoljon_bele_a_nyomozasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f392032d-3aae-4a74-84e4-a363c0e3a5dd","keywords":null,"link":"/vilag/20180823_Visszaszolt_Trumpnak_igazsagugyminisztere_Ne_szoljon_bele_a_nyomozasba","timestamp":"2018. augusztus. 23. 22:18","title":"Visszaszólt Trumpnak igazságügyminisztere: Ne szóljon bele a nyomozásba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b17ae2-c549-4760-b84f-ee48bafa79de","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180824_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_12_Sodro_Eliza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b17ae2-c549-4760-b84f-ee48bafa79de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9917cfca-37ac-44f0-9fac-1816c5ed11ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_12_Sodro_Eliza","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:00","title":"Sodró Eliza: Néha a hallgatás is bátorság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5385b597-de07-4020-a796-7bdb6587c863","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vesztegetési ügyben tart az eljárás.","shortLead":"Vesztegetési ügyben tart az eljárás.","id":"20180823_Magyarorszag_nem_adja_ki_Hernadi_Zsoltot_a_horvatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5385b597-de07-4020-a796-7bdb6587c863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06540ae-51a0-46e8-a2c0-3b8b39d9d0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20180823_Magyarorszag_nem_adja_ki_Hernadi_Zsoltot_a_horvatoknak","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:31","title":"Magyarország nem adja ki Hernádi Zsoltot a horvátoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most 63 éves Mark David Chapman még legalább két évig rácsok mögött marad, miután tizedszerre is megtagadták a szabadlábra helyezését. ","shortLead":"A most 63 éves Mark David Chapman még legalább két évig rácsok mögött marad, miután tizedszerre is megtagadták...","id":"20180824_Iden_sem_szabadul_John_Lennon_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7948f680-dd32-48ef-ba26-c60ae6c84ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Iden_sem_szabadul_John_Lennon_gyilkosa","timestamp":"2018. augusztus. 24. 05:10","title":"Idén sem szabadul John Lennon gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokszor ráadásul nem a teljesítmény, hanem a politikai kapcsolatok számítanak.","shortLead":"Sokszor ráadásul nem a teljesítmény, hanem a politikai kapcsolatok számítanak.","id":"20180824_Alszponzoroktol_omlik_a_penz_a_focicsapatokhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc785fa-4954-4668-80ac-875b9b086871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Alszponzoroktol_omlik_a_penz_a_focicsapatokhoz","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:01","title":"Álszponzoroktól ömlik a pénz a focicsapatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Ikarus Egyedi Kft. folytatná a termelést, ezért megegyezést ajánlott a hitelezőknek, 2025-re fizetné meg minden adósságát. ","shortLead":"Az Ikarus Egyedi Kft. folytatná a termelést, ezért megegyezést ajánlott a hitelezőknek, 2025-re fizetné meg minden...","id":"20180823_A_csodbe_ment_magyar_buszgyarto_igeri_kifizeti_az_adossagait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3582010-d7b7-403d-a56a-18c711f4056c","keywords":null,"link":"/kkv/20180823_A_csodbe_ment_magyar_buszgyarto_igeri_kifizeti_az_adossagait","timestamp":"2018. augusztus. 23. 10:41","title":"A csődbe ment magyar buszgyártó adósságai visszafizetését ígéri, de feltételei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3243be4-1f35-4bfd-806e-19bcf7ca6021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbikból érkezők közül ezt Dúró Dóra jelentette be.","shortLead":"A Jobbikból érkezők közül ezt Dúró Dóra jelentette be.","id":"20180823_Partta_alakult_Toroczkai_mozgalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3243be4-1f35-4bfd-806e-19bcf7ca6021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2d986-e699-44c4-b6d2-3793c784f992","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Partta_alakult_Toroczkai_mozgalma","timestamp":"2018. augusztus. 23. 09:05","title":"Párttá alakult Toroczkai mozgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]