[{"available":true,"c_guid":"4e916583-ff1c-4942-8bcc-2304a6d26610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány bevándorlási különadója lényegében kivégezte a szervezetet.","shortLead":"A kormány bevándorlási különadója lényegében kivégezte a szervezetet.","id":"20180824_Megszunik_a_menekultcsaladokat_segito_Migration_Aid_Alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e916583-ff1c-4942-8bcc-2304a6d26610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba8735-6f2d-46a9-b8c4-fbe8d73b3919","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Megszunik_a_menekultcsaladokat_segito_Migration_Aid_Alapitvany","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:38","title":"Megszűnik a menekültcsaládokat segítő Migration Aid Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A volt Miniszterelnökséget vezető miniszterhez több szálon kötődő többségi tulajdonos megvált részvényeinek többségétől.","shortLead":"A volt Miniszterelnökséget vezető miniszterhez több szálon kötődő többségi tulajdonos megvált részvényeinek többségétől.","id":"20180824_Uj_titokzatos_tulajdonosai_vannak_Lazar_Janosek_vadaszkastelyanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e847af2e-497f-46a4-9a2e-29bebb0c5ae0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180824_Uj_titokzatos_tulajdonosai_vannak_Lazar_Janosek_vadaszkastelyanak","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:35","title":"Új, titokzatos tulajdonosai vannak Lázár Jánosék vadászkastélyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jöhet ilyen a válogatottban is. ","shortLead":"Jöhet ilyen a válogatottban is. ","id":"20180825_szalai_gol_hoffenheim_bayern_munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d627bf8-f586-47d5-8613-50fb93d31d44","keywords":null,"link":"/sport/20180825_szalai_gol_hoffenheim_bayern_munchen","timestamp":"2018. augusztus. 25. 08:19","title":"Elég nagy gólt lőtt Szalai a Bayern Münchennek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelentette, nem garantálja, hogy a júliusban szerződtetett Cristiano Ronaldo minden mérkőzésen játszani fog.","shortLead":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelentette, nem garantálja, hogy a júliusban...","id":"20180824_nem_lesz_berelt_helye_ronaldonak_a_juventus_kezdojeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d070295-6daf-4ef6-b70e-8846f76b65f7","keywords":null,"link":"/sport/20180824_nem_lesz_berelt_helye_ronaldonak_a_juventus_kezdojeben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:41","title":"Nem ígér érinthetetlenséget Ronaldónak az edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az innovációs és technológiai miniszter úgy nyilatkozott, akciótervet dolgoznak ki a bővítés idejére a forgalom könnyítésére.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter úgy nyilatkozott, akciótervet dolgoznak ki a bővítés idejére a forgalom...","id":"20180825_m1_autopalya_bovites_palkovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a455294-ece0-446a-bf82-993f27da953e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_m1_autopalya_bovites_palkovics","timestamp":"2018. augusztus. 25. 10:07","title":"Három sávos lesz az M1-es, mert nem bír el több autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","shortLead":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","id":"20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c811bc2-a7bc-48bd-bd76-64e250ca90f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:26","title":"Három települést ki kellett üríteni erdőtűz miatt Berlin közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d4e59-7097-4bb9-9e92-29b9a60b94f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentendre városképéhez nemigen illő irodaházakat építenének a város egyetlen szabadstrandja mellé. A civileknek nem tetszik az ötlet, az önkormányzatnak igen.","shortLead":"Szentendre városképéhez nemigen illő irodaházakat építenének a város egyetlen szabadstrandja mellé. A civileknek nem...","id":"20180825_A_szentendrei_Dunapartra_is_johet_a_beton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d4e59-7097-4bb9-9e92-29b9a60b94f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840de6b4-2079-4482-83fa-9f8d8bba058f","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_A_szentendrei_Dunapartra_is_johet_a_beton","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:39","title":"A szentendrei Dunapartra is jöhet a beton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2606a81e-1ecd-4778-9055-211a25f65e72","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A társadalmi polarizációt a jelentősen különböző lakásviszonyok is érzékeltetik. A gyermeket nevelő háztartások majdnem háromnegyede legalább háromszobás ingatlanban él, de a túlzsúfoltnak számító lakások csaknem háromnegyedét ugyancsak gyerekes famíliák lakják. ","shortLead":"A társadalmi polarizációt a jelentősen különböző lakásviszonyok is érzékeltetik. A gyermeket nevelő háztartások majdnem...","id":"201834_a_kadarkockak_utani_komfort_gardrob_terasz_garazs_klima","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2606a81e-1ecd-4778-9055-211a25f65e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f29eff-a077-4c35-bec9-2cb832bf8b86","keywords":null,"link":"/itthon/201834_a_kadarkockak_utani_komfort_gardrob_terasz_garazs_klima","timestamp":"2018. augusztus. 25. 08:00","title":"A Kádár-kockák utáni komfort: gardrób, terasz, garázs, klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]