[{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének fedezését csak a tengervíz-sótalanító telepek segítségével tudják megoldani.","shortLead":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének...","id":"20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508af1e5-491c-45c2-bdee-628354cef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:53","title":"Közel kerültek a kiszáradáshoz Izrael vízforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter ellenében fogalmazza meg magát. Hasonló szemlélet korábban jutott már sikerre – igaz, csak szűk körben.","shortLead":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter...","id":"201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9f83c-97a2-44a2-b64a-74a9b64b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:00","title":"Még a Facebookot is lesöpörné az új közösségi háló, a kitalálója már 1,5 milliót keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét utolsó napjaiban viszont visszatér a nyár, többfelé újra 30 fok közelébe kúsznak majd a maximumok.","shortLead":"A hét utolsó napjaiban viszont visszatér a nyár, többfelé újra 30 fok közelébe kúsznak majd a maximumok.","id":"20180826_idojaras_elrejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998b2546-1b6e-4c22-acac-b0dfe9d1b6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_idojaras_elrejelzes","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:21","title":"Elő a pulcsikat: hétfő hajnalban lesz, ahol már csak 8 fokot mutat a hőmérő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","shortLead":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","id":"20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be7ab1-51c3-41e6-b6b0-d4f83ca59ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:41","title":"Egy nap múlva szabadul Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Instagram-oldalára tett ki egy videót a 71 éves sztár, amiben egy hatalmas súlyt gurít a terem egyik végéből a másikba.","shortLead":"Instagram-oldalára tett ki egy videót a 71 éves sztár, amiben egy hatalmas súlyt gurít a terem egyik végéből a másikba.","id":"20180827_Video_Stallone_mar_elkezdett_gyurni_a_Rambo_5re__de_ugy_hogy_attol_leesik_az_alla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b92be47-a7de-4173-afe7-1586b3774ccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Video_Stallone_mar_elkezdett_gyurni_a_Rambo_5re__de_ugy_hogy_attol_leesik_az_alla","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:10","title":"Videó: Stallone már elkezdett gyúrni a Rambo 5-re – de úgy, hogy attól leesik az álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd52be55-7373-4fc3-8546-1f36567717e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sor, a Fidesz számára stratégiai jelentőségű üzeneteket közlő, a kormánymédiumokban megjelent cikkekről mondatta ki a bíróság a választások után, hogy nem feleltek meg a valóságnak.","shortLead":"Egy sor, a Fidesz számára stratégiai jelentőségű üzeneteket közlő, a kormánymédiumokban megjelent cikkekről mondatta ki...","id":"20180827_A_tavaszi_Fideszkampany_fo_allitasairol_mondta_ki_a_birosag_hogy_nem_igazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd52be55-7373-4fc3-8546-1f36567717e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966c30c5-0b91-4a23-892d-085492d5a6a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_tavaszi_Fideszkampany_fo_allitasairol_mondta_ki_a_birosag_hogy_nem_igazak","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:28","title":"A Fidesz-média lejárató kampányüzeneteiről mondta ki a bíróság, hogy nem igazak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter LMP-s politikus a saját lapjában ekézi az ellenzéket. ","shortLead":"Ungár Péter LMP-s politikus a saját lapjában ekézi az ellenzéket. ","id":"20180827_Ungar_Migraciougyben_nem_szegyen_a_Fidesszel_egyeterteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453b3407-2fc1-426c-aa34-cec0a2a9c8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Ungar_Migraciougyben_nem_szegyen_a_Fidesszel_egyeterteni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:40","title":"Ungár: \"Migrációügyben nem szégyen a Fidesszel egyetérteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. Először az áramellátás szűnt meg, hétfőre pedig a vízszolgáltatásban is fennakadásokat tapasztaltak.","shortLead":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. Először...","id":"20180827_gorog_sziget_aram_viz_idra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1469db5e-c13c-48b9-a7ef-f5a17ba5505a","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_gorog_sziget_aram_viz_idra","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:13","title":"Víz és áram nélkül maradt a népszerű görög nyaralóhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]