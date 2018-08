Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","shortLead":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","id":"20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657b80e4-f481-40aa-8f2e-9ca623a924d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:32","title":"Eltemették Székhelyi Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítástechnika történetének egyik fontos mérföldköve volt a Windows 95 megjelenése. Az operációs rendszert most bárki letöltheti a gépére egy alkalmazásként.","shortLead":"A számítástechnika történetének egyik fontos mérföldköve volt a Windows 95 megjelenése. Az operációs rendszert most...","id":"20180827_windows_95_macos_linux_apple_watch_operacios_rendszer_telepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2235742-3cb1-41cc-9e44-c9f225a7ac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_windows_95_macos_linux_apple_watch_operacios_rendszer_telepites","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:03","title":"Töltse le a Windows 95-öt: csináltak belőle egy programot, amit gépe felforgatása nélkül nyomogathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046fb114-94d5-4af5-9319-5302b4b082de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A játékos vádlisérülés miatt feladta utolsó mérkőzését, sírva búcsúzott a közönségtől.","shortLead":"A játékos vádlisérülés miatt feladta utolsó mérkőzését, sírva búcsúzott a közönségtől.","id":"20180828_Nem_indul_tobb_Grand_Slamen_Ferrer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046fb114-94d5-4af5-9319-5302b4b082de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1860ccfb-e44a-4fae-a0b9-9d1a977d5c47","keywords":null,"link":"/sport/20180828_Nem_indul_tobb_Grand_Slamen_Ferrer","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:54","title":"Nem indul több Grand Slamen Ferrer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem pihen a Fidesz kampányhengere, hónapok, ha nem évek óta ebben az üzemmódban. Az ellenzék kezd magához térni szavak szintjén, de a tettek mást mutatnak. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nem pihen a Fidesz kampányhengere, hónapok, ha nem évek óta ebben az üzemmódban. Az ellenzék kezd magához térni szavak...","id":"20180826_Orban_kottajabol_keszul_mindenki_a_kovetkezo_kampanyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2544b31-815a-4b2e-b44d-215806db4c21","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Orban_kottajabol_keszul_mindenki_a_kovetkezo_kampanyra","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:30","title":"Orbán tervei szerint készül mindenki az őszi szezonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5fe78a-d1a2-4649-aeab-47ac5e1793f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legalábbis a Rolling Stone magazin 500-as listáján csak hét szám előzi meg.\r

\r

","shortLead":"Legalábbis a Rolling Stone magazin 500-as listáján csak hét szám előzi meg.\r

\r

","id":"20180826_Otven_eve_jelent_meg_a_poptortenelem_nyolcadik_legjobb_dala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5fe78a-d1a2-4649-aeab-47ac5e1793f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa23cf32-3416-42ba-90a3-7f593b15c466","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Otven_eve_jelent_meg_a_poptortenelem_nyolcadik_legjobb_dala","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:21","title":"Ötven éve jelent meg a poptörténelem nyolcadik legjobb dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949d51a-ad7c-4d8d-bd9b-5241c9eb49fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó legdrágább modellje az ígéretek szerint mind a hétköznapokban, mind a versenypályán a korábbiaknál jobb vezetési élményt biztosít.","shortLead":"A japán gyártó legdrágább modellje az ígéretek szerint mind a hétköznapokban, mind a versenypályán a korábbiaknál jobb...","id":"20180828_uj_hibrid_szupersportauto_2019es_honda_nsx_senna_szuzuka_versenypalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3949d51a-ad7c-4d8d-bd9b-5241c9eb49fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2909a69-d908-4a6f-a6cf-69027454259d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_uj_hibrid_szupersportauto_2019es_honda_nsx_senna_szuzuka_versenypalya","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:21","title":"Új hibrid szupersportautó, íme a gyorsabb 2019-es Honda NSX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi családtámogatási ellátásokat, hogy az előbb érkező pénzt a családok felhasználhassák a tanévkezdéshez.","shortLead":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi...","id":"20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3e18cb-35fe-4f44-aaa9-877c3697f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:39","title":"Több mint egymillió ember jut hétfőn előbb a pénzéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53080815-a579-4d1c-b1e8-ce57f1f37d13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházók a kereslet csökkenésében reménykednek, hiszen jövő nyár elején az újépítésű lakásokra vonatkozó kedvezményes áfa időszakának vége felé közeledve még többet kérhetnének el a tóparti ingatlanokért.","shortLead":"A beruházók a kereslet csökkenésében reménykednek, hiszen jövő nyár elején az újépítésű lakásokra vonatkozó...","id":"20180828_Meg_csak_letrarol_van_kilatas_de_epites_kozben_is_emelgetik_a_balatoni_ujlakasok_arait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53080815-a579-4d1c-b1e8-ce57f1f37d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199c146-cf6c-4b9c-96c7-d715c1a0095e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180828_Meg_csak_letrarol_van_kilatas_de_epites_kozben_is_emelgetik_a_balatoni_ujlakasok_arait","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:32","title":"Még csak létráról van kilátás, de építés közben is emelgetik a balatoni újlakások árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]