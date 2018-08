Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddbd3c26-ca68-498a-a0a6-acd68a711ca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a modellből mindössze néhány tucat példány készült, többek közt ez is indokolja az elképesztően borsos árat.","shortLead":"Ebből a modellből mindössze néhány tucat példány készült, többek közt ez is indokolja az elképesztően borsos árat.","id":"20180827_uj_rekord_136_milliard_forintot_adtak_ezert_a_ferrariert_250_gto_oldtimer_veteran_olasz_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddbd3c26-ca68-498a-a0a6-acd68a711ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59ea0db-c2f9-4b01-a2cc-617cdf4a16f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_uj_rekord_136_milliard_forintot_adtak_ezert_a_ferrariert_250_gto_oldtimer_veteran_olasz_sportkocsi","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:21","title":"Új rekord: 13,6 milliárd forintot adtak ezért a Ferrariért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0807d5a-65cb-43db-ba0c-5634ad62e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180828_Egy_azaz_egy_drukker_ult_a_Felcsut_szektoraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0807d5a-65cb-43db-ba0c-5634ad62e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d931a30-08ad-40ad-a763-90b9d00b9f31","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Egy_azaz_egy_drukker_ult_a_Felcsut_szektoraban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:54","title":"Egy, azaz egy drukker ült a Felcsút szektorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna leszerződtette a rappert a legújabb show-jába, de azért készül B tervvel is.","shortLead":"A csatorna leszerződtette a rappert a legújabb show-jába, de azért készül B tervvel is.","id":"20180827_A_TV2_ad_egy_eselyt_Curtisnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d597944d-2fa9-4d0f-b731-d629bebba6b1","keywords":null,"link":"/elet/20180827_A_TV2_ad_egy_eselyt_Curtisnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:20","title":"A TV2 ad egy esélyt Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs kellős közepén a Shopping and Welcome Centerben.","shortLead":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs...","id":"20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458da9cb-0101-49c7-b7f0-a0982dfda504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:33","title":"Párizs kínaiul beszél és számol, ha ez az ára a világelsőségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korrupciót gyanítanak, a párt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést. ","shortLead":"Korrupciót gyanítanak, a párt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést. ","id":"20180827_Feljelentest_tesz_az_LMP_a_Microsoftugy_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370bc70-b5d4-4d9a-8df4-1dd2ce0ac00a","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Feljelentest_tesz_az_LMP_a_Microsoftugy_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:39","title":"Feljelentést tesz az LMP a Microsoft-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szóra sem méltatja azokat a vádakat, amelyeket a Vatikán volt washingtoni nagykövete juttatott el a katolikus sajtóhoz.","shortLead":"A katolikus egyházfő szóra sem méltatja azokat a vádakat, amelyeket a Vatikán volt washingtoni nagykövete juttatott el...","id":"20180827_ferenc_papa_theodore_mccarrick_washingtoni_ersek_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7158a9-e0c3-4639-add2-07f03cf9aa1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ferenc_papa_theodore_mccarrick_washingtoni_ersek_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:24","title":"Azzal vádolják a pápát, hogy pedofil érseket fedezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88dcc9c-2e13-4cbe-90c2-87278b0f98bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mesut Özil egy erőhiányban abszolút nem szenvedő Mercedest állított be a garázsába, ahol már eddig is több ilyen márkájú járgány parkolt.","shortLead":"Mesut Özil egy erőhiányban abszolút nem szenvedő Mercedest állított be a garázsába, ahol már eddig is több ilyen...","id":"20180828_meregdraga_sportkocsit_kapott_a_nemet_valogatottbol_tavozott_focista_mesut_ozil_mercedes_amg_gtr_erdogan_torok_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d88dcc9c-2e13-4cbe-90c2-87278b0f98bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e547a6-39e2-4084-9ea8-ba6864b5f334","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_meregdraga_sportkocsit_kapott_a_nemet_valogatottbol_tavozott_focista_mesut_ozil_mercedes_amg_gtr_erdogan_torok_elnok","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:41","title":"Méregdrága sportkocsit kapott a német válogatottból távozott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Akiknél 60 mg/dl a HDL-koleszterin mennyisége, nagyobb eséllyel halnak meg valamilyen szív- és érrendszeri betegségben, mint azok, akiknél ez az érték alacsonyabb.","shortLead":"Akiknél 60 mg/dl a HDL-koleszterin mennyisége, nagyobb eséllyel halnak meg valamilyen szív- és érrendszeri betegségben...","id":"20180827_A_tul_sok_jo_koleszterin_noveli_a_szivinfarktus_kockazatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fd20c8-d2b9-4634-b31a-38967cc1012c","keywords":null,"link":"/elet/20180827_A_tul_sok_jo_koleszterin_noveli_a_szivinfarktus_kockazatat","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:49","title":"A túl sok „jó” koleszterin növeli a szívinfarktus kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]