[{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán nem is járt olyan rosszul azzal, hogy Majka szakított vele.","shortLead":"Talán nem is járt olyan rosszul azzal, hogy Majka szakított vele.","id":"20180828_Drogbotranya_utan_sorra_kapja_az_allasajanlatokat_Curtis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837150af-2f1f-4551-8626-753566c5326b","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Drogbotranya_utan_sorra_kapja_az_allasajanlatokat_Curtis","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:56","title":"Drogbotránya után sorra kapja az állásajánlatokat Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV-nek nyilatkozó KDNP-s források szerint nem szigorításról van szó.","shortLead":"Az ATV-nek nyilatkozó KDNP-s források szerint nem szigorításról van szó.","id":"20180827_Valamire_keszulnek_pontositani_akar_az_Emmi_az_abortusz_szabalyain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9174b27-0cba-47fc-88a5-b4d87eb9e8b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Valamire_keszulnek_pontositani_akar_az_Emmi_az_abortusz_szabalyain","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:37","title":"Valamire készülnek: pontosítani akar az Emmi az abortusz szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezúttal sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A következő héten viszont 227 millió forintra lehet pályázni. ","shortLead":"Ezúttal sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A következő héten viszont 227 millió forintra lehet...","id":"20180826_Hatos_lotto_nyeremenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a9dae-42a7-4026-b7d0-6157c0ad01c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Hatos_lotto_nyeremenyek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:15","title":"Ha páratlan számokkal játszott a hatos lottón, ne kattintson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban. Sajnos a baleseti statisztikákon ez a legkevésbé látszik meg.","shortLead":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban...","id":"20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b5ca-eaf1-4aa1-b5c6-d6116e59c3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:13","title":"Csúcson a gyorshajtási bírságok száma, de a baleseteké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat közölte az adatokat.","shortLead":"Az Eurostat közölte az adatokat.","id":"20180827_Ezert_eri_meg_Romaniaban_bevasarolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7830d8ad-31c8-4546-81f9-5867507ea23f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Ezert_eri_meg_Romaniaban_bevasarolni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:49","title":"Ezért éri meg Romániában bevásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413ba72-052a-4a13-97ca-4e9630b09946","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető technológiával működtetett taxiszolgáltatás Tokióban. A mikrobusz magától indul és kanyarodik, és már fizető utasokat is szállít. ","shortLead":"Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető technológiával működtetett taxiszolgáltatás Tokióban. A mikrobusz magától...","id":"20180827_japan_taxi_szemelyszallitas_onvezeto_auto_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7413ba72-052a-4a13-97ca-4e9630b09946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2530976-4191-47db-8c89-fe559c9b0034","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_japan_taxi_szemelyszallitas_onvezeto_auto_technologia","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:44","title":"Tokióban kezdik búcsúztatni a régi taxit, jönnek az önvezető verziók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbac878c-e56f-4917-bff5-019a7288b9be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cicikulacstól az egyujjas kesztyűig terjed a skála, de a tökéletes kivitelezés még hiányzik. ","shortLead":"A cicikulacstól az egyujjas kesztyűig terjed a skála, de a tökéletes kivitelezés még hiányzik. ","id":"201828_cicikulacs_es_tarsai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbac878c-e56f-4917-bff5-019a7288b9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc6475-da83-4404-95d5-21cce54fb5b4","keywords":null,"link":"/kkv/201828_cicikulacs_es_tarsai","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:30","title":"Eszméletlen ötletek vannak dugipia-csempészésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949d51a-ad7c-4d8d-bd9b-5241c9eb49fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó legdrágább modellje az ígéretek szerint mind a hétköznapokban, mind a versenypályán a korábbiaknál jobb vezetési élményt biztosít.","shortLead":"A japán gyártó legdrágább modellje az ígéretek szerint mind a hétköznapokban, mind a versenypályán a korábbiaknál jobb...","id":"20180828_uj_hibrid_szupersportauto_2019es_honda_nsx_senna_szuzuka_versenypalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3949d51a-ad7c-4d8d-bd9b-5241c9eb49fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2909a69-d908-4a6f-a6cf-69027454259d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_uj_hibrid_szupersportauto_2019es_honda_nsx_senna_szuzuka_versenypalya","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:21","title":"Új hibrid szupersportautó, íme a gyorsabb 2019-es Honda NSX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]