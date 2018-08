Marko Nikolic, a Vidi edzője a múlt heti, budapesti 1-2-es meccs után azt mondta, nem érdemelt vereséget a csapata. A szerb azt is kijelentette, hogy győzni mennek Athénba. A mai mérkőzés előtt is bizakodóan nyilatkozott, és kijelentette: "A BL az álmunk, és még 90 vagy 120 percünk van arra, hogy a főtáblára kerülést elérjük."

Marinosz Uzunidisz, a görög bajnokcsapat trénere diplomatikusan nyilatkozott: úgy fogalmazott, nem becsülik le a Vidit, különösen azért, mert még nem dőlt el a továbbjutás kérdése. Szerinte az első meccs megnyerése nem jelent semmit, ismét száz százalékot kell nyújtaniuk a pályán ahhoz, hogy a BL főtábláján szerepelhessenek. Az edző egészen más találkozót vár, mint a legutóbbi összecsapásuk, ugyanakkor a fehérváriaktól továbbra is kemény futballra számít.

A Vidinek mindenesetre soha nem látott bravúr kellene az álom beteljesítéséhez: az UEFA-koefficiens alapján ellenfelénél alacsonyabban rangsorolt együttes a BL-selejtező 2009 óta megrendezett rájátszásában hazai vereséget követően még sohasem tudott továbbjutni.

Elkezdődött

A Vidi kezdte a kedd esti visszavágót, és már két perc elteltével szabadrúgáshoz jutottak a görögök. Mantalosz tekerte be balról, de Juhász kifejelte. Pár percre rá Mantalosz megint, jobbról adott volna szinte a kapu elé Lopesnek, de az AEK labdarúgója lemaradt róla. Veszélyes helyzet lett volna, ha időben érkezik.

A 7. percben sárgát kap Nikolov, ez vitathatatlan tesszük hozzá gyorsan: Mantaloszt állította meg a félpályán, nem túl szép módon, ezért jár a figyelmeztetés.

© MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz

Az első tíz perc alapján megint az AEK tűnik aktívabbnak, a hazaik nem nagyon tudtak tiszta helyzetet kialakítani.

Közben majdnem baj lett: Vinícius egy eladott labdája megpattant Juhászon. A Vidi játékosa később javított, igaz, ez sem lett tökéletes, pontatlan passza miatt gyorsan vége lett a Vidi hosszabb labdajáratásának, pedig egész jól kezdtek alakulni a dolgok.

A 16. percben újabb szabadrúgás az AEK-től, ezúttal a jobb szélről, ismét Mantalosztól. Jó labda lett volna, főleg, ha Lampropulosz válláról nem csúszik le. Közben szakadni kezd az eső. Klonaridisz érkezik egy passz után jobbról, el is lövi, de annyira fölé megy, hogy Kovácsik valószínűleg feleslegesen is ugrott érte.

Szöglethez jut a balon a Vidi, az intéző Lazovics. A védők csúsztatása miatt kétszer is ellőheti. A második kísérlet már elég jónak tűnt, de a görögök megint kifejelik, igaz, most a másik irányba.

A 30. percben Lazovics óriásit lőt, a labda jobb felső sarok felé tart, de Barkasz szögletre üti. Hatalmas bravúr kellett hozzá, a görögnek szinte repülnie kellett, hogy időben kiüsse. A szöglet már kevésbé volt ilyen veszélyes, rögtön lehúzta, mehet tovább. Pár párcre rá Kovácsik is véd egy nagyot, Simoes lövését ütötte ki, ez sem volt veszélytelen. A 32. percben újabb szöglet, Mantalosz intézi, láthatóan izomból, de nem volt különösebb izgalom miatta.

© MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz

Nego besárgul (38. perc), miután egy becsúszást követően gyakorlatilag felrúgja Galanopuloszt. A bíró nem gondolkodik, már mutatja is a lapot. Simoes közben a földre kerül egy Lazoviccsal történt ütközés során.

A 45. percben komoly AEK-helyzet születik, előtte azonban Hadžic is besárgul. Livaja cselezi ki Viníciust, majd ballal meglövi a jobb felsőt. Kevéssel ment el a kaputól, egyáltalán nem volt veszélytelen. A bíró ezzel le is fújja, vége az első félidőnek. A helyzet nagyon hasonló a múltkorihoz, hiszen az AEK jóval többször támadott, mint a Vidi, igaz, most azon az oldalon is több jobb lövés született. Szünet!