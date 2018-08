Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb4ff041-bb9c-4198-8334-488a1bcf25af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szemtanúja is van annak a meteor érkezésének, amely kedd éjjel csapódott be a Föld légkörébe Ausztrália délnyugati részén. A hangok alapján sokan repülőgép-katasztrófát gyanítottak, akkora robajjal érkezett.\r

","shortLead":"Több szemtanúja is van annak a meteor érkezésének, amely kedd éjjel csapódott be a Föld légkörébe Ausztrália délnyugati...","id":"20180829_meteor_tuzgolyo_tuzgomb_ausztralia_perth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4ff041-bb9c-4198-8334-488a1bcf25af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1857e54b-3237-41a6-8271-54894732f3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_meteor_tuzgolyo_tuzgomb_ausztralia_perth","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:00","title":"Mintha egy gép zuhant volna le: hatalmas robajjal érkező meteor verte fel álmukból az ausztrálokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkakörülmények javításáról nincs hír.","shortLead":"A munkakörülmények javításáról nincs hír.","id":"20180828_A_kollektiv_szerzodesre_mar_rabolintottak_a_Ryanair_olasz_pilotai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c5d2bc-8965-44dd-96cd-09a3e43ec4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_A_kollektiv_szerzodesre_mar_rabolintottak_a_Ryanair_olasz_pilotai","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:53","title":"A kollektív szerződésre már rábólintottak a Ryanair olasz pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df12c30a-7ffb-4101-8779-029137f3bbd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja fedezték fel az alacsony vízállás miatt. 1944-ben lőtték le, legénységéből egyetlen katona maradt életben. ","shortLead":"Néhány napja fedezték fel az alacsony vízállás miatt. 1944-ben lőtték le, legénységéből egyetlen katona maradt életben. ","id":"20180829_dunaba_zuhant_bombazo_repulogep_kiallitas_szolnok_reptar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df12c30a-7ffb-4101-8779-029137f3bbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a2a244-03a1-482c-95fc-26c63e77e1a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_dunaba_zuhant_bombazo_repulogep_kiallitas_szolnok_reptar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:45","title":"Máris kiállították a Dunából előkerült bombázó roncsait – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszabbul is végződhetett volna a bálnales, így viszont felejthetetlen élmény marad.","shortLead":"Rosszabbul is végződhetett volna a bálnales, így viszont felejthetetlen élmény marad.","id":"20180828_Majdnem_felboritotta_a_balna_a_hajot_de_az_utasok_csak_nevettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caec549-7dce-4005-9ff4-7d7c96d19653","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Majdnem_felboritotta_a_balna_a_hajot_de_az_utasok_csak_nevettek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:46","title":"Majdnem felborította a bálna a hajót, de az utasok csak nevettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre keresztelt pisztoly kiötlője. Méghozzá trükkös módon: mivel a rendelkezés arról nem szól, hogy pénzért ne lehetne őket forgalmazni, Cody Wilson e-mailben vagy más módon, például pendrive-on juttatja el azokat a vásárlóknak. Eddig 400-an jelentkeztek. ","shortLead":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre...","id":"20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c62d7-b7ff-4098-bd2c-eef0dfd41161","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:00","title":"Kihasználták a kiskaput, árulni kezdték a nyomtatható fegyverek tervrajzait a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ennyire örökélet-autót leváltani elég komoly vállalkozás.","shortLead":"Egy ennyire örökélet-autót leváltani elég komoly vállalkozás.","id":"20180829_lada_niva_4x4_vision_concept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3aeaf7-2fa3-4d85-a805-b1edf1d5bee3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_lada_niva_4x4_vision_concept","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:41","title":"41 év után ilyen lesz az új Lada Niva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3efd555-4994-4fa8-85f4-ed96631901e8","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Mi alapján szűri ki vajon a NAV a több ezer hazai civil szervezet közül a bevándorlási különadó fizetésére kötelezetteket? Az alapító okiratban szereplő tevékenységeket veszi alapul? Akkor aligha jár jól. A számlákat nézi át, hol bukkan fel egy „bevándorlás előmozdítására irányuló médiakampányról” kiállított számla? Vagy kaptak a valamilyen útmutatót a kormánytól – adott esetben a konkrét szervezetek listáját –, hogy kiket kell adóalanynak tekinteni? Kis magyar abszurd egy hatályos adóteherről, amelyről még az adóhatóság sem igazán tudja, hogy kire és hogyan vonatkozik.","shortLead":"Mi alapján szűri ki vajon a NAV a több ezer hazai civil szervezet közül a bevándorlási különadó fizetésére...","id":"20180829_Higgye_el_nekunk_se_kellemes__meg_a_NAVban_is_vakarjak_a_fejuket_a_bevandorlasi_kulonadon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3efd555-4994-4fa8-85f4-ed96631901e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91639ec8-7840-4355-87f4-f9a624576348","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Higgye_el_nekunk_se_kellemes__meg_a_NAVban_is_vakarjak_a_fejuket_a_bevandorlasi_kulonadon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:30","title":"\"Higgye el, nekünk se kellemes!\" – a NAV-ban is vakarják a fejüket a bevándorlási különadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sárrétudvari telephelyen engedély és szakképesítés nélkül ült a rakodógép volánja mögé az állatgondozóként dolgozó férfi, és véletlenül elütötte társát, aki a bikaistálló mellett állt.","shortLead":"A Sárrétudvari telephelyen engedély és szakképesítés nélkül ült a rakodógép volánja mögé az állatgondozóként dolgozó...","id":"20180829_Munkageppel_preselte_falnak_egyik_allatgondozo_a_masikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9fb174-c80b-477e-a4ac-e5a5a64269ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Munkageppel_preselte_falnak_egyik_allatgondozo_a_masikat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:16","title":"Munkagéppel préselte falnak egyik állatgondozó a másikat, próbára bocsátják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]