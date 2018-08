Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a rossz minőségű levegő nem csak a tüdőre, de az agyra is hatással van.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a rossz minőségű levegő nem csak a tüdőre, de az agyra is hatással van.","id":"20180828_Arthat_kognitiv_kepessegeinknek_a_legszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94a7ced-2587-441a-8247-249ac0ec5025","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_Arthat_kognitiv_kepessegeinknek_a_legszennyezes","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:33","title":"Nem csak asztmásak leszünk, el is butulhatunk a légszennyezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc6b198-c5fd-4c03-b58a-f8650ce9bd3d","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A csillebérci üdülőtelepen a zsidótörvények értelmében csak osztatlan közös tulajdont lehetett nyilvántartásba venni, máig ez a status quo. Az eredeti tulajdonosok többsége vagy odaveszett a háború alatt, vagy alijázott, de nem csak ez az oka annak, hogy az elbájoló hangulat és a megfizethető ingatlanárak ellenére foghíjas a telep. Újabban vállalkozó kedvű kisgyerekes családok és művészek fedezték fel maguknak a telepet, a közműproblémákra és a rendezetlen tulajdoni viszonyokra viszont nehezen születik, vagy egyáltalán nincs is megoldás.","shortLead":"A csillebérci üdülőtelepen a zsidótörvények értelmében csak osztatlan közös tulajdont lehetett nyilvántartásba venni...","id":"20180828_csilleberc_ingatlan_jog_udulotelep_osztatlan_kozos_tulajdon_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc6b198-c5fd-4c03-b58a-f8650ce9bd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc99c8f-1d96-4298-bc38-fb8d9ed56d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_csilleberc_ingatlan_jog_udulotelep_osztatlan_kozos_tulajdon_","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:00","title":"Varázslatos hely, de ingatlanjogi nonszensz az egykori zsidó üdülőtelep Csillebércen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan alkalmazást készítettek a Waterloo-i Egyetem kutatói, amelyet az androidos telefonokra telepítve energiaspórolás érhető el, így érezhetően hosszabb lesz a készülék üzemideje.","shortLead":"Olyan alkalmazást készítettek a Waterloo-i Egyetem kutatói, amelyet az androidos telefonokra telepítve energiaspórolás...","id":"20180829_akkumulator_merules_telefontoltes_waterlooi_egyetem_osztott_kepernyo_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5d502a-b5bb-419c-802e-b53dbfe1d919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_akkumulator_merules_telefontoltes_waterlooi_egyetem_osztott_kepernyo_android","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:03","title":"15-20%-kal is növelheti a telefon üzemidejét egy új alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten kívül előre kell jegyet váltani, kivéve, ha valaki olyan megállóban száll fel, ahol nincs pénztár. ","shortLead":"Budapesten kívül előre kell jegyet váltani, kivéve, ha valaki olyan megállóban száll fel, ahol nincs pénztár. ","id":"20180829_Valtozik_a_jegyvasarlas_a_HEVen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1328714-0b63-49a3-8b54-3d552db44091","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_Valtozik_a_jegyvasarlas_a_HEVen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:53","title":"Változik a jegyvásárlás a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aeac12a-7e87-409e-85c2-6931b55518f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három selejtező lett volna hátra a Madden NFL amerikaifocis sportjáték idei versenyeiből, de a Jacksonville-ben történt tragédia miatt valamennyit elhalasztották a szervezők.","shortLead":"Három selejtező lett volna hátra a Madden NFL amerikaifocis sportjáték idei versenyeiből, de a Jacksonville-ben történt...","id":"20180828_ea_madden_nfl_19_esport_lovoldozes_florida_jacksonville_videojatek_david_katz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aeac12a-7e87-409e-85c2-6931b55518f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac24331-b98b-488c-90ff-4b3f818928a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_ea_madden_nfl_19_esport_lovoldozes_florida_jacksonville_videojatek_david_katz","timestamp":"2018. augusztus. 28. 19:03","title":"Jacksonville-i lövöldözés: 3 ember halála után több videojátékos mérkőzést is töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab48d66e-a960-4b42-9662-08038241ff7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mára 1 billió dolláros piaci értékű céggé vált Apple történelmének egyik meghatározó darabja kerül árverésre: egy teljesen működőképes Apple-1 komputer.","shortLead":"A mára 1 billió dolláros piaci értékű céggé vált Apple történelmének egyik meghatározó darabja kerül árverésre...","id":"20180828_apple1_szamitogep_arveres_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab48d66e-a960-4b42-9662-08038241ff7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68621ebb-5f36-4aaf-9258-ca7431399060","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_apple1_szamitogep_arveres_szeptember","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:03","title":"Ön is licitálhat egy (működő) legendás Apple-gépre, de készítse a pénztárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cfc247-f196-44b5-a6da-8cffb6447d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a parttól nagyjából 700 méterre kiabált segítségért, azt mondta, a sötétben eltévedt, és már nem tudott volna kiúszni a partra.","shortLead":"A férfi a parttól nagyjából 700 méterre kiabált segítségért, azt mondta, a sötétben eltévedt, és már nem tudott volna...","id":"20180829_Vizirendorok_mentettek_ki_egy_uszot_a_Balatonbol_a_sotetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3cfc247-f196-44b5-a6da-8cffb6447d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764b8425-92e2-460f-9743-47995ee06901","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Vizirendorok_mentettek_ki_egy_uszot_a_Balatonbol_a_sotetben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:26","title":"Vízi rendőrök mentettek ki egy úszót a Balatonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb névvel bővült a Joaquin Phoenix főszereplésével készülő Joker-film szereplőgárdája. Thomas Wayne-t, Bruce Wayne (azaz Batman) apját Alec Baldwin fogja játszani. ","shortLead":"Újabb névvel bővült a Joaquin Phoenix főszereplésével készülő Joker-film szereplőgárdája. Thomas Wayne-t, Bruce Wayne...","id":"20180828_Batman_apjat_fogja_alakitani_Alec_Baldwin_a_Jokerfilmben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8da664-c8a7-4ff9-8ffd-2cf37b6f15b8","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Batman_apjat_fogja_alakitani_Alec_Baldwin_a_Jokerfilmben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:15","title":"Batman apját fogja alakítani Alec Baldwin a Joker-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]