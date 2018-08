Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5086286b-1198-4ee6-a084-4929cfe40794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszoktuk már, hogy amint megjelenik egy-egy jelentősebb okostelefon, az iFixit csapata máris szétszedi. A vizsgálat elsődleges célja annak kiderítése, mennyire könnyen javítható az eszköz.","shortLead":"Megszoktuk már, hogy amint megjelenik egy-egy jelentősebb okostelefon, az iFixit csapata máris szétszedi. A vizsgálat...","id":"20180828_ifixit_samsung_galaxy_note9_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5086286b-1198-4ee6-a084-4929cfe40794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701ff3c5-e4b3-489c-87eb-26549c99ee28","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_ifixit_samsung_galaxy_note9_teardown","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:03","title":"Már vártuk: darabjaira szedték a Samsung Galaxy Note9-et (is)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00851968-3334-4c8a-b00b-05205d684ad1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dél-franciaországi Hérault megyében, tehát egy Földközi-tenger melléki idegenforgalmi körzetben lévő településen, Villemagne-l’Argentiere-ben, az Intermarché szupermarket hálózat dolgozói különös levelet kaptak. ","shortLead":"A dél-franciaországi Hérault megyében, tehát egy Földközi-tenger melléki idegenforgalmi körzetben lévő településen...","id":"20180828_A_nyari_szabadsag_betiltasarol_akart_szavazast_rendezni_a_francia_fonok_elkuldtek_a_francba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00851968-3334-4c8a-b00b-05205d684ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ca5b02-0b22-4862-91b6-41f2cf358b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_A_nyari_szabadsag_betiltasarol_akart_szavazast_rendezni_a_francia_fonok_elkuldtek_a_francba","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:58","title":"A nyári szabadság betiltásáról akart szavazást rendezni a francia főnök, elküldték a francba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c355616-654e-40bd-818f-c984f67f1199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszországból került fel a YouTube-ra az a kicsomagolós videó, amely már semmit sem bíz a képzeletre az október elején debütáló Google Pixel 3 XL-lel kapcsolatban.","shortLead":"Oroszországból került fel a YouTube-ra az a kicsomagolós videó, amely már semmit sem bíz a képzeletre az október elején...","id":"20180828_kicsomagolos_video_google_pixel_3_xl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c355616-654e-40bd-818f-c984f67f1199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e3596c-4fb8-4040-b0c8-d3ebb57c658f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_kicsomagolos_video_google_pixel_3_xl","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:03","title":"Nem marad több titok: már videó is látható a még be sem jelentett Google-telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Völner Pál szerint egyébként a bírákat kizárólag szakmai tudás és rátermettség alapján választják ki.","shortLead":"Völner Pál szerint egyébként a bírákat kizárólag szakmai tudás és rátermettség alapján választják ki.","id":"20180827_A_birak_kinevezeserol_kerdeztek_kommunistazassal_valaszolt_az_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c288314-1da1-489d-87cf-7a0bfd241fab","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_birak_kinevezeserol_kerdeztek_kommunistazassal_valaszolt_az_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkara","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:03","title":"A bírák kinevezéséről kérdezték, kommunistázással válaszolt az igazságügyi minisztérium államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aeac12a-7e87-409e-85c2-6931b55518f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három selejtező lett volna hátra a Madden NFL amerikaifocis sportjáték idei versenyeiből, de a Jacksonville-ben történt tragédia miatt valamennyit elhalasztották a szervezők.","shortLead":"Három selejtező lett volna hátra a Madden NFL amerikaifocis sportjáték idei versenyeiből, de a Jacksonville-ben történt...","id":"20180828_ea_madden_nfl_19_esport_lovoldozes_florida_jacksonville_videojatek_david_katz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aeac12a-7e87-409e-85c2-6931b55518f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac24331-b98b-488c-90ff-4b3f818928a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_ea_madden_nfl_19_esport_lovoldozes_florida_jacksonville_videojatek_david_katz","timestamp":"2018. augusztus. 28. 19:03","title":"Jacksonville-i lövöldözés: 3 ember halála után több videojátékos mérkőzést is töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53080815-a579-4d1c-b1e8-ce57f1f37d13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházók a kereslet csökkenésében reménykednek, hiszen jövő nyár elején az új építésű lakásokra vonatkozó kedvezményes áfa időszakának vége felé közeledve még többet kérhetnének el a tóparti ingatlanokért.","shortLead":"A beruházók a kereslet csökkenésében reménykednek, hiszen jövő nyár elején az új építésű lakásokra vonatkozó...","id":"20180828_Meg_csak_letrarol_van_kilatas_de_epites_kozben_is_emelgetik_a_balatoni_ujlakasok_arait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53080815-a579-4d1c-b1e8-ce57f1f37d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199c146-cf6c-4b9c-96c7-d715c1a0095e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180828_Meg_csak_letrarol_van_kilatas_de_epites_kozben_is_emelgetik_a_balatoni_ujlakasok_arait","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:32","title":"Még csak létráról van kilátás, de építés közben is emelgetik a balatoni új lakások árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legismertebb ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt most azért csukták le, mert úgy akart megszervezni egy utcai megmozdulást, hogy arra nem adtak engedélyt a hatóságok. ","shortLead":"A legismertebb ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt most azért csukták le, mert úgy akart megszervezni egy utcai...","id":"20180827_Ismet_dutyiba_vagjak_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc9bc02-7adc-4873-942c-abe77bd4dc70","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Ismet_dutyiba_vagjak_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:50","title":"Ismét dutyiba vágták Putyin legnagyobb ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3514daae-1596-4adf-bdb7-292b194c93d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők nem szidták le érte, de majdnem az egész csomagot oda kellett adnia egy gyerekkórháznak. ","shortLead":"A szülők nem szidták le érte, de majdnem az egész csomagot oda kellett adnia egy gyerekkórháznak. ","id":"20180828_Hateves_kislany_Barbie_baba_rendeles_gyerekkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3514daae-1596-4adf-bdb7-292b194c93d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a9c341-d7b1-47ec-bf02-4347243ca556","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Hateves_kislany_Barbie_baba_rendeles_gyerekkorhaz","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:31","title":"Szuper leckét kapott a hatéves, aki 350 dollárért rendelt Barbie-babákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]