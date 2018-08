Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később belebukott szakértőt, Rogán Antal pedig a gazdagoknak járó előnyök miatt háborgott, mikor házi őrizetbe került a szlovák milliomosnő – ilyen mozzanatai is voltak az évtized legemlékezetesebb közlekedési bűnügyének. Vagy emlékszik még a vodkára, amit Rezesova állítólag csak azért ivott meg, mert víznek nézte a felborult BMW-ben? Összeszedtünk az ügy tanulságos, máig ható fordulatait abból az alkalomból, hogy kedden reggel Eva Rezesova maga mögött hagyja a börtönt.","shortLead":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később...","id":"20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeefc15d-fc03-4a6a-a4cd-1cdf278939a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:30","title":"Amikor a helikopterező Rogán Antal a luxus ellen ágált – a Rezesova-ügy 5 pikáns fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „Kit hagynál hátra” című kérdés sokaknak nem tetszett.","shortLead":"A „Kit hagynál hátra” című kérdés sokaknak nem tetszett.","id":"20180827_Szethuzo_es_rasszista_dolgozat_miatt_haborodtak_fel_egy_amerikai_iskola_tanuloinak_szulei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e5ac0a-6b5b-46cb-8b7c-1c331fe9585b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Szethuzo_es_rasszista_dolgozat_miatt_haborodtak_fel_egy_amerikai_iskola_tanuloinak_szulei","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:26","title":"Széthúzó és rasszista dolgozat miatt háborodtak fel egy amerikai iskola tanulóinak szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867b9005-e16e-4e73-ab72-2f9bafad7dd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucat azonos méretű férfi és női farmernadrág zsebeinek összehasonlítása után kiderült, jelentős az eltérés a két nem számára gyártott nadrágok között.","shortLead":"Több tucat azonos méretű férfi és női farmernadrág zsebeinek összehasonlítása után kiderült, jelentős az eltérés a két...","id":"20180828_nadragszeb_okostelefon_merete_kutatas_pudding","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=867b9005-e16e-4e73-ab72-2f9bafad7dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a2f9b-2ec4-4f73-a2bc-1330f48691e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_nadragszeb_okostelefon_merete_kutatas_pudding","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:03","title":"Igaz a városi legenda: ezért lóg ki a női nadrágzsebből az okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","shortLead":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","id":"20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a35c9-9dc7-439c-85b2-a0ee89e09631","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:43","title":"A Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának felmentését kérte a védő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Decentraland nevű VR-játék jelenleg a világ legkockázatosabb ingatlanbefektetése. Az építési szabályzatokat mellőző városban bárki bármit építhet, és ez annyira jó játék, hogy egyeseknek több tízezer dollárt is megér. Akad azonban olyan gamer is, aki nemcsak szórakozni jött, hanem a való világban érvényes valutát fialó üzleti vállalkozáshoz épít főhadiszállást.","shortLead":"A Decentraland nevű VR-játék jelenleg a világ legkockázatosabb ingatlanbefektetése. Az építési szabályzatokat mellőző...","id":"20180828_Milliokert_aruljak_a_nem_letezo_foldeket_az_argentin_fejlesztok_es_van_aki_szerint_jo_jatek_megvenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ad73db-f460-47d2-bcb0-a5f0ddc0fe25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180828_Milliokert_aruljak_a_nem_letezo_foldeket_az_argentin_fejlesztok_es_van_aki_szerint_jo_jatek_megvenni","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:37","title":"Milliókért árulják a nem létező földeket az argentin fejlesztők, és van, aki szerint jó játék megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324aa344-1b7e-4fa6-9571-8d4271b04e15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper receptjeit októberben publikálják. Nem ő az egyetlen sztár, aki elsőre tőle szokatlan bizniszbe kezdett.","shortLead":"A rapper receptjeit októberben publikálják. Nem ő az egyetlen sztár, aki elsőre tőle szokatlan bizniszbe kezdett.","id":"20180828_Snoop_Dogg_szakacskonyvet_ad_ki_homar_lesz_benne_fuves_suti_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=324aa344-1b7e-4fa6-9571-8d4271b04e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b958ba-6ba7-4649-90e0-b54dd27ae9b3","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Snoop_Dogg_szakacskonyvet_ad_ki_homar_lesz_benne_fuves_suti_nem","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:00","title":"Snoop Dogg szakácskönyvet ad ki: homár lesz benne, füves süti nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott soron következő két mérkőzésén.","shortLead":"Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott soron következő két mérkőzésén.","id":"20180829_ronaldo_a_valogatott_helyett_a_juventust_valasztja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf9f9ba-9e84-4f4b-b130-fe4b861a61e6","keywords":null,"link":"/sport/20180829_ronaldo_a_valogatott_helyett_a_juventust_valasztja","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:22","title":"Ronaldo a válogatott helyett a Juventust választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949d51a-ad7c-4d8d-bd9b-5241c9eb49fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó legdrágább modellje az ígéretek szerint mind a hétköznapokban, mind a versenypályán a korábbiaknál jobb vezetési élményt biztosít.","shortLead":"A japán gyártó legdrágább modellje az ígéretek szerint mind a hétköznapokban, mind a versenypályán a korábbiaknál jobb...","id":"20180828_uj_hibrid_szupersportauto_2019es_honda_nsx_senna_szuzuka_versenypalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3949d51a-ad7c-4d8d-bd9b-5241c9eb49fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2909a69-d908-4a6f-a6cf-69027454259d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_uj_hibrid_szupersportauto_2019es_honda_nsx_senna_szuzuka_versenypalya","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:21","title":"Új hibrid szupersportautó, íme a gyorsabb 2019-es Honda NSX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]