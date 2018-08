Az új szövetségi kapitány, amikor keretet hirdetett a Nemzetek Ligája-mérkőzések elé, nem válogatta be Dzsudzsák Balázst. Rossi azt mondta, hogy:

Nem küldtem meghívót az egyelőre még új csapattal nem rendelkező Dzsudzsák Balázsnak, akivel személyesen is megbeszéltem a jelenlegi helyzetet, ő pedig érveimet – a válogatott érdekeit szem előtt tartva – megértette és elfogadta. Fontos hangsúlyoznom, hogy annak ellenére, hogy ezúttal nem lesz velünk, továbbra is úgy tekintek rá, mint a nemzeti csapat kapitányára.

Az ok egyszerű: nincs csapata Dzsudzsáknak. De ez változhat, a Szabad Pécs ugyanis kiszúrta, a megye I.-es Siklós szívesen látná Dzsudzsákot. A Magyar Kupa főtáblájára került klub úgy segítene, hogy a kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon, a Siklós tisztában is van vele, nem zsákbamacskát igazolnának, Dzsudzsák megállná a helyét a megyei bajnokságban.

„Megdöbbenve olvastuk az elmúlt napokban, hogy előbb a Vidi, majd kicsit később a német Hamburg csapata is eltekintett a leigazolásodtól, mert – szerintük – túl nagy a fizetési igényed.

Pedig mindannyian tudjuk, hogy – például – a válogatottság szempontjából is mennyire fontos lenne most neked, hogy mielőbb csapatot találj magadnak, hiszen a jelenleg regnáló szövetségi kapitány is kijelentette: amíg nem leszel játékban, nem számíthatsz válogatott meghívóra sem... (És ugye most már azt is tudjuk, hogy betartotta az ígéretét: kihagyott a szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő keretből.)

Olvasva megpróbáltatásaidat, arra gondoltunk, hogy – esetleg – tudnánk neked segíteni! Korrekt módon. Tudod: úgy, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon.

Az a helyzet, hogy a csapatunknak égetően szüksége lenne egy jó ballábas játékosra, ráadásul pont egy szélsőre. Sokat gondolkodtunk, hogy kit is tudnánk erre a posztra leigazolni, de a közelben sajnos nem találtunk minden szempontból megfelelő játékost. És ekkor kerültél képbe te! Nincs csapatod, szabadon igazolható vagy, és ráadásul pont azon a poszton játszol, ahova mi játékost keresünk. (Azt már csak zárójelben tesszük hozzá, hogy eddigi pályafutásod alapján biztosak vagyunk abban, hogy a mennyei megyei magas szintjét is eléred, tehát nem zsákbamacskát igazolnánk veled.)”

Sajnos a Siklós sem tudna havi 48 milliót fizetni Dzsudzsáknak, de azért ajánlanak egy-két dolgot a nemrég Szijjártó Péterrel szelfiző focistának.

Például válogatott focistákkal játszana együtt, hisz Siklóson focizik Tasselmájer Adrián, a magyar strandfociválogatott korábbi kapusa.

Ha odaigazol, Dzsudzsák örök életre szóló belépőt kap a helyi fürdőbe.

A szállása a fürdő melletti kastélyban lenne.

Ingyen látogathatná a siklósi várat is.

Siklóson a csapat szerint szépek a lányok, írja a csapat, hátha meggyőzik a focistát.

Dzsudzsák ráadásul megdobná a nézettséget is, ami bevétel a klubnak. „Ha miattad csak száz emberrel többen kijönnének a meccseinkre, mint eddig, az nekünk már masszív ötvenezer forintos pluszt jelentene a pénztárban.”

Ha eljössz hozzánk, akkor – ugye – lesz csapatod. Ha lesz csapatod, akkor – ugye – játékban leszel. (Az edzőnk megígérte, hogy állandó kezdőként léphetsz pályára, és lecserélni sem fog soha - ha csak ezt nem te magad kéred.) Ha játékban leszel, akkor – ugye – számíthatsz a válogatott meghívóra is. Ha pedig – újra – válogatott leszel, akkor ismét bekerülsz majd a nemzetközi futball körforgásába, és előbb-utóbb csak akad majd egy olyan csapat, aki hajlandó lesz kifizetni neked azt a havi 48 millió forintos fizetést...

Az átigazolási szezon hamarosan zárul, a csapat várja a választ. Hozzáteszik, nemrég feljutottak a Magyar Kupa főtáblájára, ha pedig a focista elfogadja a klub segítségét, akár magasabb osztályban játszó csapat ellen is játszhatsz majd, ami Dzsudzsi jelen helyzetében nem elhanyagolható szempont.