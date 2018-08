Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagyvárad tér és a Deák tér között szünetel a közlekedés, pótlóbusz jár.","shortLead":"A Nagyvárad tér és a Deák tér között szünetel a közlekedés, pótlóbusz jár.","id":"20180829_Gazolas_miatt_jokora_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c8c00-2209-4cd7-ac56-f86f66a60da7","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Gazolas_miatt_jokora_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:44","title":"Gázolás miatt jókora szakaszon nem jár a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diáktüntetések idején úgy tűnt, a reformlendület átragadhat a kormányra, és e szellemben készül el az új Nemzeti alaptanterv. A kultúrharc közepén vitára bocsátandó anyagnak azonban nem feltétlenül a korszerű tudás megszerzése áll majd a középpontjában.","shortLead":"A diáktüntetések idején úgy tűnt, a reformlendület átragadhat a kormányra, és e szellemben készül el az új Nemzeti...","id":"20180829_Iskolapreda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492962f-c64d-4d29-87c0-fc0d960dd534","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Iskolapreda","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:30","title":"Pénteken jön a NAT: Baljós árnyak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményében azt írják, hogy nem egyeztettek vele a munkálatok megkezdése előtt, most a HÉV járatsűrítésével és a helyi munkálatok elhalasztásával próbálkozik.","shortLead":"Közleményében azt írják, hogy nem egyeztettek vele a munkálatok megkezdése előtt, most a HÉV járatsűrítésével és...","id":"20180830_Intezkedik_a_hatalmas_dugok_miatt_a_Csepeli_onkormanyzat_de_csodat_ok_sem_tudnak_tenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a25be8f-c68f-4041-be22-faa7e0f354b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Intezkedik_a_hatalmas_dugok_miatt_a_Csepeli_onkormanyzat_de_csodat_ok_sem_tudnak_tenni","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:06","title":"Intézkedik a hatalmas dugók miatt a csepeli önkormányzat, de csodát nem tud tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Eddig sem volt rózsás a helyzet a legnagyobb sürgősségi centrumban, de most 112 orvos intett be, mert nem fizették ki a túlmunkájukat. Ha átlagot számolunk, durván 11,2 milliót spórolhatott a kórház a lépéssel, ami a betegellátást veszélyeztetheti. A Honvédelmi Minisztérium szerint viszont nincs semmi gond. ","shortLead":"Eddig sem volt rózsás a helyzet a legnagyobb sürgősségi centrumban, de most 112 orvos intett be, mert nem fizették ki...","id":"20180830_honvedkorhaz_112_orvos_tulmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f95e39-031e-4f3c-8a9a-bc552ea43d7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_honvedkorhaz_112_orvos_tulmunka","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:45","title":"Honvédkórház: szeptemberben még van kegyelem, aztán jöhet a rémálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal vádolta meg a technológiai óriáscégeket, hogy elhallgattatják a konzervatívokat és republikánusokat.","shortLead":"Azzal vádolta meg a technológiai óriáscégeket, hogy elhallgattatják a konzervatívokat és republikánusokat.","id":"20180830_trump_haduzenet_google_facebook_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc21808e-62a1-4419-9f0f-00df2ab0f41a","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_trump_haduzenet_google_facebook_twitter","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:40","title":"Trump nekiment a Google-nek, a Facebooknak és a Twitternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak vitaindítónak szánta írását az LMP-s politikus, amelyben alaposan kiosztotta az ellenzéket, illetve megírta, hogy migrációügyben nem szégyen egyetérteni a Fidesszel. ","shortLead":"Csak vitaindítónak szánta írását az LMP-s politikus, amelyben alaposan kiosztotta az ellenzéket, illetve megírta...","id":"20180828_Ungar_az_RTLnek_A_cikkem_nem_jelent_kozeledest_a_Fideszhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f611164-0b8c-4d63-991e-57d0b4a068ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Ungar_az_RTLnek_A_cikkem_nem_jelent_kozeledest_a_Fideszhez","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:08","title":"Ungár Péter: A cikkem nem jelent közeledést a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87de6738-a2df-4a9c-afcf-9a9320d8e914","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szajolnál letört az áramszedője egy gyorsvonatnak, emiatt a felsővezeték megrongálódott. A Budapest–Cegléd–Debrecen–Záhony-vonalon, illetve a Békéscsaba felé utazóknak minimum 20, de akár 80 perces késésre kell számítaniuk.\r

","shortLead":"Szajolnál letört az áramszedője egy gyorsvonatnak, emiatt a felsővezeték megrongálódott...","id":"20180829_Megrongalodott_a_felsovezetek_Szolnok_mellett_jelentos_kesesek_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87de6738-a2df-4a9c-afcf-9a9320d8e914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec5c00-e80e-443a-b24e-2a200f26a66f","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Megrongalodott_a_felsovezetek_Szolnok_mellett_jelentos_kesesek_varhatok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:17","title":"Megrongálódott a felsővezeték Szolnok mellett, jelentős késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zamárdiban, a Strand Fesztiválon csapatták.","shortLead":"Zamárdiban, a Strand Fesztiválon csapatták.","id":"20180829_Dzsudzsak_a_baratjaval_Szijjartoval_szelfizett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ab04-0555-4171-bd76-6c5ef45567d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Dzsudzsak_a_baratjaval_Szijjartoval_szelfizett","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:50","title":"Dzsudzsák a barátjával, Szijjártóval szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]