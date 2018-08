Kevesen múlott, hogy végre nekünk is a szokásosnál is izgalmasabb legyen a labdarúgó Bajnokok Ligája sorsolása: a Mol Vidi az utolsó pillanatig harcban volt a csoportkörbe jutásért, tulajdonképpen csak egy gól miatt nincs most ott. És nem, az az egy gól nem az első meccsen volt, hanem a hetedik-nyolcadikon. Így a fehérváriak majd pénteken izgulhatnak az Európa Liga-sorsoláson, csütörtökön viszont eldőlt, milyen csoportok jöttek össze a Bajnokok Ligája 2018/19-es szezonjára. Hát, lesznek nagy meccsek, és szerintünk két halálcsoport. Olvassa el, miként alakult a sorsolás, és kik nyerték az UEFA idei különdíjait. Segítünk: tarolt a Real Madrid.