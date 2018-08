Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb3dfb19-dba2-4f90-89d2-19ecba0caab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra már eddig is volt lehetőség, hogy kézi vezérléssel gyűjtsenek adatokat a felhasználókról a hackerek, a Trustwave kiberbiztonsági cég azonban nemrég olyan szoftvert fejlesztett, amely automatizálja ezt a folyamatot.","shortLead":"Arra már eddig is volt lehetőség, hogy kézi vezérléssel gyűjtsenek adatokat a felhasználókról a hackerek, a Trustwave...","id":"20180828_trustwave_social_mapper_kozossegi_oldal_arcfelimseres_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb3dfb19-dba2-4f90-89d2-19ecba0caab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1228596-334f-46d4-81f5-4606157dcf2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_trustwave_social_mapper_kozossegi_oldal_arcfelimseres_biztonsagi_res","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:03","title":"Van már olyan szoftver, amely arcfelismeréssel követ le bárkit a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám a fontos, ez pedig okozhat problémákat. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám...","id":"20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598ccdf1-c6b6-416e-9e55-4308c8f7a44e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:35","title":"Ezért nem mindegy, hogy kit engednek be a családi gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két napja a húsz forintos kilónkénti árat elsőként megajánló Döhler Vaja Kft.-hez, ma pedig a legnagyobb feldogozó, az Austria Juice üzeméhez is megérkeztek az első szabolcsi léalma-szállítmányok. A gazdák még így is az önköltségi ár alatt adják be a termést. A szakértő viszont 90 milliárd forint állami támogatást kér számon a szabolcsi gazdákon.","shortLead":"Két napja a húsz forintos kilónkénti árat elsőként megajánló Döhler Vaja Kft.-hez, ma pedig a legnagyobb feldogozó...","id":"20180830_Az_Austria_Juicebol_is_kipreseltek_a_20_forintos_arat_a_gazdak_de_meg_igy_is_hatalmasat_buknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3193db7-74a2-4d57-9382-4764d758fb6d","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Az_Austria_Juicebol_is_kipreseltek_a_20_forintos_arat_a_gazdak_de_meg_igy_is_hatalmasat_buknak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:48","title":"Az Austria Juice-ból is kipréselték a 20 forintos árat a gazdák, de még így is hatalmasat buknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha, amikor egy elérhető áru csúcsspecifikációjú telefonról hallunk, elronthatja a szájunk ízét, amikor kiderül, csak bizonyos országokban, például Kínában vagy Dél-Koreában fogják értékesíteni. A Xiaomi legújabb, remek specifikációkkal megspékelt telefonja üdítő kivétel.","shortLead":"Néha, amikor egy elérhető áru csúcsspecifikációjú telefonról hallunk, elronthatja a szájunk ízét, amikor kiderül, csak...","id":"20180829_xiaomi_pocophone_f1_csucstelefon_hol_kaphato_lista_hol_fogjak_arulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82300c4-90fc-4bdc-b16c-76a81d66915e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_xiaomi_pocophone_f1_csucstelefon_hol_kaphato_lista_hol_fogjak_arulni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:03","title":"Megvan, hol fogják árulni a Xiaomi legújabb csúcsspecifikációjú, de olcsó telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251ab342-69c0-46a5-8f47-071c1862dc56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egykori társalapítója nemcsak a világ legnagyobb repülőgépét építette meg, hogy könnyebb legyen az űrbe juttatni dolgokat, de most saját rakétát is fejleszt hozzá.","shortLead":"A Microsoft egykori társalapítója nemcsak a világ legnagyobb repülőgépét építette meg, hogy könnyebb legyen az űrbe...","id":"20180829_stratlaunch_urrepulo_raketa_black_ice_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=251ab342-69c0-46a5-8f47-071c1862dc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5691d6f4-21d0-4a0d-bf56-527e58a63d63","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_stratlaunch_urrepulo_raketa_black_ice_repulogep","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:03","title":"A világ legnagyobb repülőgépe a levegőben, repülés közben lövi ki a teherrakétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia elnök a Salvini–Orbán-találkozó után üzent a két populista politikusnak.","shortLead":"A francia elnök a Salvini–Orbán-találkozó után üzent a két populista politikusnak.","id":"20180829_Marcron_visszaszolt_Orbannak_Igaza_van_ha_ellenfelnek_let","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb013b0-e3a1-43ba-b952-1be23ae8bc8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Marcron_visszaszolt_Orbannak_Igaza_van_ha_ellenfelnek_let","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:33","title":"Macron visszaszólt Orbánnak: Igaza van, ha ellenfélnek lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0af67-c264-4766-94ff-73da19bb8df9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje kísérletezik Watch nevű felületének széles körben való bevezetésével a Facebook. Amerikában régóta működik, s most itt a bejelentés: rövidesen mindenhol máshol fog. ","shortLead":"Hosszú ideje kísérletezik Watch nevű felületének széles körben való bevezetésével a Facebook. Amerikában régóta...","id":"20180829_facebook_watch_videok_hirado_sorozat_video_feltoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0af67-c264-4766-94ff-73da19bb8df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc6fa15-e7b5-4c43-b490-c57ee8a9d0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_facebook_watch_videok_hirado_sorozat_video_feltoltes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:02","title":"Magyarországon is elindul a Facebook tévéje, jönnek a sorozatok és a minihíradók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324aa344-1b7e-4fa6-9571-8d4271b04e15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper receptjeit októberben publikálják. Nem ő az egyetlen sztár, aki elsőre tőle szokatlan bizniszbe kezdett.","shortLead":"A rapper receptjeit októberben publikálják. Nem ő az egyetlen sztár, aki elsőre tőle szokatlan bizniszbe kezdett.","id":"20180828_Snoop_Dogg_szakacskonyvet_ad_ki_homar_lesz_benne_fuves_suti_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=324aa344-1b7e-4fa6-9571-8d4271b04e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b958ba-6ba7-4649-90e0-b54dd27ae9b3","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Snoop_Dogg_szakacskonyvet_ad_ki_homar_lesz_benne_fuves_suti_nem","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:00","title":"Snoop Dogg szakácskönyvet ad ki: homár lesz benne, füves süti nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]