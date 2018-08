Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra listázta az újfasizmus feltörekvő urait.","shortLead":"Újra listázta az újfasizmus feltörekvő urait.","id":"20180830_A_vilag_masodik_neofasisztaja_Orban_Roger_Waters_oroszorszagi_koncertjen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b94bdf5-fee6-4109-b424-85f896a489ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_vilag_masodik_neofasisztaja_Orban_Roger_Waters_oroszorszagi_koncertjen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:03","title":"Orbán a világ második neofasisztája Roger Waters oroszországi koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cb5827-0ef5-4c2e-b967-295924c659d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl is van az első adáson, itt egy kis videó belőle.","shortLead":"Túl is van az első adáson, itt egy kis videó belőle.","id":"20180829_Istenes_Bence_vezeti_a_nemet_XFaktort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0cb5827-0ef5-4c2e-b967-295924c659d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae75e7fd-9d64-4d07-bc84-25eea2750806","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Istenes_Bence_vezeti_a_nemet_XFaktort","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:06","title":"Istenes Bence bemutatkozott a német X-Faktorban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b75d57-6ad3-4588-8f21-c6e91c185dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Rapid jelenleg kicsit kilóg a csehek választékából. Nem egy rossz ajánlat, de nem ártott modernizálni.","shortLead":"A Skoda Rapid jelenleg kicsit kilóg a csehek választékából. Nem egy rossz ajánlat, de nem ártott modernizálni.","id":"20180830_skoda_vision_rs_rapid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b75d57-6ad3-4588-8f21-c6e91c185dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a947ab3f-cf7c-45cb-aa6b-2abbe94cd01c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_skoda_vision_rs_rapid","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:47","title":"Sportos családi autó lehet a most kissé \"kivülálló\" Skoda Rapidból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","shortLead":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","id":"20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11ad140-7f34-4f35-a7d8-cb4b6fabaa07","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:15","title":"Fotók: A fán lógott az elakadt siklóernyős, a rendőrök és alpinisták szedték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány újabb jogi csatára készülhet az Európai Bizottsággal – értesült a hvg.hu. A testület ugyanis vizsgálja, hogy a bevándorlási különadó összeegyeztethető-e ez uniós joggal. A lapunknak megküldött állásfoglalás szerint az nem is kérdés, hogy a jogszabály célja számukra elfogadhatatlan.","shortLead":"A magyar kormány újabb jogi csatára készülhet az Európai Bizottsággal – értesült a hvg.hu. A testület ugyanis...","id":"20180830_Brusszel_helyteleniti_a_bevandorlasi_kulonadot_es_vizsgalja_a_beavatkozas_lehetoseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d78997-3193-487a-b523-59f4ddbc2282","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Brusszel_helyteleniti_a_bevandorlasi_kulonadot_es_vizsgalja_a_beavatkozas_lehetoseget","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:00","title":"Brüsszel helyteleníti a bevándorlási különadót, és vizsgálja a beavatkozás lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cae9454-043f-43a1-8484-5b37e01274fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A magyar rocktörténet számos nagy slágerének szövegét írta meg, míg együtt dolgozott az Omegával, az LGT-vel és színpadra állították a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darabot. 75 éves Adamis Anna.","shortLead":"A magyar rocktörténet számos nagy slágerének szövegét írta meg, míg együtt dolgozott az Omegával, az LGT-vel és...","id":"20180830_Adamis_Anna_75_Omega_Presser_Gabor_LGT_Kepzelt_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cae9454-043f-43a1-8484-5b37e01274fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98cd34d-3018-4533-8c69-d7f3bcf39bbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Adamis_Anna_75_Omega_Presser_Gabor_LGT_Kepzelt_riport","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:15","title":"Az ő szavait énekeljük mind","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8688e7-33b6-4aa4-8458-12f873e3e2eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olyan megoldásokba azonban nem fog belemenni, amelyek gyengítenék az egységes belső piacát – jelentette ki az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója.","shortLead":"Olyan megoldásokba azonban nem fog belemenni, amelyek gyengítenék az egységes belső piacát – jelentette ki az Európai...","id":"20180829_michel_barnier_brexit_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd8688e7-33b6-4aa4-8458-12f873e3e2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11c78f7-4992-4672-8a38-be469a1ec63f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_michel_barnier_brexit_europai_unio","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:10","title":"Példátlanul szoros kapcsolatokat ígér a briteknek az unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Eddig sem volt rózsás a helyzet a legnagyobb sürgősségi centrumban, de most 112 orvos intett be, mert nem fizették ki a túlmunkájukat. Ha átlagot számolunk, durván 11,2 milliót spórolhatott a kórház a lépéssel, ami a betegellátást veszélyeztetheti. A Honvédelmi Minisztérium szerint viszont nincs semmi gond. ","shortLead":"Eddig sem volt rózsás a helyzet a legnagyobb sürgősségi centrumban, de most 112 orvos intett be, mert nem fizették ki...","id":"20180830_honvedkorhaz_112_orvos_tulmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f95e39-031e-4f3c-8a9a-bc552ea43d7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_honvedkorhaz_112_orvos_tulmunka","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:45","title":"Honvédkórház: szeptemberben még van kegyelem, aztán jöhet a rémálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]