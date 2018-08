Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A főtitkár többszöri ígérete ellenére az MTSZ egyetlen forintot sem fizetett ki a csapattagoknak, írja Fucsovics, igencsak nehézkes az együttműködés egy olyan szövetséggel, amely a regnáló páros világ- és Australian Open-bajnokot, jelenlegi páros világelsőt hónapokon keresztül ignorálja, írja Babos.","shortLead":"A főtitkár többszöri ígérete ellenére az MTSZ egyetlen forintot sem fizetett ki a csapattagoknak, írja Fucsovics...","id":"20180830_Fucsovics_Babos_teniszszovetseg_biralat_valasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b118bf-e8fe-4090-ad58-1104bcd57168","keywords":null,"link":"/sport/20180830_Fucsovics_Babos_teniszszovetseg_biralat_valasz","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:02","title":"Fucsovics és Babos ismét beolvasott a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta új, energiatakarékos processzorait az Intel. A chipek a várakozások szerint újabb szereplőket hozhatnak az ultravékony laptopok piacára.","shortLead":"Bemutatta új, energiatakarékos processzorait az Intel. A chipek a várakozások szerint újabb szereplőket hozhatnak...","id":"20180830_ifa_2018_intel_processzor_u_y_sorozat_ultrabook_ultravekony_laptopok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1412d12-4c36-4e73-aac3-ecdd34e230ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_ifa_2018_intel_processzor_u_y_sorozat_ultrabook_ultravekony_laptopok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:03","title":"Megjöttek az Intel új processzorai, ezek jót tehetnek a vékony laptopok üzemidejének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b891842-3996-4413-98da-e87b853e7bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A X-akták 25. évfordulója alkalmából a sorozat két főhőséről mintázott játékbabákat dob piacra a Mattel.","shortLead":"A X-akták 25. évfordulója alkalmából a sorozat két főhőséről mintázott játékbabákat dob piacra a Mattel.","id":"20180830_Barbiebabakent_ter_vissza_Mulder_es_Scully_ugynok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b891842-3996-4413-98da-e87b853e7bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be45ff1-c331-4252-9ddb-7c014d69d7c6","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Barbiebabakent_ter_vissza_Mulder_es_Scully_ugynok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:05","title":"Barbie-babaként tér vissza Mulder és Scully ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek megpróbálták menteni, ami még menthető, de a kár így is hatalmas.","shortLead":"A helyiek megpróbálták menteni, ami még menthető, de a kár így is hatalmas.","id":"20180830_Egyetlen_ejszaka_alatt_tomegesen_pusztultak_ki_halak_a_pilisvorosvari_Nagytobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec85529-a981-42b5-9acc-60ef2231c551","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Egyetlen_ejszaka_alatt_tomegesen_pusztultak_ki_halak_a_pilisvorosvari_Nagytobol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:45","title":"Egyetlen éjszaka alatt tömegesen pusztultak ki halak a pilisvörösvári Nagy-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta őket a forgalom, Macron pedig a végén még ajándékot is kapott.","shortLead":"Nem zavarta őket a forgalom, Macron pedig a végén még ajándékot is kapott.","id":"20180830_Biciklivel_jarta_korbe_Koppenhagat_Emmanuel_Macron_es_a_dan_miniszterelnok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feabf95e-2ef4-4eba-b447-68777bc61dfb","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Biciklivel_jarta_korbe_Koppenhagat_Emmanuel_Macron_es_a_dan_miniszterelnok__video","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:46","title":"Biciklivel járta körbe Koppenhágát Emmanuel Macron és a dán miniszterelnök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f671547f-b7ba-45ef-80e3-ed6b1aeaac6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint a WTO nem bánik elég jól Amerikával.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a WTO nem bánik elég jól Amerikával.","id":"20180831_Trump_megint_alakit_azzal_fenyegetozik_hogy_kilepteti_az_USAt_a_Kereskedelmi_Vilagszervezetbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f671547f-b7ba-45ef-80e3-ed6b1aeaac6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa2533e-049c-4356-8fbc-5e2357ad77b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Trump_megint_alakit_azzal_fenyegetozik_hogy_kilepteti_az_USAt_a_Kereskedelmi_Vilagszervezetbol","timestamp":"2018. augusztus. 31. 07:45","title":"Trump megint alakít: azzal fenyegetőzik, hogy kilépteti az USA-t a Kereskedelmi Világszervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab664493-cc76-4cdc-b7fc-bc2f245f4c70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamionos nem vette észre a szerelvényt előző Opelt, és megkoccolta az autót. A lényeg azonban csak ez után jött.","shortLead":"A kamionos nem vette észre a szerelvényt előző Opelt, és megkoccolta az autót. A lényeg azonban csak ez után jött.","id":"20180830_opel_daf_kamion_baleset_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab664493-cc76-4cdc-b7fc-bc2f245f4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028e9958-74d5-4b5a-86de-fa8917da6581","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_opel_daf_kamion_baleset_video","timestamp":"2018. augusztus. 30. 04:01","title":"Érthetetlen, mit művelt az Opel sofőrje a kamion előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e480495-0359-4cc4-9f5a-3d358a95050e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:16","title":"Elgázoltak egy biciklist Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]