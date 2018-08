Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A rendőrség vizsgálja az ügyet, egyelőre nem talált semmi gyanúsat – jelentették orosz hírügynökségek a világ egyik legnagyobb acélgyára alelnökének halálával kapcsolatban.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja az ügyet, egyelőre nem talált semmi gyanúsat – jelentették orosz hírügynökségek a világ egyik...","id":"20180830_A_sztalini_terror_jelkepes_epuletenek_ablakabol_zuhant_ki_az_orosz_acelorias_belga_alelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a992177-6c8c-4501-bbd7-317fe202ca52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_A_sztalini_terror_jelkepes_epuletenek_ablakabol_zuhant_ki_az_orosz_acelorias_belga_alelnoke","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:17","title":"A sztálini terror jelképes épületének ablakából zuhant ki az orosz acélóriás belga alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az informatikus szakma elférfiasodása globális jelenség, amelyre világszerte keresik a megoldást. A HVG Extra Business cikke három hazai céges példát mutat be a női munkavállalók támogatására.","shortLead":"Az informatikus szakma elférfiasodása globális jelenség, amelyre világszerte keresik a megoldást. A HVG Extra Business...","id":"20180830_Nok_karrierjenek_osztonzese_az_IT_ferfias_vilagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62196540-dede-4dce-becf-3ee141b85fc7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180830_Nok_karrierjenek_osztonzese_az_IT_ferfias_vilagaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:14","title":"Hogyan támogatják a nők karrierjét az IT férfias világában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki kávéházban – közölték orosz és ukrán híradások. Moszkva szerint Kijev a felelős.","shortLead":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki...","id":"20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98486a8-323d-4281-9215-40bb374fa0f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:28","title":"Megölték az oroszbarát ukrán szakadárok vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rogán-Gaál Cecília barátnője, Hajdú Péter volt felesége újra férjhez ment.","shortLead":"Rogán-Gaál Cecília barátnője, Hajdú Péter volt felesége újra férjhez ment.","id":"20180831_Megvaltozott_Sarka_Kata_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87723e6-b982-47b8-b0f9-5e49a9016824","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Megvaltozott_Sarka_Kata_neve","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:48","title":"Sarka Kata nem Sarka Kata többé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Képek érkeztek a felújítás alatt levő újpesti metrószakaszról.","shortLead":"Képek érkeztek a felújítás alatt levő újpesti metrószakaszról.","id":"20180830_Igy_all_a_3as_metro_ujpesti_szakaszanak_felujitasa__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d567608-b7fa-4ca5-82de-2dd6a293453e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Igy_all_a_3as_metro_ujpesti_szakaszanak_felujitasa__fotok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:17","title":"Így áll a 3-as metró újpesti szakaszának felújítása – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá azért, mert az önkormányzat szerint előfordulhat, hogy a névválasztás esetleg sérti a péceliek valamely jogát.","shortLead":"Méghozzá azért, mert az önkormányzat szerint előfordulhat, hogy a névválasztás esetleg sérti a péceliek valamely jogát.","id":"20180831_pecelen_hallottam_facebook_csoport_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db7347b-0ead-4691-a57b-a4265ba973d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_pecelen_hallottam_facebook_csoport_polgarmester","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:54","title":"A polgármester megtiltotta, hogy Pécelen hallottamnak nevezzenek egy Facebook-csoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a0d0e6-6fe8-4864-b4ba-9f76ac9f4daf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több magyar alkotás mellett kijutott a montreali filmfesztiválra a Kill Me Today, Tomorrow I’m Sick című, német-szerb-olasz-magyar koprodukció is, amelynek két operatőre korábban az Ernelláék Farkaséknál Hajdu Szabolcs-filmen edződött, és nem ők az egyetlen magyar stábtagok. ","shortLead":"Több magyar alkotás mellett kijutott a montreali filmfesztiválra a Kill Me Today, Tomorrow I’m Sick című...","id":"20180830_Hajdu_Szabolcs_egykori_diakjai_is_bemutatkoznak_a_montreali_filmfesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96a0d0e6-6fe8-4864-b4ba-9f76ac9f4daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272c5b9f-6c83-44d9-b635-b9cb9fea7798","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Hajdu_Szabolcs_egykori_diakjai_is_bemutatkoznak_a_montreali_filmfesztivalon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:14","title":"Hajdu Szabolcs egykori diákjai is bemutatkoznak a montreali filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","shortLead":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","id":"20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f33bd60-8ebf-4983-afdd-11998282e964","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:21","title":"Rod Stewart ikonikus Lamborghinije 500 millió forintért cserélhet gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]