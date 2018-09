Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de az állomással nemrég összekapcsolt Szojuz léket kapott. ","shortLead":"Az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de az állomással nemrég összekapcsolt Szojuz léket kapott. ","id":"20180830_Mikrometeor_csapodott_a_Nemzetkozi_Urallomasba_lett_egy_lyuk_rajta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e597bb57-746f-4dd6-806a-05a38a830c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Mikrometeor_csapodott_a_Nemzetkozi_Urallomasba_lett_egy_lyuk_rajta","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:55","title":"Mikrometeor csapódott a Nemzetközi Űrállomásba, lett egy lyuk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel négymilliárd angol fontot fizet a Coca-Cola a Costa kávézóláncért.","shortLead":"Közel négymilliárd angol fontot fizet a Coca-Cola a Costa kávézóláncért.","id":"20180831_A_CocaCola_1400_milliard_forintert_megveszi_a_vilag_egyik_legnagyobb_kavezolancat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59dc82f-0e2d-4646-a2d9-2904d7334141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_A_CocaCola_1400_milliard_forintert_megveszi_a_vilag_egyik_legnagyobb_kavezolancat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:31","title":"A Coca-Cola 1400 milliárd forintért megveszi a világ egyik legnagyobb kávézóláncát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9475d89b-087b-411e-b118-7d75d5b86e32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV csak egy szűkszavú közleményt adott ki, éppen csak a lényeget felejtették ki belőle.","shortLead":"A MÁV csak egy szűkszavú közleményt adott ki, éppen csak a lényeget felejtették ki belőle.","id":"20180831_Nem_sokon_mult_szembe_ment_egymassal_ket_vonat_Domsodnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9475d89b-087b-411e-b118-7d75d5b86e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0269191b-888b-4073-8e58-bf7de31e34ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Nem_sokon_mult_szembe_ment_egymassal_ket_vonat_Domsodnel","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:24","title":"Nem sokon múlt: szembement egymással két vonat Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher Gábor a mai nappal adta be felmondását, tervei szerint október végéig dolgozott volna a kórházban. A miniszter máshogy döntött.","shortLead":"Zacher Gábor a mai nappal adta be felmondását, tervei szerint október végéig dolgozott volna a kórházban. A miniszter...","id":"20180831_Zachert_a_miniszter_felmentette_a_munkavegzes_alol_ejfelig_dolgozik_a_Honvedkorhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2241782-c2a0-4770-a694-de9ade6bd775","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Zachert_a_miniszter_felmentette_a_munkavegzes_alol_ejfelig_dolgozik_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:58","title":"Azonnal elzavarta Zachert a miniszter: éjféltől már nem dolgozik a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c864d44-e375-4690-b356-16636c7e8101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi viszont kitartóan követelte tovább a bizonyítékot.","shortLead":"A férfi viszont kitartóan követelte tovább a bizonyítékot.","id":"20180831_A_rak_nem_terjed_a_szexszel__vilagositotta_fel_udvarlojat_egy_kanadai_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c864d44-e375-4690-b356-16636c7e8101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f74575-8bfe-4cc1-a3b9-db7fbfdb78d3","keywords":null,"link":"/elet/20180831_A_rak_nem_terjed_a_szexszel__vilagositotta_fel_udvarlojat_egy_kanadai_no","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:05","title":"A rák nem terjed szexszel – világosította fel udvarlóját egy kanadai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7694f4d6-2426-4ef5-a453-c4c50f5c974e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nguyen Phu Trong szeptember 8-án érkezik hazánkba, kapcsolatépítés céljából. ","shortLead":"Nguyen Phu Trong szeptember 8-án érkezik hazánkba, kapcsolatépítés céljából. ","id":"20180831_Orban_meghivasara_Magyarorszag_jon_a_vietnami_kommunistak_fotitkara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7694f4d6-2426-4ef5-a453-c4c50f5c974e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee3e24d-f3da-400c-964d-d80cd64ca72e","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Orban_meghivasara_Magyarorszag_jon_a_vietnami_kommunistak_fotitkara","timestamp":"2018. augusztus. 31. 07:23","title":"Orbán meghívására Magyarország jön a vietnami kommunisták főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Záporoznak az egycsillagos értékelések a Messenger alkalmazására, miután a Facebook egy idegesítő hibával adta ki az üzenetküldő androidos appjának frissítését. Nem ott, ahol sokan gondolnák, de ki lehet kapcsolni a kéretlen csipogást.","shortLead":"Záporoznak az egycsillagos értékelések a Messenger alkalmazására, miután a Facebook egy idegesítő hibával adta ki...","id":"20180831_facebook_messenger_ertesitesek_beallitas_csipogas_kikapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93ae453-7b2f-43da-8724-a60d76cdcb5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_facebook_messenger_ertesitesek_beallitas_csipogas_kikapcsolasa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:38","title":"Ez az a péntek, amikor rengeteg embert idegesít fel a Facebook Messenger csipogós hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hónapokban megkérdezték az unió polgárait, és mivel ők az évente kétszer esedékes óraátállítás ellen foglaltak állást, ezért Jean-Claude Juncker még ma az Európai Bizottság elé viszi ennek megszüntetését – mondta el a testület elnöke a német közszolgálati televízióban.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban megkérdezték az unió polgárait, és mivel ők az évente kétszer esedékes óraátállítás ellen...","id":"20180831_Juncker_dontott_az_EUban_eltorlik_a_teli_oraallitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e1446-9664-4ea6-b10e-c406b2448734","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Juncker_dontott_az_EUban_eltorlik_a_teli_oraallitast","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:20","title":"Juncker javasolja, hogy az EU-ban vezessék be az állandó nyári időszámítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]