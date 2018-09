Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava értesülései szerint Burány Béla, a mentőszolgálat korábbi főigazgatója lehet a Honvédkorház sürgősségi osztályának új vezetője.

","shortLead":"A Népszava értesülései szerint Burány Béla, a mentőszolgálat korábbi főigazgatója lehet a Honvédkorház sürgősségi...","id":"20180901_Egykori_fomentos_lehet_Zacher_Gabor_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15738b3-b7e0-4189-8b28-15a52ad52bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Egykori_fomentos_lehet_Zacher_Gabor_utodja","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:01","title":"Egykori főmentős lehet Zacher Gábor utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180902_Oriasi_magyar_diplomaciai_siker_megfigyelok_vagyunk_a_turk_akademiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a32d3-4a21-44bb-9497-13a89af099f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Oriasi_magyar_diplomaciai_siker_megfigyelok_vagyunk_a_turk_akademiaban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:32","title":"Óriási magyar diplomáciai siker: megfigyelők vagyunk a türk akadémiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja, hogy hová folynak el azok a fejlesztési pénzek, amelyeket az Orbán-kormány saját hűbéreseinek osztogat Szlovákiában - mondta a Híd-Most elnöke a Népszavának adott interjúban.","shortLead":"Senki sem tudja, hogy hová folynak el azok a fejlesztési pénzek, amelyeket az Orbán-kormány saját hűbéreseinek osztogat...","id":"20180901_Bugar_Bela_sajat_hubeseit_tamogatja_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3281ea5-b1bf-472e-92c9-bea1609bdfcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Bugar_Bela_sajat_hubeseit_tamogatja_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesben","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:09","title":"Bugár Béla: saját hűbéreseit támogatja a magyar kormány a határon túli gazdaságfejlesztésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Premier League jelenleg a világ legjobbnak tartott bajnoksága, annak ellenére, hogy az utóbbi években spanyol csapatok uralják a Bajnokok Ligáját. De a szigetország focijában van a legtöbb pénz, és itt játszik a legtöbb és legkiválóbb nem hazai, vagyis nem brit játékos. ","shortLead":"A Premier League jelenleg a világ legjobbnak tartott bajnoksága, annak ellenére, hogy az utóbbi években spanyol...","id":"20180901_A_Hard_Brexit_az_angol_focit_is_megroggyanthatja_nem_csak_a_font_gyengelkedese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4aed0ed-65c5-4623-8c76-f993a311f731","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_Hard_Brexit_az_angol_focit_is_megroggyanthatja_nem_csak_a_font_gyengelkedese_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:55","title":"A hard Brexit az angol focit is megroggyanthatja, nem csak a font gyengélkedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84c58f0-93bc-494a-b8b5-9367b1a453fb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így néz ki a Maros utca a Déli pályaudvarnál. Citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások és heves zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nyugati megyéire vasárnap este. Az országon átvonuló vihar a főváros mellett több megyében okozott eddig károkat.","shortLead":"Így néz ki a Maros utca a Déli pályaudvarnál. Citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások és heves zivatarok...","id":"20180901_Elsofoku_riasztas_megtepte_az_orszag_nyugati_felet_a_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a84c58f0-93bc-494a-b8b5-9367b1a453fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f229e05b-053e-4470-8eea-5ad87d75ea36","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Elsofoku_riasztas_megtepte_az_orszag_nyugati_felet_a_vihar","timestamp":"2018. szeptember. 01. 21:02","title":"Elsőfokú riasztás, megtépte az ország nyugati felét a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb28451-789a-414a-ab57-dbf2f8e6c9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dario Argento 1977-es klasszikusának remake-jére egy egész sztárcsapat volt kíváncsi.\r

\r

","shortLead":"Dario Argento 1977-es klasszikusának remake-jére egy egész sztárcsapat volt kíváncsi.\r

\r

","id":"20180902_Palvin_Barbitol_Kate_Blanchettig_sztarparade_volt_a_Velencei_Filmfesztival_legjobban_vart_filmbemutatojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcb28451-789a-414a-ab57-dbf2f8e6c9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784d7240-abd7-4147-8d00-8591bb846554","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Palvin_Barbitol_Kate_Blanchettig_sztarparade_volt_a_Velencei_Filmfesztival_legjobban_vart_filmbemutatojan","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:13","title":"Palvin Barbitól Kate Blanchettig sztárparádé volt a Velencei Filmfesztivál legjobban várt filmbemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónapig várják az észrevételeket, majd átdolgozzák a dokumentumot. Jövő szeptemberben indul élesben az új alaptanterv alapján a tanítás.



","shortLead":"Egy hónapig várják az észrevételeket, majd átdolgozzák a dokumentumot. Jövő szeptemberben indul élesben az új...","id":"20180902_Nincs_mese_jovore_bevezetik_az_uj_NATot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66564dd-12c4-4809-8603-57e31c89f6b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Nincs_mese_jovore_bevezetik_az_uj_NATot","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:04","title":"Nincs mese: jövőre bevezetik az új NAT-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életbe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend a BKK-nál, több felújítás is véget ér.","shortLead":"Életbe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend a BKK-nál, több felújítás is véget ér.","id":"20180901_Mas_erzes_lesz_a_villamosozas_jovo_hettol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b92d4b7-df53-4613-80fc-424f068d71fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Mas_erzes_lesz_a_villamosozas_jovo_hettol","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:16","title":"Más érzés lesz a villamosozás jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]