Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és ennek reklámozására nyilatkozott a londoni Observernek. ","shortLead":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és...","id":"20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cad7a-2691-4ebd-9388-cac53be0f9c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:23","title":"Hollywood: erkölcstelenül sokat keresnek a sztárok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcccbe4-174d-4afd-a08e-f815f4ad19ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beszámolók szerint a Camaro sofőrje elvesztette uralmát a száguldó kocsi felett, és egyenesen a szemben haladók közé csapódott.","shortLead":"A beszámolók szerint a Camaro sofőrje elvesztette uralmát a száguldó kocsi felett, és egyenesen a szemben haladók közé...","id":"20180902_chevrolet_camaro_baleset_autobaleset_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdcccbe4-174d-4afd-a08e-f815f4ad19ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eeb24ca-688c-4b2d-b512-f978bf3205df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_chevrolet_camaro_baleset_autobaleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:16","title":"Nem való neki a jogosítvány: gyorshajtás miatt törte össze a Chevrolet Camarót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","shortLead":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","id":"20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a34ad55-7d29-4f8b-ab9d-211ac1e6c9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:17","title":"A börtönből pörgette az unokázós csalásokat két rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nightwatch Cybersecurity kiberbiztonsági cég még év elején talált egy igen komoly biztonsági rést az Androidban, amin keresztül a hackerek megtámadhatják a hálózatot, de akár követhetik is az eszköz útját.","shortLead":"A Nightwatch Cybersecurity kiberbiztonsági cég még év elején talált egy igen komoly biztonsági rést az Androidban, amin...","id":"20180903_android_biztonsagi_res_android_pie_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c2d586-f2ae-46a4-bf53-8623ac1cf812","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_android_biztonsagi_res_android_pie_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:01","title":"Komoly biztonsági rést találtak az Androidban: az alkalmazásokon keresztül kémkedhetnek utánunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy problémás beszámolóval indult minden, majd az auditor és a vezetőség leváltása lett a vége.","shortLead":"Egy problémás beszámolóval indult minden, majd az auditor és a vezetőség leváltása lett a vége.","id":"20180903_Auditorbotrany_az_MVMnel_egy_svajci_leanyvallalat_miatt_a_fel_vezetoseget_lecsereltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f70fd-8c76-43d5-b2b3-f004cba8f610","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Auditorbotrany_az_MVMnel_egy_svajci_leanyvallalat_miatt_a_fel_vezetoseget_lecsereltek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:36","title":"Auditorbotrány az MVM-nél: egy svájci leányvállalat miatt a fél vezetőséget lecserélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint szülinapi zsúrokat rendezni, nem a gyorséttermekben, játszóházakban.\r

\r

","shortLead":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint...","id":"20180902_A_kormanynak_mar_a_szulinapi_gyerekzsurok_szervezesere_is_van_otlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f91573-5b08-4cff-a2a9-27edfeb6327a","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_A_kormanynak_mar_a_szulinapi_gyerekzsurok_szervezesere_is_van_otlete","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:57","title":"A kormánynak már a szülinapi gyerekzsúrok szervezésére is van ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

\r

","shortLead":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

\r

","id":"20180902_Negyes_karambol_tortent_Leanyfalun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e964ea3-74f9-40dc-941f-1ab362ee5728","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Negyes_karambol_tortent_Leanyfalun","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:49","title":"Négyes karambol történt Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"\"Szépséges Cecilia Rogán. Bellagio Partyruhában a készülő lookbook-unkban. Million Thanks for starring\" írja a megrendelő, aki vélhetően nagyon elégedett volt a modell munkájával. A kommentelők között azonban nem aratott osztatlan sikert az új szerepben mutatkozó Rogán Cecília. Akad, aki szerint inkább jellemformáló ruhát kellene reklámoznia.","shortLead":"\"Szépséges Cecilia Rogán. Bellagio Partyruhában a készülő lookbook-unkban. Million Thanks for starring\" írja...","id":"20180903_Egy_sikeres_uzletasszonynak_is_jol_jon_a_zsebpenz__Roganne_alakformalo_ruhakat_reklamoz_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3469b-3545-44f4-9d0c-76a318b97cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Egy_sikeres_uzletasszonynak_is_jol_jon_a_zsebpenz__Roganne_alakformalo_ruhakat_reklamoz_a_Facebookon","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:22","title":"Egy sikeres üzletasszonynak is jól jöhet a zsebpénz – Rogánné alakformáló ruhákat reklámoz a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]