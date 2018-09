Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Liu Csiang-tungot egyelőre szabadon engedték, cége közleménye szerint tévedés történt, de a rendőrség szerint lehet, hogy még lesz dolguk egymással.","shortLead":"Liu Csiang-tungot egyelőre szabadon engedték, cége közleménye szerint tévedés történt, de a rendőrség szerint lehet...","id":"20180903_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_USAban_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76e7531-4ac7-4f0e-9cdc-659b09ee2d21","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_USAban_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:04","title":"Szexuális zaklatással vádolják az USA-ban Kína egyik leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar egészségügy elkötelezett ostorozója sötéten látja a jövőt Zacher Gábor távozása és a kórházban általa ismert állapotok kialakulása után.\r

\r

","shortLead":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar...","id":"20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7f670d-5807-4a67-8463-18f64d4a4b8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:36","title":"Az egészségügyi szakértő szerint életveszély van a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő hardvereszközét, a Titan Security Keyt.","shortLead":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő...","id":"20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2e02ff-53e3-4225-aeac-f522ae117f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:03","title":"Megvásárolható lett a Google jelszavas fegyvere, amellyel a dolgozóit védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sofőr a jelek szerint sem a közlekedésben részt vevő társai, sem a saját maga életét nem tartja sokra.","shortLead":"Ez a sofőr a jelek szerint sem a közlekedésben részt vevő társai, sem a saját maga életét nem tartja sokra.","id":"20180903_video_kozveszelyes_szaguldozo_a_magyar_utakon_jobbik_feljelenti_a_sofort_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b303364c-4f37-4451-8a8f-78f0ce422927","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_video_kozveszelyes_szaguldozo_a_magyar_utakon_jobbik_feljelenti_a_sofort_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:11","title":"Videó: közveszélyes száguldozó a magyar utakon – a Jobbik feljelenti a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7f4dc4-ec7f-499f-967c-d42ca23c253d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kispadra a másik korábbi magyar szövetségi kapitány, Georges Leekens is képben volt.","shortLead":"A kispadra a másik korábbi magyar szövetségi kapitány, Georges Leekens is képben volt.","id":"20180903_Megvan_Storck_uj_klubja_a_tokutolso_belga_csapathoz_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e7f4dc4-ec7f-499f-967c-d42ca23c253d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c91b9b-55dd-4b53-8bf6-d3d5eb9abdc7","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Megvan_Storck_uj_klubja_a_tokutolso_belga_csapathoz_megy","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:51","title":"Megvan Storck új klubja, a tökutolsó belga csapathoz megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6222c3-6967-454d-b090-638f6f2ee253","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiberbiztonsági szakértő, Arjen Kamphuis augusztus 20-án tűnt el, a szivárogtató portál szerint igen \"furcsa körülmények\" között.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakértő, Arjen Kamphuis augusztus 20-án tűnt el, a szivárogtató portál szerint igen \"furcsa...","id":"20180903_Rejtelyes_korulmenyek_kozott_nyoma_veszett_a_WikiLeaksalapito_kollegajanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf6222c3-6967-454d-b090-638f6f2ee253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec9378e-e9d6-4525-be1b-157f4555cdae","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Rejtelyes_korulmenyek_kozott_nyoma_veszett_a_WikiLeaksalapito_kollegajanak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:41","title":"Rejtélyes körülmények között nyoma veszett a WikiLeaks-alapító kollégájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A soul királynőjének tetemes vagyona volt, melynek feltérképezése évekig is eltarthat.","shortLead":"A soul királynőjének tetemes vagyona volt, melynek feltérképezése évekig is eltarthat.","id":"20180902_Nem_vegrendelkezett_Aretha_Franklin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e88fa8-6620-46c9-87bd-35a9250bfab4","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Nem_vegrendelkezett_Aretha_Franklin","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:57","title":"Nem végrendelkezett Aretha Franklin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","shortLead":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","id":"20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a34ad55-7d29-4f8b-ab9d-211ac1e6c9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:17","title":"A börtönből pörgette az unokázós csalásokat két rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]