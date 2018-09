Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak. Az Adózóna összegyűjtötte, milyen következményei vannak a munkanap-áthelyezéseknek.","shortLead":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak...","id":"20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7d933e-d742-4f73-aed1-e0bfac8f7640","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:13","title":"Négy szombat lesz még idén munkanap – mutatjuk, mire kell felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad2669-107d-4a41-b5bc-f70c93b996e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De simán megoldotta a feladatot.","shortLead":"De simán megoldotta a feladatot.","id":"20180902_Pataky_Attilat_ebben_a_szerepben_meg_nem_lattuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad2669-107d-4a41-b5bc-f70c93b996e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f9cee8-a593-4f45-80e6-c14f9689891c","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Pataky_Attilat_ebben_a_szerepben_meg_nem_lattuk","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:13","title":"Pataky Attilát ebben a szerepben még nem láttuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A latin-amerikai ország gazdasága az utóbbi időben egyre rosszabb állapotba került, de igyekeznek kimászni a gödörből.","shortLead":"A latin-amerikai ország gazdasága az utóbbi időben egyre rosszabb állapotba került, de igyekeznek kimászni a gödörből.","id":"20180903_Megszorito_intezkedeseket_vezet_be_Argentina_az_IMFtalalkozo_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87112b01-00dc-488c-8d34-f22c15aa729f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Megszorito_intezkedeseket_vezet_be_Argentina_az_IMFtalalkozo_elott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:19","title":"Megszorító intézkedéseket vezet be Argentína az IMF-találkozó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a54345b-c82d-4957-a4cf-f7c90cd8fdde","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. ","shortLead":"A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. ","id":"20180903_210_millio_forintot_osztanak_szet_magyar_zenekaroknak_helyet_ado_klubok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a54345b-c82d-4957-a4cf-f7c90cd8fdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbfed45-7edb-4df6-8bd4-b74f297fb5c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_210_millio_forintot_osztanak_szet_magyar_zenekaroknak_helyet_ado_klubok_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:10","title":"210 millió forintot osztanak szét magyar zenekaroknak helyet adó klubok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa54063-b750-42cd-ada7-e1cc1850689f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mark Cuban körbeutazta a világot, majd családot alapított. 2000 óta ő a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa.","shortLead":"Mark Cuban körbeutazta a világot, majd családot alapított. 2000 óta ő a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa.","id":"20180903_Szemeteszsakokkal_hazalt_12_evesen_most_dollarmilliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa54063-b750-42cd-ada7-e1cc1850689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa3c211-4fcf-470a-8099-7ae90d5892dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Szemeteszsakokkal_hazalt_12_evesen_most_dollarmilliardos","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:07","title":"Szemeteszsákokkal házalt 12 évesen, most dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki, hogy szabadon adható és vehető a bedőlt hitel. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki...","id":"20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd1720-6080-427f-9449-40432b3bd929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 02. 07:00","title":"És akkor Európában karácsonykor is nyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd181382-ae10-43aa-963f-75acb687667b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik megfigyelő műholdnak egy napkitörést sikerült lencsevégre kapnia még augusztus elején.","shortLead":"Az egyik megfigyelő műholdnak egy napkitörést sikerült lencsevégre kapnia még augusztus elején.","id":"20180903_Napkitorest_rogzitett_a_NASA__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd181382-ae10-43aa-963f-75acb687667b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa863fe9-d577-46bf-9fb9-3acd034fcb2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Napkitorest_rogzitett_a_NASA__video","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:30","title":"Nem mindennapi napkitörést rögzített a NASA – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az \"isztánok\" mellett az olajnagyhatalom Azerbajdzsán egy főre jutó GDP-adatai is szerepelnek a táblázatban. Ezeknek az országoknak a vezetőivel parolázik most lelkesen Orbán Viktor. A politikát most hagyjuk, mutatjuk a számokat. ","shortLead":"Az \"isztánok\" mellett az olajnagyhatalom Azerbajdzsán egy főre jutó GDP-adatai is szerepelnek a táblázatban. Ezeknek...","id":"20180903_Utos_abra_arrol_hol_jobb_elni_a_volt_szovjet_isztanokban_vagy_az_EUtag_eszteknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0602bc20-0b47-488e-936a-da1f58466617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Utos_abra_arrol_hol_jobb_elni_a_volt_szovjet_isztanokban_vagy_az_EUtag_eszteknel","timestamp":"2018. szeptember. 03. 16:48","title":"Ütős ábra arról, hol jobb élni: a volt szovjet \"isztánok\"-ban vagy az EU-tag észteknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]