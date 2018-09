Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GE Hungary és a Silver Wood – IT Kft. megbeszélték, ki nyerjen a Szent János Kórház radiológiai osztályának pályázatán, de a GVH szerint együttműködőek voltak, így csak egyiküknek kell egészen kis büntetést fizetnie.","shortLead":"A GE Hungary és a Silver Wood – IT Kft. megbeszélték, ki nyerjen a Szent János Kórház radiológiai osztályának...","id":"20180903_Kartellezessel_bukott_le_ket_egeszsegugyi_eszkozbeszallito_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c02778-e508-421a-b17d-10a5eccfefca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Kartellezessel_bukott_le_ket_egeszsegugyi_eszkozbeszallito_ceg","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:39","title":"Kartellezéssel bukott le két egészségügyi eszközbeszállító cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8afe15ad-ca9b-4d40-869c-67804c36a359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Mission Impossible-hangulatú videót posztolt a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök Mission Impossible-hangulatú videót posztolt a Facebookon.\r

\r

","id":"20180902_Orban_es_a_tombolo_elemek_Kirgizisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8afe15ad-ca9b-4d40-869c-67804c36a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b764e-13d1-4796-a286-a35e82148d98","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orban_es_a_tombolo_elemek_Kirgizisztanban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:44","title":"Orbán és a tomboló elemek Kirgizisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és ennek reklámozására nyilatkozott a londoni Observernek. ","shortLead":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és...","id":"20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cad7a-2691-4ebd-9388-cac53be0f9c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:23","title":"Hollywood: erkölcstelenül sokat keresnek a sztárok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7c2a39-5e5e-42f2-8e27-f583f3d43576","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már múlt héten megjósoltuk, de most bekövetkezett: a bírónak visszatérő korábbi NVB-elnök, Patyi András a testületben még megtartott tagságáról is lemondott. Formálisan ezt a hétfő délutáni ülésen veszi tudomásul a Nemzeti Választási Bizottság.","shortLead":"Már múlt héten megjósoltuk, de most bekövetkezett: a bírónak visszatérő korábbi NVB-elnök, Patyi András a testületben...","id":"20180903_Beadta_lemondasat_a_birsagkiraly_Patyi_vegleg_bucsut_int_az_NVBnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d7c2a39-5e5e-42f2-8e27-f583f3d43576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1b610e-d288-4a5c-ae16-f948a3868768","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Beadta_lemondasat_a_birsagkiraly_Patyi_vegleg_bucsut_int_az_NVBnek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:04","title":"Beadta lemondását a bírságbajnok: Patyi végleg búcsút int az NVB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6611ad-5025-4b5d-9379-2202ef995554","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A nagy gyártók orra alá egyre több borsot tör mostanság a OnePlus. A feltörekvő kis gyártó 6-os készüléke elképesztően gyorsra sikeredett, nem mellesleg tetszetős a megjelenése is, és bár nem filléres, ám még mindig olcsóbb a nagy riválisainál.","shortLead":"A nagy gyártók orra alá egyre több borsot tör mostanság a OnePlus. A feltörekvő kis gyártó 6-os készüléke elképesztően...","id":"20180901_oneplus_6_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f6611ad-5025-4b5d-9379-2202ef995554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce92273-1185-4e2b-b38e-7f9d64e20834","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_oneplus_6_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:00","title":"Vörös riasztás: teszteltük a leggyorsabbnak ígért androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ezen a héten is folytatódik a változékony időjárás, többször várhatók záporok, zivatarok. Nem okoznak komoly lehűlést, többfelé 25, másutt továbbra is 30 fok közeli maximumok várhatók.","shortLead":"Ezen a héten is folytatódik a változékony időjárás, többször várhatók záporok, zivatarok. Nem okoznak komoly lehűlést...","id":"20180903_ketteszakitja_az_orszagot_az_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87403f4-d2c1-4b20-bf4c-525337b4c0cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_ketteszakitja_az_orszagot_az_idojaras","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:08","title":"Kettészakítja az országot az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava értesülései szerint Burány Béla, a mentőszolgálat korábbi főigazgatója lehet a Honvédkorház sürgősségi osztályának új vezetője.

","shortLead":"A Népszava értesülései szerint Burány Béla, a mentőszolgálat korábbi főigazgatója lehet a Honvédkorház sürgősségi...","id":"20180901_Egykori_fomentos_lehet_Zacher_Gabor_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15738b3-b7e0-4189-8b28-15a52ad52bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Egykori_fomentos_lehet_Zacher_Gabor_utodja","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:01","title":"Egykori főmentős lehet Zacher Gábor utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180901_Allatkinzassal_vadoljak_a_not_aki_vegetarianus_dietara_fogta_a_kutyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd36d99-5fdc-458a-8fca-6ccb8a8c0e63","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Allatkinzassal_vadoljak_a_not_aki_vegetarianus_dietara_fogta_a_kutyajat","timestamp":"2018. szeptember. 01. 11:41","title":"Állatkínzással vádolják a nőt, aki vegetariánus diétára fogta a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]