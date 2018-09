Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa54063-b750-42cd-ada7-e1cc1850689f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mark Cuban körbeutazta a világot, majd családot alapított. 2000 óta ő a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa.","shortLead":"Mark Cuban körbeutazta a világot, majd családot alapított. 2000 óta ő a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa.","id":"20180903_Szemeteszsakokkal_hazalt_12_evesen_most_dollarmilliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa54063-b750-42cd-ada7-e1cc1850689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa3c211-4fcf-470a-8099-7ae90d5892dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Szemeteszsakokkal_hazalt_12_evesen_most_dollarmilliardos","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:07","title":"Szemeteszsákokkal házalt 12 évesen, most dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Festményekkel igyekszik kifejezni Kulka János azokat a gondolatait, amelyeket 2016-ban elszenvedett stroke-ja miatt nem tud szóban kifejezni.","shortLead":"Festményekkel igyekszik kifejezni Kulka János azokat a gondolatait, amelyeket 2016-ban elszenvedett stroke-ja miatt nem...","id":"20180903_kulka_janos_rtl_klub_portre_interju_stroke_festes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecae994-dc06-4729-891c-5d92c3484bd7","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_kulka_janos_rtl_klub_portre_interju_stroke_festes","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:12","title":"Amit nem tud elmondani, lefesti Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A súlyos munkaerőhiányra igyekezett felhívni a figyelmet az egyik kereskedelmi szakszervezet, amely megoldásként a vasárnapi zárvatartás újbóli bevezetését vetette fel. A helyzet feszült az ágazatban még úgy is, hogy a tavalyi sztrájkok megismétlődésével egyelőre nem kell számolni.","shortLead":"A súlyos munkaerőhiányra igyekezett felhívni a figyelmet az egyik kereskedelmi szakszervezet, amely megoldásként...","id":"20180903_vasarnapi_boltzar_kezdemenyezes_fkdsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd74211-bc1b-4774-8b86-1c7265616208","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_vasarnapi_boltzar_kezdemenyezes_fkdsz","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:00","title":"Ha nincs politikai haszon, a kormány fütyül a vasárnapi boltzárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A város egyik körzetében önkormányzati képviselőválasztást tartottak. A kormánypárti jelölt ellenfele a Munkáspárt színeibe indult.","shortLead":"A város egyik körzetében önkormányzati képviselőválasztást tartottak. A kormánypárti jelölt ellenfele a Munkáspárt...","id":"20180903_paks_idokozi_onkormanyzati_kepviselovalaszas_94_szazalek_fidesz_kdnp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b1ea1a-cbb9-4e92-ae07-66ad3196f6d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_paks_idokozi_onkormanyzati_kepviselovalaszas_94_szazalek_fidesz_kdnp","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:58","title":"Paksi időközi: 94,4 százalék a fideszesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7047e8-a43c-4ed2-88f0-13d4325fa58e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is meghalt. A rendőrség kéri, segítsen, aki látta az esetet.","shortLead":"Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is...","id":"20180904_Szemtanukat_keres_a_rendorseg_az_M7esen_tortent_halalos_motorbalesethez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7047e8-a43c-4ed2-88f0-13d4325fa58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bbe864-52d0-4bdb-8ea5-9c5bf44b642d","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szemtanukat_keres_a_rendorseg_az_M7esen_tortent_halalos_motorbalesethez","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:39","title":"Szemtanúkat keres a rendőrség az M7-esen történt halálos motorbalesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budapesti csomagoló és kapszulázó cégnél jártak a Nébih dolgozói.","shortLead":"Egy budapesti csomagoló és kapszulázó cégnél jártak a Nébih dolgozói.","id":"20180904_Tobb_szaz_kilo_potencianovelot_es_etrendkiegeszitot_hivott_vissza_a_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e499f2b-0f6b-46c3-8af3-9a264529ebdf","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Tobb_szaz_kilo_potencianovelot_es_etrendkiegeszitot_hivott_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:04","title":"Több száz kiló potencianövelőt és étrend-kiegészítőt hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","shortLead":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","id":"20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cd9ad5-ba01-4395-8064-87463a307f44","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:40","title":"Tankönyvkiadók perelik a magyar államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A nyugdíj mellett munkát vállalók, jövedelmet szerzők közül ki mentesül 2019-től a járulékfizetés alól, és ki nem? Kire vonatkozik továbbra is a kereseti korlát, kire nem? Ezt gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"A nyugdíj mellett munkát vállalók, jövedelmet szerzők közül ki mentesül 2019-től a járulékfizetés alól, és ki nem? Kire...","id":"20180904_Nagy_valtozasra_keszulhetnek_akik_nyugdij_mellett_dolgoznanak_tovabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89175aa9-cb5c-4f91-9804-7b85f2ba3916","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180904_Nagy_valtozasra_keszulhetnek_akik_nyugdij_mellett_dolgoznanak_tovabb","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:44","title":"Nagy változásra készülhetnek, akik nyugdíj mellett dolgoznának tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]