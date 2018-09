Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b27c60b-68dd-47a0-914e-db5e4a3cd9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy évig hitegette az álmagánnyomozó egy eltűnt ember családját azzal, hogy nyomoz a rokonuk után.","shortLead":"Négy évig hitegette az álmagánnyomozó egy eltűnt ember családját azzal, hogy nyomoz a rokonuk után.","id":"20180904_Almagannyomozot_fogtak_el_az_igazi_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b27c60b-68dd-47a0-914e-db5e4a3cd9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b240d461-0858-46c2-ab8d-135049ad310c","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Almagannyomozot_fogtak_el_az_igazi_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:59","title":"Álmagánnyomozót fogtak el az igazi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SBGK-nak két, több milliárd forintos tanácsadói megbízását is \"kikoptatta\" Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Az SBGK-nak két, több milliárd forintos tanácsadói megbízását is \"kikoptatta\" Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető...","id":"20180904_bajkai_istvan_gulyas_gergely_miniszterelnokseg_szerzodesek_kifutasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc41700c-1dfb-4c5d-b743-61c40319e91e","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_bajkai_istvan_gulyas_gergely_miniszterelnokseg_szerzodesek_kifutasa","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:12","title":"Nem hosszabbít a Miniszterelnökség az Orbán család ügyvédjének irodájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad65950-de35-48ed-8f52-be4934d03deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A targonca vezetője megsérült a balesetben. ","shortLead":"A targonca vezetője megsérült a balesetben. ","id":"20180905_Beszakadt_utburkolat_DelKorea_targonca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bad65950-de35-48ed-8f52-be4934d03deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786f2ca9-e405-4a90-9b8e-80d6d4284b94","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Beszakadt_utburkolat_DelKorea_targonca","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:02","title":"Beszakadt az útburkolat Dél-Koreában, elnyelt egy villás targoncát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most kiderült, sem a Nők 40 programban nem tud nyugdíjba menni, de még a fokozatosan emelkedő öregségi nyugdíjhatárt sem érte el. Most munkanélküli segélyen van, hivatalosan álláskeresési ellátást kap, várja, hogy kiteljen az ideje.","shortLead":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most...","id":"20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9387e8eb-3fbc-44c7-858e-688495ace9f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:45","title":"Nyugdíj helyett munkanélküli segélyt kap a falusi postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4dab4e-0635-4941-8832-a048248b246f","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Ismét használt buszokat állított forgalomba a BKV, a Mercedes Citarók ugyan csak 9 évesek, talán nem jó ómen, hogy a fiumei (rijekai) közlekedési vállalat nyolcévesen megvált az összestől, majd rövidesen Debrecen is lepasszolta őket.","shortLead":"Ismét használt buszokat állított forgalomba a BKV, a Mercedes Citarók ugyan csak 9 évesek, talán nem jó ómen...","id":"20180904_Se_a_horvatoknak_se_Debrecennek_nem_kello_hasznalt_buszok_kerultek_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd4dab4e-0635-4941-8832-a048248b246f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd8543-e705-40e1-90eb-20c14f2cea93","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Se_a_horvatoknak_se_Debrecennek_nem_kello_hasznalt_buszok_kerultek_Budapestre","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:41","title":"Se a horvátoknak, se Debrecennek nem kellő használt buszokat szerzett a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy havi átlagnak megfelelő mennyiség hullhat le a meteorológiai szolgálat szerint. ","shortLead":"Egy havi átlagnak megfelelő mennyiség hullhat le a meteorológiai szolgálat szerint. ","id":"20180903_Rengeteg_eso_jon_a_kovetkezo_napokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea07575-bc40-481e-a36b-e7b35c155ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Rengeteg_eso_jon_a_kovetkezo_napokban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:28","title":"Rengeteg eső jön a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"London az orosz kormányt tartja felelősnek, Moszkva azonban mindent tagad.","shortLead":"London az orosz kormányt tartja felelősnek, Moszkva azonban mindent tagad.","id":"20180905_Most_mar_biztos_ugyanaz_a_Novicsokhatoanyag_okozta_mindket_mergezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cc6bd2-ee8a-4348-82ed-633d88c1ab20","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Most_mar_biztos_ugyanaz_a_Novicsokhatoanyag_okozta_mindket_mergezest","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:55","title":"Most már biztos: ugyanaz a Novicsok-hatóanyag okozta mindkét mérgezést Salisburyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","shortLead":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","id":"20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d27d6fe-c9de-45ee-af63-a7832184af52","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:12","title":"Újra nekiesik a kormány az egyházügyi törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]