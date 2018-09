Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó megépíti a Phaeton kései leszármazottjának tekinthető villanyautót, de az eredetileg tervezettnél kicsit visszafogottabb formában.","shortLead":"A német gyártó megépíti a Phaeton kései leszármazottjának tekinthető villanyautót, de az eredetileg tervezettnél kicsit...","id":"20180905_megis_lesz_kormany_a_volkswagen_teslarivalis_uj_csucsmodelljeben_villanyauto_onvezetes_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb1cc37-c18e-453c-8ca9-2d6f183b6283","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_megis_lesz_kormany_a_volkswagen_teslarivalis_uj_csucsmodelljeben_villanyauto_onvezetes_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:21","title":"Mégis lesz kormány a Volkswagen Tesla-rivális új csúcsmodelljében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint a mesében: délelőtt megígérték a béremelést, délutánra az életmentő eszközök is megérkeztek a Honvédkórház sürgősségi centrumába. ","shortLead":"Mint a mesében: délelőtt megígérték a béremelést, délutánra az életmentő eszközök is megérkeztek a Honvédkórház...","id":"20180904_Felporogtek_az_esemenyek_a_Honvedkorhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b10945-3146-4943-9674-81b871dacdee","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Felporogtek_az_esemenyek_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:39","title":"Felpörögtek az események a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kértek a hitelezők a kormány által pátyolgatott autóbuszgyártó képtelen ajánlatából, indulhat a 180 csuklós le nem gyártásával ismertté vált cég felszámolása.","shortLead":"Nem kértek a hitelezők a kormány által pátyolgatott autóbuszgyártó képtelen ajánlatából, indulhat a 180 csuklós le nem...","id":"20180906_Meszaros_Lorinc_is_veszthet_az_Ikarus_Egyedi_bukdacsolasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b1a526-b6dc-4d78-aa15-3da3d13f27a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Meszaros_Lorinc_is_veszthet_az_Ikarus_Egyedi_bukdacsolasan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:13","title":"Mészáros Lőrinc is veszthet az Ikarus Egyedi bukdácsolásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f8944d-33fe-40ba-979c-f346c8ab2c98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A CBS akkori videósa által rögzített felvétel közvetlen közelről, a mentésben részt vevők szemszögéből mutatja be a terrortámadások okozta pusztítást. ","shortLead":"A CBS akkori videósa által rögzített felvétel közvetlen közelről, a mentésben részt vevők szemszögéből mutatja be...","id":"20180906_Dobbenetes_kepsorok_uj_video_jelent_meg_a_szeptember_11i_terrortamadasokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f8944d-33fe-40ba-979c-f346c8ab2c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98a1950-4c4a-4ad2-8978-a342c3622fe7","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Dobbenetes_kepsorok_uj_video_jelent_meg_a_szeptember_11i_terrortamadasokrol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:59","title":"Döbbenetes képsorok: új videó jelent meg a szeptember 11-i terrortámadásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar-francia páros jutott az elődöntőbe a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében kedden.","shortLead":"A magyar-francia páros jutott az elődöntőbe a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében...","id":"20180904_Babos_es_Mladenovic_parosa_jutott_az_elodontobe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d4a6c2-f912-4b82-a4ff-128781cc8912","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Babos_es_Mladenovic_parosa_jutott_az_elodontobe","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:53","title":"Babos és Mladenovic párosa jutott az elődöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"London az orosz kormányt tartja felelősnek, Moszkva azonban mindent tagad.","shortLead":"London az orosz kormányt tartja felelősnek, Moszkva azonban mindent tagad.","id":"20180905_Most_mar_biztos_ugyanaz_a_Novicsokhatoanyag_okozta_mindket_mergezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cc6bd2-ee8a-4348-82ed-633d88c1ab20","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Most_mar_biztos_ugyanaz_a_Novicsokhatoanyag_okozta_mindket_mergezest","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:55","title":"Most már biztos: ugyanaz a Novicsok-hatóanyag okozta mindkét mérgezést Salisburyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény az őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek adózását is érinti. \r

","shortLead":"Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi...","id":"20180904_Adosalata_igy_kerultek_egy_torvenybe_a_magyar_ostermelok_es_a_bevandorlasi_kulonado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e658a2b-7f98-4027-8201-cdf008a680b9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180904_Adosalata_igy_kerultek_egy_torvenybe_a_magyar_ostermelok_es_a_bevandorlasi_kulonado","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:05","title":"Adósaláta: így kerültek egy törvénybe a magyar őstermelők és a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb776c2-fcb1-4a3d-b619-14da3bd0f159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű színész Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.","shortLead":"A népszerű színész Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.","id":"20180905_Magyarorszagra_latogat_Terence_Hill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb776c2-fcb1-4a3d-b619-14da3bd0f159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aa974c-2806-4d8e-ac2d-315a79c883dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Magyarorszagra_latogat_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:03","title":"Magyarországra látogat Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]