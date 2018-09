Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"140 vizsgálat van folyamatban az oroszok piszkos pénzével kapcsolatban Nagy-Britanniában – közölte az Evening Standard azt követően, hogy Theresa May miniszterelnök közvetlenül Vlagyimir Putyint tette felelőssé a Novicsok-merényletért.","shortLead":"140 vizsgálat van folyamatban az oroszok piszkos pénzével kapcsolatban Nagy-Britanniában – közölte az Evening Standard...","id":"20180907_Ott_utjuk_Putyint_ahol_a_legjobban_faj_a_penztarcajanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453a5881-9ad7-49de-a5f4-70daa66cc2cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Ott_utjuk_Putyint_ahol_a_legjobban_faj_a_penztarcajanal","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:26","title":"„Ott ütjük Putyint, ahol a legjobban fáj: a pénztárcájánál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbca699-157c-44bd-8798-dba1ce4d9587","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt nagy felhajtás.","shortLead":"Nem volt nagy felhajtás.","id":"20180906_megnosult_lukacs_laszlo_tankcsapda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dbca699-157c-44bd-8798-dba1ce4d9587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1448ef4a-7da4-4256-869d-1c8aec0f21ea","keywords":null,"link":"/elet/20180906_megnosult_lukacs_laszlo_tankcsapda","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:57","title":"Megnősült a Tankcsapda énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035fcd18-dddf-46d0-8c63-0635724e4e7e","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A legtöbb ember életének legnagyobb befektetése a sajátingatlan-vásárlás. Most, hogy pörög a piac, szinte „papírról” elkelnek a legjobb lakások, és ez a verseny néha meggondolatlansághoz vezet. Hogyan ellenőrizhetjük a beruházót, kivitelezőt, és hogyan győződhetünk meg róla, hogy valóban elkészül majd a lakás időre? ","shortLead":"A legtöbb ember életének legnagyobb befektetése a sajátingatlan-vásárlás. Most, hogy pörög a piac, szinte „papírról”...","id":"bchbisnode_20180905_Honnan_tudhatja_hogy_a_beruhazo_valoban_befejezi_lakasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=035fcd18-dddf-46d0-8c63-0635724e4e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c36073-1d4d-442e-8be3-b158919b2069","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180905_Honnan_tudhatja_hogy_a_beruhazo_valoban_befejezi_lakasat","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:30","title":"Honnan tudhatja, hogy a beruházó valóban befejezi lakását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Macron azt hangoztatta egy sajtótájékoztatón, hogy nem lehet egyszerre a Merkelt és Orbánt is támogatni. ","shortLead":"Macron azt hangoztatta egy sajtótájékoztatón, hogy nem lehet egyszerre a Merkelt és Orbánt is támogatni. ","id":"20180906_Macron_A_Neppartnak_valasztania_kell_Merkel_es_Orban_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779740e6-4c2e-4d37-9985-63ee5fe6928a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Macron_A_Neppartnak_valasztania_kell_Merkel_es_Orban_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:07","title":"Macron: A Néppártnak választania kell Merkel és Orbán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9053ef-9809-4aad-a373-7d1994ea4363","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Pénteken nyílt volna az idei Arc-kiállítás – ha politikai csatározások nem gátolják folyamatosan a helyszín kijelölését. A szervezőknek így csak augusztus legvégén sikerült befogadóra lelni – Zuglóban, az Örs Vezér útján –, ez viszont azt jelenti, hogy legkorábban szeptember 21-én indulhat a pimasz, kritikus hangvételű alkotásairól is elhíresült projekt. Az Arc egyik alapítójával, Bakos Gáborral ebből az apropóból kilátogattunk a Városligetbe, hogy megnézzük, milyen intenzív munkálatok zajlanak a liget azon részén, ahova eredetileg engedélyt kérték a szervezők. Ez volt ugyanis a legfőbb indok az elutasításra. Spoiler: semennyire. \r

","shortLead":"Pénteken nyílt volna az idei Arc-kiállítás – ha politikai csatározások nem gátolják folyamatosan a helyszín...","id":"20180907_Hat_ez_majdnem_elmaradt__Ma_nyilt_volna_az_ARC_de_a_politika_megfurta__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9053ef-9809-4aad-a373-7d1994ea4363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93481f10-f30e-4fce-8d57-69f9bd253bf9","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Hat_ez_majdnem_elmaradt__Ma_nyilt_volna_az_ARC_de_a_politika_megfurta__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:57","title":"Hát ez majdnem elmaradt! – Ma nyílt volna az ARC, de a politika megfúrta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f06de6d-707a-4883-98cf-7a5cf5b3b0de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás szerint nem élt vissza hatalmával, és a diákok is örültek, hogy újra taníthatja őket.","shortLead":"Az indoklás szerint nem élt vissza hatalmával, és a diákok is örültek, hogy újra taníthatja őket.","id":"20180906_Felmentettek_a_gyerekeket_utlegelo_nyiregyhazi_tanart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f06de6d-707a-4883-98cf-7a5cf5b3b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c700422-b998-4812-9b05-d913833a2c08","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Felmentettek_a_gyerekeket_utlegelo_nyiregyhazi_tanart","timestamp":"2018. szeptember. 06. 20:10","title":"Felmentették a gyerekeket ütlegelő nyíregyházi tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f151ee8-477c-4f65-9d04-1859bcab0332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este vetette magát valaki a hídról a vízbe, a rendőrségnek azóta sem sikerült megtalálnia.","shortLead":"Szerda este vetette magát valaki a hídról a vízbe, a rendőrségnek azóta sem sikerült megtalálnia.","id":"20180906_Tovabbra_sem_talaljak_a_ferfit_aki_a_Dunaba_ugrott_a_Lanchidrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f151ee8-477c-4f65-9d04-1859bcab0332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c92e37f-4adc-4b06-9ef4-0d7f6774549c","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tovabbra_sem_talaljak_a_ferfit_aki_a_Dunaba_ugrott_a_Lanchidrol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:31","title":"Továbbra sem találják a férfit, aki a Dunába ugrott a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konkrét választ persze nem adtak a kérdésre. ","shortLead":"Konkrét választ persze nem adtak a kérdésre. ","id":"20180906_Rakerdeztek_a_pelenkaugyre_a_kormanynal_ime_a_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48fd0a3-77a2-4dfd-90cb-28e32db25845","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Rakerdeztek_a_pelenkaugyre_a_kormanynal_ime_a_valasz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:26","title":"Rákérdeztek a pelenkaügyre a kormánynál, íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]