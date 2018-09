Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08c2fec9-0833-4e00-82c6-456ffaa7217d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dán cég 2030-ig ígéri az átállást.","shortLead":"A dán cég 2030-ig ígéri az átállást.","id":"20180905_Muanyagmentes_lehet_a_lego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08c2fec9-0833-4e00-82c6-456ffaa7217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7f0bf-5f3d-4ed4-89d0-f05b497072d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Muanyagmentes_lehet_a_lego","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:24","title":"Műanyagmentes lehet a legó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2bdc192-7c14-4134-9225-6f49175270b9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A kormány rendszeresen kinyilvánítja, hogy akkora tanári béremelés még a rendszerváltás óta nem volt, mint az utóbbi években. De ez nem igaz. Ez sem.\r

\r

","shortLead":"A kormány rendszeresen kinyilvánítja, hogy akkora tanári béremelés még a rendszerváltás óta nem volt, mint az utóbbi...","id":"20180906_Tenyleg_nem_volt_meg_ekkora_pedagogus_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2bdc192-7c14-4134-9225-6f49175270b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225232c9-e100-4cef-848c-919da76125df","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Tenyleg_nem_volt_meg_ekkora_pedagogus_beremeles","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:25","title":"Tényleg nem volt még ekkora pedagógus-béremelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5139a4-f0b9-4262-bafc-90f766e55d59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a szupertrendi crossover formatervet egy erőtől duzzadó remek motorral társítják. ","shortLead":"Ilyen az, amikor a szupertrendi crossover formatervet egy erőtől duzzadó remek motorral társítják. ","id":"20180907_erosen_divatos_306_loerovel_tamad_az_uj_bmw_x2_M35i_suv_divatterepjaro_crossover_benzinmotor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a5139a4-f0b9-4262-bafc-90f766e55d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f15c2f-5a1e-4f6f-8803-1b34a692b2b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_erosen_divatos_306_loerovel_tamad_az_uj_bmw_x2_M35i_suv_divatterepjaro_crossover_benzinmotor","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:22","title":"Erősen divatos: 306 lóerővel támad az új BMW X2 M35i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2307e44-b99f-46ef-b450-5f5e50e449b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány pedig már annyit keres, mint egy miniszter.","shortLead":"Gyurcsány pedig már annyit keres, mint egy miniszter.","id":"20180906_15_millional_is_tobbet_keres_tobb_fideszes_politikus_is_de_egyszer_sem_szolaltak_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2307e44-b99f-46ef-b450-5f5e50e449b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994d2fb7-ace9-4e7f-97a1-a355b61477ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_15_millional_is_tobbet_keres_tobb_fideszes_politikus_is_de_egyszer_sem_szolaltak_fel","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:44","title":"1,5 milliónál is többet keres több fideszes politikus is, de egyszer sem szólaltak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647fb828-f2b9-4450-af10-e0d0fb9e722e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint az amerikai nagykövet több olyan civil jogvédő szervezet vezetőjével is beszélt korábban, amelyek a kormány célkeresztjében vannak. Cornstein viszont egy szót nem szólt erről.","shortLead":"A Népszava szerint az amerikai nagykövet több olyan civil jogvédő szervezet vezetőjével is beszélt korábban, amelyek...","id":"20180906_Cornstein_eltitkolhatta_hogy_kifakadtak_neki_a_kormanykritikus_civilek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647fb828-f2b9-4450-af10-e0d0fb9e722e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba423e9-97ad-4a79-a45f-2aab45955124","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Cornstein_eltitkolhatta_hogy_kifakadtak_neki_a_kormanykritikus_civilek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:57","title":"Cornstein eltitkolhatta, hogy kifakadtak neki a kormánykritikus civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b7392d-22ba-471c-9769-05cdbf487192","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a politikusoknak cselekedniük kell a finompor-határértékek csökkentése érdekében. ","shortLead":"A kutatók szerint a politikusoknak cselekedniük kell a finompor-határértékek csökkentése érdekében. ","id":"20180905_szallo_finompor_halalesetek_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b7392d-22ba-471c-9769-05cdbf487192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f3438a-e5d8-4232-8c3f-df379cff9de2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_szallo_finompor_halalesetek_kutatas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:35","title":"Több embert öl meg a finompor, mint eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ázhatnak tovább a helybeliek, míg a járatra várnak.","shortLead":"Ázhatnak tovább a helybeliek, míg a járatra várnak.","id":"20180906_elvitte_a_buszmegallot_felcsutrol_a_ketfarku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39799ddc-195b-4d73-816d-19f03f237973","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_elvitte_a_buszmegallot_felcsutrol_a_ketfarku","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:50","title":"Elvitte a buszmegállót Felcsútról a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521d71f0-b370-4b86-ad40-a72981e1b5f2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180907_Marabu_FekNyuz_Jon_a_NAT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=521d71f0-b370-4b86-ad40-a72981e1b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f99e91-2a57-42b7-ba35-6c357bd504e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Marabu_FekNyuz_Jon_a_NAT","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Jön a NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]