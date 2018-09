Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f151ee8-477c-4f65-9d04-1859bcab0332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este vetette magát valaki a hídról a vízbe, a rendőrségnek azóta sem sikerült megtalálnia.","shortLead":"Szerda este vetette magát valaki a hídról a vízbe, a rendőrségnek azóta sem sikerült megtalálnia.","id":"20180906_Tovabbra_sem_talaljak_a_ferfit_aki_a_Dunaba_ugrott_a_Lanchidrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f151ee8-477c-4f65-9d04-1859bcab0332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c92e37f-4adc-4b06-9ef4-0d7f6774549c","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tovabbra_sem_talaljak_a_ferfit_aki_a_Dunaba_ugrott_a_Lanchidrol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:31","title":"Továbbra sem találják a férfit, aki a Dunába ugrott a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13ab81a-670d-46bb-92e8-30f13ae963b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, amikor egy visszavonulás taktikusabb, mint elvérezni a csatamezőn. ","shortLead":"Van, amikor egy visszavonulás taktikusabb, mint elvérezni a csatamezőn. ","id":"20180906_suzuki_kina_kivonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f13ab81a-670d-46bb-92e8-30f13ae963b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb74af9-c1ca-40e7-8c50-bdf6f165a7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_suzuki_kina_kivonulas","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:27","title":"Lehet, hogy a Suzuki jobban teljesít, mint a BMW, de Kínából inkább kivonulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52396c1-2ae9-4890-8f1c-790576afea9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökre és péntekre rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az intézmény igazgatója.","shortLead":"Csütörtökre és péntekre rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az intézmény igazgatója.","id":"20180905_nem_lesz_tanitas_az_atazott_falu_egri_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a52396c1-2ae9-4890-8f1c-790576afea9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43a2e5a-5733-42b0-9ab5-94d97a11b573","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_nem_lesz_tanitas_az_atazott_falu_egri_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:42","title":"Nem lesz tanítás az átázott falú egri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48fbc0c-7a0f-4b33-aad8-473206d1c15e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar sajtó helyzetéről írt szerdán a Spiegel Online független német hírportál. Emlegették Georg Spöttlét: ufószakértőből a legfőbb Németország-magyarázó lett a kormányközeli sajtóban.","shortLead":"A magyar sajtó helyzetéről írt szerdán a Spiegel Online független német hírportál. Emlegették Georg Spöttlét...","id":"20180906_spiegel_fake_news_kampany_nemetorszag_ellen_kormanykozeli_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b48fbc0c-7a0f-4b33-aad8-473206d1c15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccceea2-f411-4c98-8905-de401fce8032","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_spiegel_fake_news_kampany_nemetorszag_ellen_kormanykozeli_media","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:41","title":"Spiegel: Fake news kampányt folytat Németország ellen a magyar kormányközeli média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban, arra nem válaszolt. ","shortLead":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban...","id":"20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fa9e8c-ecc5-4d6d-aa9e-a8955cd80bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:05","title":"Pintér szerint megfelel a jogszabályoknak a menedékkérők éheztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c58e00b-3aec-4493-871e-a185a5c8c01f","c_author":"Varga Ferenc (Velence)","category":"kultura","description":"A velencei filmfesztiválon az elmúlt tíz évben egyetlen magyar filmet sem vetítettek, versenyben pedig most vagyunk először 1994 óta. Megnéztük a helyszínen, mihez kezdett a Napszállta stábja a történelmi lehetőséggel.","shortLead":"A velencei filmfesztiválon az elmúlt tíz évben egyetlen magyar filmet sem vetítettek, versenyben pedig most vagyunk...","id":"20180905_Igy_vette_be_Velencet_a_Napszallta_stabja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c58e00b-3aec-4493-871e-a185a5c8c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ecf54c-40b4-40f0-995d-655bab77f41c","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Igy_vette_be_Velencet_a_Napszallta_stabja","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:00","title":"„Júúúli!” – a Napszállta színésznőjét már ostromolják Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az október végéig kiküldött kivonatokkal mintegy félmillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó- vagy vámtúlfizetése van.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az október végéig kiküldött kivonatokkal mintegy félmillió adózót értesít arról...","id":"20180906_Ennek_a_NAVlevelnek_orulni_fog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396884a6-ef62-4ccd-bb9e-7259f72cf1dd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180906_Ennek_a_NAVlevelnek_orulni_fog","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:20","title":"Ennek a NAV-levélnek egyesek még örülni is fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e2a833-c487-4903-953e-bd29df6df57a","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Hozamuk miatt a jelzáloglevelek a jelenleg alacsony kamatkörnyezetben vonzó megtakarítási alternatívát jelenthetnek. Ráadásul a mögöttük lévő ingatlanfedezet miatt kicsi a kockázata annak, hogy ezen értékpapírok vásárlói nem kapják vissza a tőkéjüket. ","shortLead":"Hozamuk miatt a jelzáloglevelek a jelenleg alacsony kamatkörnyezetben vonzó megtakarítási alternatívát jelenthetnek...","id":"takarekcsoport_20180904_Jelzaloglevelet_venne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33e2a833-c487-4903-953e-bd29df6df57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d5aa80-cb59-4aec-8068-6863bcb5afa7","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20180904_Jelzaloglevelet_venne","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:25","title":"Jelzáloglevelet venne? Akkor ezeket érdemes megfontolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"}]