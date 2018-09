Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7fb4344-f5bd-4fa9-be43-a10309da398c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezeket a motorosokat a jelek szerint nem igazán izgatja a saját maguk és többi közlekedő társuk biztonsága. Valamint a rendőröktől sem igazán tartanak.","shortLead":"Ezeket a motorosokat a jelek szerint nem igazán izgatja a saját maguk és többi közlekedő társuk biztonsága. Valamint...","id":"20180907_egykerekezo_motoros_intett_be_a_szirenazo_magyar_rendorautonak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7fb4344-f5bd-4fa9-be43-a10309da398c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3027eb68-1926-42a6-866c-e406034f3ea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_egykerekezo_motoros_intett_be_a_szirenazo_magyar_rendorautonak__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:41","title":"Egykerekező motoros intett be a szirénázó magyar rendőrautónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aade59-5db2-4116-bd10-57cc3ce29235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pszichés problémák miatt vitték be, nagynénje szerint kérték is a dolgozókat, hogy figyeljenek oda rá.","shortLead":"Pszichés problémák miatt vitték be, nagynénje szerint kérték is a dolgozókat, hogy figyeljenek oda rá.","id":"20180906_Mar_jobban_van_a_kisfiu_aki_kizuhant_a_kaposvari_korhaz_egyik_ablakan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8aade59-5db2-4116-bd10-57cc3ce29235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc846da-f00e-4739-aa49-a3bbc9bc42d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mar_jobban_van_a_kisfiu_aki_kizuhant_a_kaposvari_korhaz_egyik_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:47","title":"Már jobban van a kisfiú, aki kizuhant a kaposvári kórház egyik ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter pártjával, a Ligával közölték szombaton, hogy nem látják szívesen az Európai Néppártban (EPP), de már csatlakozott is az amerikai Steve Bannon alapította, brüsszeli székhelyű, EU-ellenes, populista mozgalomhoz.\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter pártjával, a Ligával közölték szombaton, hogy nem látják...","id":"20180908_europai_neppart_matteo_salvini_steve_bannon_populizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c591d8-d5be-418e-a26b-37b390ee1a24","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_europai_neppart_matteo_salvini_steve_bannon_populizmus","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:10","title":"A Néppárt nem kér Orbán hősének mozgalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36ae229-c056-415a-a651-9e6d527047ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészre fia talált rá édesapja VII. kerületi otthonában. ","shortLead":"A színészre fia talált rá édesapja VII. kerületi otthonában. ","id":"20180907_Gyogyszermergezes_okozhatta_a_Familia_Kft_szereplojenek_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a36ae229-c056-415a-a651-9e6d527047ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191b9bae-1590-41a9-9d43-6237615e3d86","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Gyogyszermergezes_okozhatta_a_Familia_Kft_szereplojenek_halalat","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:42","title":"Gyógyszermérgezés okozhatta a Família Kft. szereplőjének halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy magas rangú vatikáni tisztségviselő 2006-os levele az AP hírügynökség szerint megerősíti, hogy a Szentszéket már 2000-ben értesítették Theodore McCarrick volt bíboros szexuális visszaéléseiről. ","shortLead":"Egy magas rangú vatikáni tisztségviselő 2006-os levele az AP hírügynökség szerint megerősíti, hogy a Szentszéket már...","id":"20180908_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Vatikan_mar_2000_ota_tudott_a_volt_bibros_pedofil_ugyeirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ab6047-924b-4e22-9764-62ed963feae7","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Vatikan_mar_2000_ota_tudott_a_volt_bibros_pedofil_ugyeirol","timestamp":"2018. szeptember. 08. 14:31","title":"Lehetséges, hogy a Vatikán már 2000 óta tudott a volt bíbros pedofil ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aecdf00-3486-4dc1-8cb0-8404bd0ad8d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kristina Vogel edzés közben esett hatalmasat, több csontja és a gerince is eltört. ","shortLead":"Kristina Vogel edzés közben esett hatalmasat, több csontja és a gerince is eltört. ","id":"20180907_Eltort_a_gerince_lebenult_a_nemetek_olimpiai_bajnok_kerekparosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aecdf00-3486-4dc1-8cb0-8404bd0ad8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a107f1-7027-4b13-88e8-97fc45950a9b","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Eltort_a_gerince_lebenult_a_nemetek_olimpiai_bajnok_kerekparosa","timestamp":"2018. szeptember. 07. 18:51","title":"Eltört a gerince, lebénult a németek olimpiai bajnok kerékpárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c635b035-ba66-4663-86f4-614f39d9c704","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180907_Szuletese_utan_rogton_majdnem_belefulladt_a_toba_a_kiszebra_gondozok_mentettek_ki__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c635b035-ba66-4663-86f4-614f39d9c704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ee2d3c-8aa6-43a8-9557-c321ce83ae5f","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Szuletese_utan_rogton_majdnem_belefulladt_a_toba_a_kiszebra_gondozok_mentettek_ki__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:14","title":"Születése után rögtön majdnem belefulladt a tóba a kiszebra, gondozók mentették ki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma közzétett egy 179 oldalas dokumentumot, amely egy, az FBI által is körözött észak-koreai ügynököt tesz felelőssé a WannaCry zsarolóvírusért és a Sony elleni 2014-es támadásért.","shortLead":"Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma közzétett egy 179 oldalas dokumentumot, amely egy, az FBI által is...","id":"20180908_sony_pictures_hackertamadas_wannacry_eszak_korea_park_jin_hyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d0daca-79e5-4db3-997b-d430916b3de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_sony_pictures_hackertamadas_wannacry_eszak_korea_park_jin_hyok","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:03","title":"Hivatalos az amerikai vád: Észak-Korea áll a WannaCry zsarolóvírus és a Sony-hackelés mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]