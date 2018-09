Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz című műsorának riportere. Hamar gyanút fogott, de a lebuktatás reményében hónapokon át leplezte, hogy észrevette volna a csalást. A módszernek amellyel pénzt próbáltak a riporterből kicsikarni, neve is van: nigériai levelek. Nem ő az egyetlen áldozat.","shortLead":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz...","id":"20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224f325-4b7e-4e56-8294-694e7baa82c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:22","title":"Nemzetközi csalóbandába futott bele az RTL Klub riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f1627d-0b85-4632-845b-d3660695d826","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Luis Vuitton táskával és a Gucci sportcipőjében érkezett szombaton Orbán Ráhel a kötcsei piknikre. ","shortLead":"Luis Vuitton táskával és a Gucci sportcipőjében érkezett szombaton Orbán Ráhel a kötcsei piknikre. ","id":"20180908_Orban_Rahel_tobb_mint_egymillio_forintos_szettben_piknikezett_Kotcsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f1627d-0b85-4632-845b-d3660695d826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813222e-cfcb-4461-a046-b8d6e43b98fa","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Orban_Rahel_tobb_mint_egymillio_forintos_szettben_piknikezett_Kotcsen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:21","title":"Orbán Ráhel több mint egymillió forintos szettben piknikezett Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai gyorsulásokkal aláznak mindenkit.","shortLead":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai...","id":"20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bec92e9-4f5f-4cf0-9c9a-e244780d900d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:23","title":"Most jön az a divat, hogy minden új elektromos autót versenypályára visznek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fordulat következett be az öt évvel ezelőtt meggyilkolt soroksári futónő ügyében. ","shortLead":"Fordulat következett be az öt évvel ezelőtt meggyilkolt soroksári futónő ügyében. ","id":"20180907_Meggyanusitottak_valakit_az_ot_evvel_ezelotti_soroksari_gyilkossag_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5e8b1e-1b5a-41cf-bee1-35f94f0b4436","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Meggyanusitottak_valakit_az_ot_evvel_ezelotti_soroksari_gyilkossag_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:12","title":"Meggyanúsítottak valakit az öt évvel ezelőtti soroksári gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi a bemutatkozó meccse előtt elmondása szerint izgatott, de ideges is. ","shortLead":"Marco Rossi a bemutatkozó meccse előtt elmondása szerint izgatott, de ideges is. ","id":"20180907_Rossi_uj_korszakot_iger_a_magyar_fociban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4311b7ce-6da2-4ede-9b0d-026a22f83364","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Rossi_uj_korszakot_iger_a_magyar_fociban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:19","title":"Rossi új korszakot ígér a magyar fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weiszdorn Róbert elvileg gyakorolhatja a lelkészi hivatást. Legkorábban 74 évesen szabadulhat.","shortLead":"Weiszdorn Róbert elvileg gyakorolhatja a lelkészi hivatást. Legkorábban 74 évesen szabadulhat.","id":"20180907_lelkesz_diploma_weiszdorn_robert_mori_meszarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961764c7-a281-4370-9809-e4223f613dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_lelkesz_diploma_weiszdorn_robert_mori_meszarlas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:24","title":"Lelkész diplomát szerzett a móri bankrablás elítéltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956e470d-9a5e-4fe9-9c13-fdb76c1893f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A körülmények ne tévesszék meg, igen jól felszerelt ingatlanról van szó.","shortLead":"A körülmények ne tévesszék meg, igen jól felszerelt ingatlanról van szó.","id":"20180907_Van_folos_55_millioja_Vehet_belole_egy_fold_alatti_hazat_Csomoron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956e470d-9a5e-4fe9-9c13-fdb76c1893f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666b4f7a-a4ea-40bf-ad76-50e589bdd93d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Van_folos_55_millioja_Vehet_belole_egy_fold_alatti_hazat_Csomoron","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:59","title":"Van fölös 55 milliója? Vehet belőle egy föld alatti(!) házat Csömörön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67664b78-7e18-4cd3-9f69-2d75234bcd1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár már nagypapakorú, Paul McCartney még mindig ugyanazt váltja ki a rajongókból, mint huszonévesen: sikítást. ","shortLead":"Bár már nagypapakorú, Paul McCartney még mindig ugyanazt váltja ki a rajongókból, mint huszonévesen: sikítást. ","id":"20180907_paul_mccartney_jimmy_fallon_lift_vicc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67664b78-7e18-4cd3-9f69-2d75234bcd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa924e1-0715-4795-9a5a-bfea310b1cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_paul_mccartney_jimmy_fallon_lift_vicc","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:56","title":"Mit tenne, ha Paul McCartney egyszer csak ott állna ön előtt? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]