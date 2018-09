Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c32b96-5442-460f-af2c-32dc45a50915","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibás modellek egy karambol esetén könnyen kigyulladnak.","shortLead":"A hibás modellek egy karambol esetén könnyen kigyulladnak.","id":"20180906_Biztonsagiovhiba_miatt_hiv_vissza_ketmillio_autot_a_Ford","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32b96-5442-460f-af2c-32dc45a50915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c368a4-a72b-4946-87e9-9179c720316e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_Biztonsagiovhiba_miatt_hiv_vissza_ketmillio_autot_a_Ford","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:25","title":"Biztonságiöv-hiba miatt hív vissza kétmillió autót a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban, arra nem válaszolt. ","shortLead":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban...","id":"20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fa9e8c-ecc5-4d6d-aa9e-a8955cd80bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:05","title":"Pintér szerint megfelel a jogszabályoknak a menedékkérők éheztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956e470d-9a5e-4fe9-9c13-fdb76c1893f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A körülmények ne tévesszék meg, igen jól felszerelt ingatlanról van szó.","shortLead":"A körülmények ne tévesszék meg, igen jól felszerelt ingatlanról van szó.","id":"20180907_Van_folos_55_millioja_Vehet_belole_egy_fold_alatti_hazat_Csomoron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956e470d-9a5e-4fe9-9c13-fdb76c1893f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666b4f7a-a4ea-40bf-ad76-50e589bdd93d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Van_folos_55_millioja_Vehet_belole_egy_fold_alatti_hazat_Csomoron","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:59","title":"Van fölös 55 milliója? Vehet belőle egy föld alatti(!) házat Csömörön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A British Airways online foglalásokhoz használt honlapján és okostelefonos alkalmazásán keresztül mintegy 380 ezer bankkártya adatait lopták el – közölte a brit légitársaság.","shortLead":"A British Airways online foglalásokhoz használt honlapján és okostelefonos alkalmazásán keresztül mintegy 380 ezer...","id":"20180906_380_ezer_British_Airwayugyfel_bankkartya_adatait_loptak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51e58f8-3321-4a3d-a890-a8543cc1c561","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_380_ezer_British_Airwayugyfel_bankkartya_adatait_loptak_el","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:41","title":"Ellopták 380 ezer British Airways-ügyfél bankkártyaadatait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b257a7fa-19fb-4967-b6ea-e86eda8a20de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymás taposták az alig egydolláros kukoricáért.","shortLead":"Egymás taposták az alig egydolláros kukoricáért.","id":"20180907_A_gazdag_torontoiak_olre_mentek_a_learazott_csemegekukoricaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b257a7fa-19fb-4967-b6ea-e86eda8a20de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80d2754-503e-4aec-99f9-94d9b958a4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_A_gazdag_torontoiak_olre_mentek_a_learazott_csemegekukoricaert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:15","title":"A gazdag torontóiak ölre mentek a leárazott csemegekukoricáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aff46c-fbe3-435f-8beb-6e01a161a2ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"26 európai főváros földgáz és villamos energia végfelhasználói árait hasonlította össze a MEKH. Bár Budapesten a legolcsóbb a gáz, valamint az egyik legolcsóbb az áram, de vásárlóerő-paritáson számolva már nem ilyen fényes a helyzet.\r

","shortLead":"26 európai főváros földgáz és villamos energia végfelhasználói árait hasonlította össze a MEKH. Bár Budapesten...","id":"20180907_Energetikai_Hivatal_nem_a_rezsi_magas_a_fizetesunk_keves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aff46c-fbe3-435f-8beb-6e01a161a2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683cdc14-0204-47d6-b2e0-a16d9e328932","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Energetikai_Hivatal_nem_a_rezsi_magas_a_fizetesunk_keves","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:08","title":"Energetikai Hivatal: Nem a rezsi magas, a fizetésünk kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint Jeff Sessions igazságügyi miniszternek vizsgálatot kellene indítania a The New York Times-ban megjelent névtelen cikk ügyében.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök szerint Jeff Sessions igazságügyi miniszternek vizsgálatot kellene indítania a The New York Times-ban...","id":"20180908_trump_igazsagugyi_vizsgalatot_kovetel_egy_rola_szolo_cikk_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0946f8e5-78d7-4b7e-86ad-e548384d05ad","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_trump_igazsagugyi_vizsgalatot_kovetel_egy_rola_szolo_cikk_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:25","title":"Trump igazságügyi vizsgálatot követel a névtelen Times-cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"1500-an csatlakoznak az ott lévő 33 ezerhez. ","shortLead":"1500-an csatlakoznak az ott lévő 33 ezerhez. ","id":"20180907_Tobb_amerikai_katonat_kuldenek_Nemetorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4981c2b6-0953-400c-8f4d-7cbc1489d831","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Tobb_amerikai_katonat_kuldenek_Nemetorszagba","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:35","title":"Több amerikai katonát küldenek Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]