[{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","shortLead":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","id":"20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889e59e6-68da-4cea-9dd4-d6d6f3541cc1","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:39","title":"Hosszú Katinka máris nyert két aranyat a világkupa-sorozat nyitóállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kiemelt ellenőrzést tartott a rendőrség, egy hét alatt 67 embert fogtak el a főváros X. és XIV. kerületében kábítószerrel kapcsolatos bűnesetek miatt.","shortLead":"Kiemelt ellenőrzést tartott a rendőrség, egy hét alatt 67 embert fogtak el a főváros X. és XIV. kerületében...","id":"20180907_drograzzia_rendorseg_kobanya_zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d57a25-bd7b-453e-8e2b-699ea0a3358d","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_drograzzia_rendorseg_kobanya_zuglo","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:03","title":"Vége a drograzziáknak Kőbányán és Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5adbef-4344-4c60-b40f-8e47e388ec1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilatkozott az Oscar-díjas rendező, miután új filmje kapta a kritikusok díját a velencei filmfesztiválon. ","shortLead":"Nyilatkozott az Oscar-díjas rendező, miután új filmje kapta a kritikusok díját a velencei filmfesztiválon. ","id":"20180907_Nemes_Jeles_Laszlo_Nagy_orom_ez_a_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5adbef-4344-4c60-b40f-8e47e388ec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9365dded-cad5-4888-bbb1-4c6e127402a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Nemes_Jeles_Laszlo_Nagy_orom_ez_a_dij","timestamp":"2018. szeptember. 07. 21:30","title":"Nemes Jeles László: Nagy öröm ez a díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4480c7d1-da4b-4796-98e2-708fcb11ed4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A politikus úgy látja, hogy a képviselők többsége egyetért a jelentés megállapításaival, de a pártpolitika közbeszólhat.","shortLead":"A politikus úgy látja, hogy a képviselők többsége egyetért a jelentés megállapításaival, de a pártpolitika közbeszólhat.","id":"20180906_Szoros_lesz_a_jelenteserol_szolo_szavazas_Sargentini_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4480c7d1-da4b-4796-98e2-708fcb11ed4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd0590b-1971-4da7-bfd7-3fd44becc388","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Szoros_lesz_a_jelenteserol_szolo_szavazas_Sargentini_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:11","title":"Szoros lesz a jelentéséről szóló szavazás Sargentini szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság kimondta, hogy a hivatal nem csak az állami könyvkiadók engedélyét hosszabbíthatta volna meg.","shortLead":"A bíróság kimondta, hogy a hivatal nem csak az állami könyvkiadók engedélyét hosszabbíthatta volna meg.","id":"20180907_Pert_nyert_egy_tankonyvkiado_az_Oktatasi_Hivatallal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d66e339-81a0-435b-876a-0f2d4760aa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Pert_nyert_egy_tankonyvkiado_az_Oktatasi_Hivatallal_szemben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:01","title":"Pert nyert egy tankönyvkiadó az Oktatási Hivatallal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","shortLead":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","id":"20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca7423-987b-4c9b-8848-9dbb8fc6e1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:44","title":"Eljárás indult Orbán ifjú migránsgyűlölő belga barátai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok lesz a napsütés, 28 fok várható. Eső is jöhet, de csak elszórtan. ","shortLead":"Sok lesz a napsütés, 28 fok várható. Eső is jöhet, de csak elszórtan. ","id":"20180906_A_hetvegen_megint_nyarias_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98523c4f-59f7-4f3b-9c7b-78d56f09ea91","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_A_hetvegen_megint_nyarias_ido_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:27","title":"A hétvégén megint nyárias idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7fb4344-f5bd-4fa9-be43-a10309da398c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezeket a motorosokat a jelek szerint nem igazán izgatja a saját maguk és többi közlekedő társuk biztonsága. Valamint a rendőröktől sem igazán tartanak.","shortLead":"Ezeket a motorosokat a jelek szerint nem igazán izgatja a saját maguk és többi közlekedő társuk biztonsága. Valamint...","id":"20180907_egykerekezo_motoros_intett_be_a_szirenazo_magyar_rendorautonak__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7fb4344-f5bd-4fa9-be43-a10309da398c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3027eb68-1926-42a6-866c-e406034f3ea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_egykerekezo_motoros_intett_be_a_szirenazo_magyar_rendorautonak__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:41","title":"Egykerekező motoros intett be a szirénázó magyar rendőrautónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]