Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4025b6d-1773-4f26-b491-e36e0f5ea85f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kisalföld úgy tudja, a közelmúltban minden pincére ott hagyta a Rába Hotelt, az annak aljában működő söröző ezért nem is fogad külsős vendégeket.\r

","shortLead":"A Kisalföld úgy tudja, a közelmúltban minden pincére ott hagyta a Rába Hotelt, az annak aljában működő söröző ezért nem...","id":"20180908_az_osszes_pincer_felmondott_a_legnagyobb_gyori_hotelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4025b6d-1773-4f26-b491-e36e0f5ea85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ae9771-09ae-4a8d-b879-34b089c15eb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_az_osszes_pincer_felmondott_a_legnagyobb_gyori_hotelben","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:01","title":"Az összes pincér felmondott a legnagyobb győri hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kórházba vitt utasok nincsenek életveszélyben. ","shortLead":"A kórházba vitt utasok nincsenek életveszélyben. ","id":"20180909_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_szombat_este_arokba_hajtott_busz_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d895d971-b7f7-4eb0-be1b-18fa4c9ca728","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_szombat_este_arokba_hajtott_busz_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:32","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a szombat este árokba hajtott busz ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","shortLead":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","id":"20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889e59e6-68da-4cea-9dd4-d6d6f3541cc1","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:39","title":"Hosszú Katinka máris nyert két aranyat a világkupa-sorozat nyitóállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. ","shortLead":"A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. ","id":"20180909_Szijjarto_a_299_lett_a_budapesti_felmaraton_de_nagyon_elegedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cf7f44-f8d9-4476-a27e-9798a154195f","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Szijjarto_a_299_lett_a_budapesti_felmaraton_de_nagyon_elegedett","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:08","title":"Szijjártó a 299. lett a budapesti félmaratonon, de nagyon elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A színész Csopakon járt lecsózni és bort kóstolni. ","shortLead":"A színész Csopakon járt lecsózni és bort kóstolni. ","id":"20180909_Schwarzenegger_leugrott_a_Balatonra_borozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed55139-2c46-4b42-94b6-4289de76ad60","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_Schwarzenegger_leugrott_a_Balatonra_borozni","timestamp":"2018. szeptember. 09. 19:45","title":"Schwarzenegger leugrott a Balatonra borozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico kérdésére az Európai Néppárt két nemzeti delegációja is támogatná a Fidesz kizárását, a többség egyelőre kivár. Ha jövő héten elfogadta az EP a Sargentini-jelentést, az megfelelő ürügy lenne ehhez.","shortLead":"A Politico kérdésére az Európai Néppárt két nemzeti delegációja is támogatná a Fidesz kizárását, a többség egyelőre...","id":"20180908_fidesz_politico_epp_europai_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f7650-e8b8-4126-9ca1-998e54dbe74e","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_fidesz_politico_epp_europai_parlament","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:03","title":"Saját pártcsaládja tagjai is kizárnák a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f40a-f953-4d02-a2f9-76329874ab58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:18","title":"Buszmegállóban álló nőt gázoltak halálra Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány péntek éjjel ment el otthonról. ","shortLead":"A lány péntek éjjel ment el otthonról. ","id":"20180909_Eltunt_15_eves_lanyt_keresnek_Csepelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e27bbf-14ba-4f40-b22a-8f29c0ce64e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Eltunt_15_eves_lanyt_keresnek_Csepelen","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:08","title":"Eltűnt 15 éves lányt keresnek Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]