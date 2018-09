Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben 2016-ban az MVM 508 millió forinttal támogatta a CÖF-öt, amiről most derült ki, hogy egy „misszió” keretében 433 millió forintot négy darab kisfilmre költött el a CÖF. Az darabonként 108,25 millió forint közpénz.","shortLead":"Közben 2016-ban az MVM 508 millió forinttal támogatta a CÖF-öt, amiről most derült ki, hogy egy „misszió” keretében 433...","id":"20180910_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek_azt_irjak_ok_a_penzt_magyar_emberektol_kapjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea4e28-fdf1-4269-907a-629b92a02d82","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek_azt_irjak_ok_a_penzt_magyar_emberektol_kapjak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:02","title":"Levelet írt a CÖF Sargentininek, azt írja, ő a pénzt magyar emberektől kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9462b5-5032-40f7-972f-e911370fd02f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cipőjével és táskájával szintén feltűnést keltett Orbán Ráhel, ugyanis azok sem olcsók. Az órája azonban mindet felülmúlta.","shortLead":"A cipőjével és táskájával szintén feltűnést keltett Orbán Ráhel, ugyanis azok sem olcsók. Az órája azonban mindet...","id":"20180909_12_millio_forintos_oraban_futott_be_Kotcsere_Orban_Viktor_nagyobbik_lanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9462b5-5032-40f7-972f-e911370fd02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d192b47-0b1e-4656-9784-e42dd718f23c","keywords":null,"link":"/elet/20180909_12_millio_forintos_oraban_futott_be_Kotcsere_Orban_Viktor_nagyobbik_lanya","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:37","title":"12 millió forintos órában futott be Kötcsére Orbán Viktor legidősebb lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet is nyert ma. ","shortLead":"Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet is nyert ma. ","id":"20180909_Hosszu_Katinka_ma_is_nyert_ket_aranyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859a5cbc-650f-4a45-acb0-d9b055d6f835","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Hosszu_Katinka_ma_is_nyert_ket_aranyat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 19:18","title":"Hosszú Katinka ma is nyert két aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f40a-f953-4d02-a2f9-76329874ab58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:18","title":"Buszmegállóban álló nőt gázoltak halálra Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27acac6c-feb6-4505-ac5c-4204c0e9e57e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy aranyat, négy ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a magyarok a Kirgizisztánban rendezett sporteseményen.","shortLead":"Négy aranyat, négy ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a magyarok a Kirgizisztánban rendezett sporteseményen.","id":"20180908_nomad_vilagjatekok_tizenket_magyar_erem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27acac6c-feb6-4505-ac5c-4204c0e9e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202065ef-ca4f-4a5c-a109-6047a3c4d1f7","keywords":null,"link":"/sport/20180908_nomad_vilagjatekok_tizenket_magyar_erem","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:40","title":"Tucatnyi érmet hoztak el a magyarok a Nomád Világjátékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy busz hajtott az árokba Lébénynél.","shortLead":"Egy busz hajtott az árokba Lébénynél.","id":"20180909_14_ember_serult_meg_az_M1esen_egy_buszbalesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9197694c-c92f-403f-95ff-f90e4c785920","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_14_ember_serult_meg_az_M1esen_egy_buszbalesetben","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:25","title":"14 ember sérült meg az M1-esen egy buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd09ff8-d2f1-43d7-b472-d0cab6e37763","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy dobozról van szó, melynek elemeit egymáshoz kapcsolgatva egy 12 négyzetméteres szerkezetet kap az ember. Feltalálója szerint a összecsukott állapotban bármilyen furgonba befér. ","shortLead":"Egy dobozról van szó, melynek elemeit egymáshoz kapcsolgatva egy 12 négyzetméteres szerkezetet kap az ember...","id":"20180909_A_sator_a_multe_Osszecsukhato_kempinghazat_talalt_fel_egy_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd09ff8-d2f1-43d7-b472-d0cab6e37763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e0cfe-ce07-4cfd-9b86-50f799947a48","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_A_sator_a_multe_Osszecsukhato_kempinghazat_talalt_fel_egy_magyar","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:58","title":"A sátor a múlté? Összecsukható kempingházat talált fel egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180909_Nem_volt_telitalalat_a_hatos_lotton_de_itt_vannak_a_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9193b9-a2c9-414a-9ae7-8f9a6edb188c","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_Nem_volt_telitalalat_a_hatos_lotton_de_itt_vannak_a_nyeroszamok","timestamp":"2018. szeptember. 09. 16:46","title":"Nem volt telitalálat a hatos lottón, de itt vannak a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]