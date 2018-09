Új, legendás névvel bővülhet a Red Bull Forma-1-es csapata: a vezess.hu úgy tudja, hogy nemrég a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiát, Mick Schumachert is felvették az utánpótlásprogram listájára. A Red Bullt nemrég váratlanul érte Daniel Ricciardo Renault-hoz való átszerződése, s miután kiderült, hogy a versenyzőt Pierre Gaslyval pótolják majd az ausztrált a nagycsapatnál, súlyos pilótahiány alakult ki az utánpótlásprogramban.

Az elmúlt hetekben több név is előkerült, mint opció: először a tavaly ősszel elküldött Danyiil Kvjat, később pedig az F1-ben hosszú évek óta nem szereplő, de a Red Bullnak továbbra is szimulátoros munkát végző Sebestien Buemi visszahívása merült fel, de a McLarentől az év végén távozó Stoffel Vandoorne neve is elhangzott.

Mick Schumacher 2015-ben kezdte formaautós karrierjét, idén júliusig azonban nem ért el jelentős sikereket. Július óta viszont a Forma-3-as Európa-bajnokságban Silverstone-ban és Spában is nyert egy-egy futamot, a múlt hétvégén, a Nürburgringen pedig mindhárom versenyét megnyerte.

A Toro Rosso helyzete miatt nem elképzelhetetlen a Forma-1-es előléptetés, ám ha ez nem történik meg, a vezess.hu szerint a Red Bull számára az is óriási fegyvertény lehet, ha a többi F1-es rivális előtt lekötik az ifjabbik Schumachert, hogy aztán 2020-ra emeljék be a őt a nagycsapatba.