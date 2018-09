Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan cégnek közvetítettek ügyfeleket, amely működését a jegybank már korábban korlátozta. ","shortLead":"Olyan cégnek közvetítettek ügyfeleket, amely működését a jegybank már korábban korlátozta. ","id":"20180912_Szabalytalan_ugynoki_tevekenyseg_miatt_meszelt_el_az_MNB_ket_magyar_penzugyi_tarsasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75246cbd-ae1c-4e88-97a4-5f044f213c50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Szabalytalan_ugynoki_tevekenyseg_miatt_meszelt_el_az_MNB_ket_magyar_penzugyi_tarsasagot","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:52","title":"Szabálytalan ügynöki tevékenység miatt meszelt el az MNB két magyar pénzügyi társaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97c6334-0cf2-4aef-b1fb-7e734ab50135","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy volt a sikere.","shortLead":"Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy...","id":"20180912_nubia_red_magic_gamer_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e97c6334-0cf2-4aef-b1fb-7e734ab50135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc20c38a-50a1-421d-b849-8f41a5da5ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_nubia_red_magic_gamer_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:03","title":"Megérkezett az elérhető árú, nem mindennapinak tűnő, androidos Nubia telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit az Amazon részvényének szárnyalása emelt a magasba.","shortLead":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit az Amazon részvényének...","id":"20180913_Mindenbe_belekostol_a_vilag_leggazdagabb_embere_akkor_is_ha_nem_nyer_rajta_rogton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8491517-4557-43c1-831d-b5dcb886fb23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Mindenbe_belekostol_a_vilag_leggazdagabb_embere_akkor_is_ha_nem_nyer_rajta_rogton","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:05","title":"Mindenbe belekóstol a világ leggazdagabb embere, akkor is, ha nem nyer rajta rögtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","shortLead":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","id":"20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452533b-8628-426d-8c58-0edf1ed659a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:18","title":"Videó: Egyszerre csapott le a NAV három adócsaló bűnbandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","shortLead":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","id":"20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3322aa18-d1ae-4bf7-b59e-5c6e9fc15d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:21","title":"Megérkezett az új Renault Kadjar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4ef20-69d7-4a67-8e72-903511ef2c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Profi akciónak tűnik a brit légitársaság, a British Airways honlapjával történt biztonsági incidens. Egy friss jelentés szerint az elkövetők már hónapokkal korábban belepiszkáltak a cég rendszerébe, majd sokáig csak türelmesen vártak.","shortLead":"Profi akciónak tűnik a brit légitársaság, a British Airways honlapjával történt biztonsági incidens. Egy friss jelentés...","id":"20180912_british_airways_hackertamadas_bankkartya_adat_malware_hacker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f4ef20-69d7-4a67-8e72-903511ef2c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397f0669-56c1-4fd0-8a3b-c8cc842577b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_british_airways_hackertamadas_bankkartya_adat_malware_hacker","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:03","title":"Íme a magyarázat: így lopták el 380 000 British Airways-utas bankkártyaadatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a55a3-50fd-4ce1-9aae-b8512a171a55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a Brexit még hátravan.","shortLead":"És a Brexit még hátravan.","id":"20180912_Meg_mindig_nyogik_a_valsagot_a_brit_csaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81a55a3-50fd-4ce1-9aae-b8512a171a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb6a13b-ea5b-4aec-9f72-dfabddbff469","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Meg_mindig_nyogik_a_valsagot_a_brit_csaladok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:45","title":"Még mindig nyögik a válságot a brit családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e0b3a5-441c-4a67-981e-32e97d59ea91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyafajta egész életében légzési problémákkal küszködik, Skóciában ezért úgy vélik, tenyésztése súlyos állatkínzásnak minősül. ","shortLead":"A kutyafajta egész életében légzési problémákkal küszködik, Skóciában ezért úgy vélik, tenyésztése súlyos...","id":"20180912_Van_egy_orszag_ahol_arra_keszulnek_hogy_betiltjak_a_mopszok_tenyeszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e0b3a5-441c-4a67-981e-32e97d59ea91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a4c6d9-06f8-4676-9b4e-86edbcab8258","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Van_egy_orszag_ahol_arra_keszulnek_hogy_betiltjak_a_mopszok_tenyeszteset","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:37","title":"Van egy ország, ahol arra készülnek, hogy betiltják a mopszok tenyésztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]