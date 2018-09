Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Unióból, a brit sofőröknek kétszer is meg kell gondolniuk, hogy külföldre autóznak-e.","shortLead":"Ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Unióból, a brit sofőröknek kétszer is meg kell gondolniuk...","id":"20180913_Nem_lesz_ervenyes_a_britek_jogositvanya_az_EUban_ha_nem_szuletik_megegyezes_a_Brexitrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d943d9b-9731-45c2-85d9-53e4b99e8083","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Nem_lesz_ervenyes_a_britek_jogositvanya_az_EUban_ha_nem_szuletik_megegyezes_a_Brexitrol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:18","title":"Nem lesz érvényes a britek jogosítványa az EU-ban, ha nem születik megegyezés a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","shortLead":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","id":"20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9f5bd-98fa-4e0b-99ec-d1646d2171e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:21","title":"Itt az új hibrid Citroën, amivel 50 kilométert mehetünk elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d79f3ba-3c79-4c7f-92ee-d49e6ae15054","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2Rule helyett a Dorko ruháit viselik.","shortLead":"A 2Rule helyett a Dorko ruháit viselik.","id":"20180912_A_teniszezoknek_nem_kell_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d79f3ba-3c79-4c7f-92ee-d49e6ae15054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07d745b-1501-4e4d-bfca-2a72c3d457a4","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_A_teniszezoknek_nem_kell_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:52","title":"A teniszezők magyar felszerelést akarnak, de nem Mészáros Lőrincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab433c5f-d82d-4e65-93ba-01b52bcbcb0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Látszik a Brexit hatása, New York már megelőzte Londont a világ pénzügyi központjainak listáján.","shortLead":"Látszik a Brexit hatása, New York már megelőzte Londont a világ pénzügyi központjainak listáján.","id":"20180912_Elbukta_London_a_vilag_penzugyi_fovarosa_cimet_Budapest_nagyot_javitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab433c5f-d82d-4e65-93ba-01b52bcbcb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ad7bb0-7f95-40e7-a754-826640906c8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Elbukta_London_a_vilag_penzugyi_fovarosa_cimet_Budapest_nagyot_javitott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:58","title":"Elbukta London a világ pénzügyi fővárosa címet, Budapest nagyot javított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983fd191-0bca-4231-95d7-79980c9ea57e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"68 millió eurós hitelt nyújtott a pbb Deutsche Pfandbriefbank az Árkád Szeged refinanszírozására. A pláza tulajdonosa a német ECE vállalat, ők fejlesztik majd az óbudai plázát is.","shortLead":"68 millió eurós hitelt nyújtott a pbb Deutsche Pfandbriefbank az Árkád Szeged refinanszírozására. A pláza tulajdonosa...","id":"20180912_22_milliard_forint_hitelt_kellett_kernie_a_szegedi_plaza_tulajdonosanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983fd191-0bca-4231-95d7-79980c9ea57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639e3c90-5ab3-491e-9fc5-296f4e5ac8dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_22_milliard_forint_hitelt_kellett_kernie_a_szegedi_plaza_tulajdonosanak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:46","title":"22 milliárd forint hitelt kellett kérnie a szegedi pláza tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"448 igen és 197 nem mellett fogadták el a jelentést, amely alapján megindulhat a 7-es cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben.","shortLead":"448 igen és 197 nem mellett fogadták el a jelentést, amely alapján megindulhat a 7-es cikk szerinti eljárás...","id":"20180912_Ketharmaddal_fogadta_el_az_EP_a_Sargentinijelentest_videon_a_szavazas_pillanata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dced8b8-d11f-45de-bd10-92ef843596be","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Ketharmaddal_fogadta_el_az_EP_a_Sargentinijelentest_videon_a_szavazas_pillanata","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:42","title":"Kétharmaddal fogadta el az EP a Sargentini-jelentést, videón a szavazás pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c1fdcc-22e5-42c6-8db0-c8f76e30c8d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merthogy stesszhelyzetben valami tényleg történik az agyvizünkkel is. A Semmelweis Egyetem kutatóinak eredményei új távlatokat nyithatnak a poszttraumás stressz szindróma, a krónikus stressz és a kiégés idegi folyamatainak megértéséhez.","shortLead":"Merthogy stesszhelyzetben valami tényleg történik az agyvizünkkel is. A Semmelweis Egyetem kutatóinak eredményei új...","id":"20180912_Magyar_tudosok_uj_ertelmet_adtak_a_felforr_az_agyvizem_kifejezesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31c1fdcc-22e5-42c6-8db0-c8f76e30c8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d84e11f-e769-4430-b48d-2365b2d9ae3d","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Magyar_tudosok_uj_ertelmet_adtak_a_felforr_az_agyvizem_kifejezesnek","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:49","title":"Magyar tudósok új értelmet adtak a „felforr az agyvizem” kifejezésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1babcd27-b139-457d-a337-dfe08c9d708e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Szét lehet-e vajon választani a magánéletet és a munkát, ha a szeretteinkkel dolgozunk? A közösségi munkamodellt idehaza meghonosító Klementz Kata és Panni szerint nem, de nem is kell.","shortLead":"Szét lehet-e vajon választani a magánéletet és a munkát, ha a szeretteinkkel dolgozunk? A közösségi munkamodellt...","id":"201809113_loffice_klementz_kata_panni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1babcd27-b139-457d-a337-dfe08c9d708e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba307f1-36d7-4be2-9453-8791651fa54f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/201809113_loffice_klementz_kata_panni","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:15","title":"“Én repkedek, ő pedig néha visszahúz a földre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]