[{"available":true,"c_guid":"1d3ac613-1f0e-41e9-a25c-df99183e5196","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ emberjogi szakértői jelentést tettek közzé, melyben elítélik Magyarországot a civilekkel és menekültekkel való bánásmód miatt.\r

\r

","shortLead":"Az ENSZ emberjogi szakértői jelentést tettek közzé, melyben elítélik Magyarországot a civilekkel és menekültekkel való...","id":"20180911_Az_ENSZ_emberjogi_szakertoi_elitelik_Magyarorszgot_civilek_migrnsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3ac613-1f0e-41e9-a25c-df99183e5196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7f39c5-38b5-420a-bb9c-8d29c97441c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Az_ENSZ_emberjogi_szakertoi_elitelik_Magyarorszgot_civilek_migrnsok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:36","title":"Nem csak az EP-ben, az ENSZ-ben is komolyan bírálták ma a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügyök és lánya ellen márciusi salisbury-i merénylet elkövetésével vádolt két orosz férfi azt állította, csak azért utaztak az angliai városba, hogy megnézzék a híres katedrálist. A magyarázkodás nem volt túl meggyőző.","shortLead":"A Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügyök és lánya ellen márciusi salisbury-i merénylet elkövetésével vádolt...","id":"20180913_Csak_turistak_voltunk__allitjak_a_Szkripalmerenylet_alltolagos_elkovetoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb029ff-76ab-4bfe-8590-82b0d084ccd7","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Csak_turistak_voltunk__allitjak_a_Szkripalmerenylet_alltolagos_elkovetoi","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:29","title":"Csak turisták voltunk – állítják a Szkripal-merénylettel gyanúsított oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erre legutóbb 27 éve volt példa. Ezúttal Kovács István Ostrom című munkájával kerül be a Diák Oscar három díjazottja közé.","shortLead":"Erre legutóbb 27 éve volt példa. Ezúttal Kovács István Ostrom című munkájával kerül be a Diák Oscar három díjazottja...","id":"20180913_magyar_film_nyert_diak_oscar_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04abb58-0832-4227-90de-f5409347e0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_magyar_film_nyert_diak_oscar_dijat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:14","title":"Magyar film nyert Diák Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút július vége óta nem találják. ","shortLead":"A fiút július vége óta nem találják. ","id":"20180913_Eltunt_egy_14_eves_lepsenyi_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a7f9c5-4c14-4f39-8838-02c814333890","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eltunt_egy_14_eves_lepsenyi_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:10","title":"Eltűnt egy 14 éves lepsényi fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce3780d-831d-4020-9856-c13f26c4fee8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állapotos nő már nagyban fogyasztott ételét, mikor pálcikája megakadt valamiben. És nem zöldség volt az. ","shortLead":"Az állapotos nő már nagyban fogyasztott ételét, mikor pálcikája megakadt valamiben. És nem zöldség volt az. ","id":"20180913_Doglott_patkanyt_talalt_a_leveseben_egy_kinai_etterem_vendege_es_nem_ez_a_legfelhaboritobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce3780d-831d-4020-9856-c13f26c4fee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b89473-3cc7-42d2-a592-b74508f7b08c","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Doglott_patkanyt_talalt_a_leveseben_egy_kinai_etterem_vendege_es_nem_ez_a_legfelhaboritobb","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:21","title":"57 milliárd forintot bukott egy kínai cég azután, hogy egy nő döglött patkányt talált a levesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7462761-3cd5-494c-8892-cf383d42af77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 24.hu nézte meg, mi történt a televízió július végi hatalomátvétele óta.","shortLead":"A 24.hu nézte meg, mi történt a televízió július végi hatalomátvétele óta.","id":"20180912_Hatalmasat_zuhant_a_fideszesitett_Hir_TV_nezettsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7462761-3cd5-494c-8892-cf383d42af77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6cbd4f-93a0-44c0-8286-e208d059fa3e","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Hatalmasat_zuhant_a_fideszesitett_Hir_TV_nezettsege","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:53","title":"Hatalmasat zuhant a fideszesített Hír Tv nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött. Egyéniben Földházi negyedik, Kovács hatodik, Alekszejev 14. lett.","shortLead":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött...","id":"20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967882ba-cef1-49b3-b16a-926a8148705f","keywords":null,"link":"/sport/20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:37","title":"Világbajnok a női öttusacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét jelenti. Tehát: betű szerint az „álmok kereskedőiről” van szó, miközben ténylegesen az ingatlanpiac legbrutálisabb hiénáiról, akik a drogkereskedőkhöz hasonlíthatók.","shortLead":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét...","id":"20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220b7e0d-dd4b-4034-8146-c2b1953e8a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:28","title":"A rohadó lakásokat horror összegért kiadó ingatlanosokra lecsapnak Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]