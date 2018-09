Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szepesházi Péter bíró felmentését kérte az államfőtől. Tavasszal ő beszélt arról a BBC-nek, hogy félelemmel teli légkör uralkodik a bíróságokon. ","shortLead":"Szepesházi Péter bíró felmentését kérte az államfőtől. Tavasszal ő beszélt arról a BBC-nek, hogy félelemmel teli légkör...","id":"20180913_lemondott_szepeshazi_peter_hando_tunde_egyik_leghangosabb_biraloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217524b7-db4b-447b-843a-142c87023678","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_lemondott_szepeshazi_peter_hando_tunde_egyik_leghangosabb_biraloja","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:05","title":"Lemondott Handó Tünde egyik leghangosabb bírálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai Új-Skócia autópályája mellett egy egészen furcsa közlekedési tábla tűnt fel, ami nemcsak megfejthetetlen, de balesetveszélyes is.","shortLead":"A kanadai Új-Skócia autópályája mellett egy egészen furcsa közlekedési tábla tűnt fel, ami nemcsak megfejthetetlen, de...","id":"20180912_kozlekedesi_tabla_kanada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572d4f65-be33-4921-8e91-2e4897926fa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_kozlekedesi_tabla_kanada","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:21","title":"A nap képe: ilyen közlekedési táblát még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni külképviselet felújítását. A Közbeszerzési Értesítőben most csak folyamatszervezési módosításokat közöltek, az összeg és a nyertes változatlan.","shortLead":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni...","id":"20180912_Hamarosan_kezdenek_a_Szabadi_Bela_buntetougyeben_okirathamisitasert_elitelt_Loki_Geza_csaladi_cege_Washingtonban_ujitja_fel_a_kulkepviselet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8080056-de17-4afb-bf0c-a6616acf895f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Hamarosan_kezdenek_a_Szabadi_Bela_buntetougyeben_okirathamisitasert_elitelt_Loki_Geza_csaladi_cege_Washingtonban_ujitja_fel_a_kulkepviselet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:59","title":"Az okirathamisításért elítélt Lóki Géza családi cége újítja fel Washingtonban a külképviseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gép október végén száll fel utoljára.","shortLead":"A gép október végén száll fel utoljára.","id":"20180912_Megszunteti_BudapestBukarest_jaratat_a_Wizz_Air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326494-4b13-4979-95be-647d8c38df56","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Megszunteti_BudapestBukarest_jaratat_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:18","title":"Megszünteti Budapest–Bukarest-járatát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennek több oka is van.","shortLead":"Ennek több oka is van.","id":"20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3c980d-4a56-4747-b2d5-5575baf028fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:24","title":"Évente 27 ezer bolt és vendéglő megy csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c57276-39fd-4765-894b-cf8c09483dfa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A már csak helyi politikával foglalkozó Lázár János odaszúrt egyet a \"kétballábas focistáknak\" és a támogatóiknak.","shortLead":"A már csak helyi politikával foglalkozó Lázár János odaszúrt egyet a \"kétballábas focistáknak\" és a támogatóiknak.","id":"20180913_lazar_janos_foldeak_futball_ketballabas_focistak_priamisjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6c57276-39fd-4765-894b-cf8c09483dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5f76c7-8a6b-4749-a19a-3c28d512d14f","keywords":null,"link":"/sport/20180913_lazar_janos_foldeak_futball_ketballabas_focistak_priamisjatek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:31","title":"Lázár: Kétballábas focistáknak óriási pénzeket fizetnek azért, hogy \"ugrabugrándozzanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc52b821-a74c-4c9a-b0f5-85b0448362ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédos szobát fújták be a vegyszerrel, de a permet átszivárgott a brit házaspár szobájába is.","shortLead":"A szomszédos szobát fújták be a vegyszerrel, de a permet átszivárgott a brit házaspár szobájába is.","id":"20180912_Rovarirtoszer_okozta_a_ket_brit_nyaralo_rejtelyes_halalat_Egyiptomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc52b821-a74c-4c9a-b0f5-85b0448362ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2b059-05a5-47be-9924-e8015450bdf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Rovarirtoszer_okozta_a_ket_brit_nyaralo_rejtelyes_halalat_Egyiptomban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:17","title":"Rovarirtószer okozta a két brit nyaraló rejtélyes halálát Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0319b57d-1780-4c36-bd08-e4208097003b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábban jelzett 30 százalékos helyett 45 százalékos szén-dioxid-csökkentést irányozhat elő az unió 2030-ra. ","shortLead":"A korábban jelzett 30 százalékos helyett 45 százalékos szén-dioxid-csökkentést irányozhat elő az unió 2030-ra. ","id":"20180912_autogyartok_karosanyag_kibocsatas_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0319b57d-1780-4c36-bd08-e4208097003b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb62e472-8ec5-4312-9822-3e45245fe0f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_autogyartok_karosanyag_kibocsatas_unio","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:36","title":"Brutálisan megszorongatnák az autógyártókat, hogy tisztább járműveket csináljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]