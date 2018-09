Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érik a néppárti koalíció a Magyarország elleni eljáráshoz?","shortLead":"Érik a néppárti koalíció a Magyarország elleni eljáráshoz?","id":"20180911_Az_osztrak_kancellar_is_kiall_a_Sargentinijelentes_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41fcef9-2ed8-480d-ae21-546993c334a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Az_osztrak_kancellar_is_kiall_a_Sargentinijelentes_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:19","title":"Az osztrák kancellár is kiáll a Sargentini-jelentés mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad06e9a1-aabd-406a-b78f-273faa1051a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ferencvárosi aluljáróban augusztusban verekedő férfi után nyomoznak a rendőrök.","shortLead":"Egy ferencvárosi aluljáróban augusztusban verekedő férfi után nyomoznak a rendőrök.","id":"20180911_Aluljaroban_verekedett_segitsen_megtalalni_a_rendorsegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad06e9a1-aabd-406a-b78f-273faa1051a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5cd581-465f-4a85-9526-0a7db4f6bc8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Aluljaroban_verekedett_segitsen_megtalalni_a_rendorsegnek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:26","title":"Aluljáróban verekedett, segítsen megtalálni a rendőrségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d79f3ba-3c79-4c7f-92ee-d49e6ae15054","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2Rule helyett a Dorko ruháit viselik.","shortLead":"A 2Rule helyett a Dorko ruháit viselik.","id":"20180912_A_teniszezoknek_nem_kell_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d79f3ba-3c79-4c7f-92ee-d49e6ae15054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07d745b-1501-4e4d-bfca-2a72c3d457a4","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_A_teniszezoknek_nem_kell_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:52","title":"A teniszezők magyar felszerelést akarnak, de nem Mészáros Lőrincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A minisztérium „információkat gyűjt” és kivár.","shortLead":"A minisztérium „információkat gyűjt” és kivár.","id":"20180911_Feljelentesek_es_haritasok_vezettek_fel_az_Operettszinhaz_mai_igazgatovalasztasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17c4450-2b36-436b-9950-d40a0a80edc4","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Feljelentesek_es_haritasok_vezettek_fel_az_Operettszinhaz_mai_igazgatovalasztasat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:56","title":"Feljelentések és hárítások vezették fel az Operettszínház igazgatóválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A csalók hihetetlenül olcsón hirdetnek ingatlanokat, a baj csak az, hogy ez általában nem az övéké, és nem is eladó.","shortLead":"A csalók hihetetlenül olcsón hirdetnek ingatlanokat, a baj csak az, hogy ez általában nem az övéké, és nem is eladó.","id":"20180911_Tobb_tizmillios_ingatlanos_atveres_terjed_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201cc120-98cc-423f-9ddf-7da1f8c0d0ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Tobb_tizmillios_ingatlanos_atveres_terjed_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:10","title":"Újabb ingatlanos átverés terjed Budapesten, ha nem figyel, több tízmillió forintja bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb51e1b-3d79-4915-b617-2af6b001e969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF Soros György miatt tüntetett tavaly áprilisban Brüsszelben. A demonstráció költségeit is az MVM-től kapott támogatásból fedezte a Fidesz kedvenc civil szervezete.","shortLead":"A CÖF Soros György miatt tüntetett tavaly áprilisban Brüsszelben. A demonstráció költségeit is az MVM-től kapott...","id":"20180911_7_millioval_tamogatta_az_MVM_hogy_a_COF_Brusszelben_tuntessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb51e1b-3d79-4915-b617-2af6b001e969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4022687-63a7-46c5-9050-ed1c8c710605","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_7_millioval_tamogatta_az_MVM_hogy_a_COF_Brusszelben_tuntessen","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:30","title":"7 millióval támogatta az MVM, hogy a CÖF Brüsszelben tüntessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyre jobban teljesít a Windows 10, a világ vezető asztali operációs rendszere jelenleg a Windows 7. Úgy tűnik, e tényt még a Microsoft sem hagyhatja figyelmen kívül.","shortLead":"Bár egyre jobban teljesít a Windows 10, a világ vezető asztali operációs rendszere jelenleg a Windows 7. Úgy tűnik, e...","id":"20180911_windows7_tamogatasa_kitolasa_2023","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6db48ac-6255-47f2-a210-e92dc92dd115","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_windows7_tamogatasa_kitolasa_2023","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:03","title":"Windows 7 van a számítógépén? Lenne itt egy elég jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97c6334-0cf2-4aef-b1fb-7e734ab50135","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy volt a sikere.","shortLead":"Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy...","id":"20180912_nubia_red_magic_gamer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e97c6334-0cf2-4aef-b1fb-7e734ab50135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc20c38a-50a1-421d-b849-8f41a5da5ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_nubia_red_magic_gamer_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:03","title":"Megérkezett az elérhető árú, nem mindennapinak tűnő, androidos Nubia telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]