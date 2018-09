Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont, hogy minden családban más-más kérdéseket vet fel. A szülők gyakran csak a gép előtt kuksoló gyereket látják, arról néha fogalmuk sincs, hogy mit csinál a neten, mivel játszik, kikkel lép kapcsolatba.","shortLead":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont...","id":"20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd69b6-2bbe-41ba-aa4a-f2d67cc068c0","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:12","title":"Amíg a szülők nem teszik le a kütyüt, a gyerekek se fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8e814f-2980-488f-91e1-c3ba6f267405","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Bella_Ciao__partizandallal_uzen_Tom_Waits_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e8e814f-2980-488f-91e1-c3ba6f267405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef358f5-6f50-426f-9416-fdca0630f7f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Bella_Ciao__partizandallal_uzen_Tom_Waits_Trumpnak","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:55","title":"Bella Ciao – partizándallal üzen Tom Waits Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0739da3b-9c3e-4a48-aa84-47c49409651f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétség sem férhet hozzá, hogy ennek az autónak az egyedivé tételére komoly pénzt fordítottak, de a végeredmény legalábbis véleményesre sikeredett.","shortLead":"Kétség sem férhet hozzá, hogy ennek az autónak az egyedivé tételére komoly pénzt fordítottak, de a végeredmény...","id":"20180913_cadillac_konnyufemfelni_hatalmas_kerekek_tuning_amerikai_auto_automosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0739da3b-9c3e-4a48-aa84-47c49409651f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46675c2c-8141-4d8b-b169-931cb74516aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_cadillac_konnyufemfelni_hatalmas_kerekek_tuning_amerikai_auto_automosas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:41","title":"A nap autós videója: Amikor a vagyon mellé nem feltétlenül társul ízlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes bejegyzést írt a Twitterre közvetlenül az új iPhone-ok bemutatója előtt Tim Cook, mellyel alighanem több száz embert sikerült félrevezetnie. Pár perc után azonban kiderült a turpisság.","shortLead":"Érdekes bejegyzést írt a Twitterre közvetlenül az új iPhone-ok bemutatója előtt Tim Cook, mellyel alighanem több száz...","id":"20180913_tim_cook_twitter_iphone_bemutato_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19dd044-de58-490c-976b-c1049fd858df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_tim_cook_twitter_iphone_bemutato_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:03","title":"Az Apple-vezér elsütötte a hét poénját, pedig csak kiírt valamit a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakember szerint több vi komoly fellendülés után a magyar költségvetésnek már egyensúlyban kellene lennie. ","shortLead":"A befektetési szakember szerint több vi komoly fellendülés után a magyar költségvetésnek már egyensúlyban kellene...","id":"20180913_zsiday_viktor_magyargazdasagi_valsag_felkeszules_magyar_narancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43f77b-491c-4853-a1a3-b4c0a55c4a6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_zsiday_viktor_magyargazdasagi_valsag_felkeszules_magyar_narancs","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:46","title":"Zsiday Viktor: Magyarország nincs kellőképpen felkészülve egy gazdasági válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22a7f89-3a77-4ab9-96c8-224e78edf504","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személygépkocsival ütközött az átkelőn.","shortLead":"Egy személygépkocsival ütközött az átkelőn.","id":"20180914_Mentoauto_karambolozott_a_Petofi_hidon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22a7f89-3a77-4ab9-96c8-224e78edf504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358cfebe-90e7-400f-b875-64a043935e8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_Mentoauto_karambolozott_a_Petofi_hidon","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:49","title":"Mentőautó karambolozott a Petőfi hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","shortLead":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","id":"20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b38b58-0a08-4425-b1a9-bf289571f325","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:22","title":"Pont a Volvo veszi el a kamionosok munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített. Egy erőnléti edző szerint borzalmasan megviselte az egyik eset.","shortLead":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített...","id":"20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5158ce1-d686-435d-a255-982d7a2b9406","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"„Messi úgy sírt ott, mintha meghalt volna az anyja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]