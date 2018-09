Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb004d5c-87c9-4582-9e96-6bfc9f62b1bd","c_author":"-k-","category":"elet","description":"Ha a múlt hétvége a borok jegyében telt a Várban, akkor a mostani a söröké Kőbányán. A KRAFT 4. Sörfesztiválon 9 hazai és 8 külföldi főzde 100 söre lesz kóstolható. A szeptember 14. és 16. közötti fesztivál annyiban rendhagyó, hogy a Kraft Egyesület tagjai mellett ezúttal külföldi sörfőzdék is bemutatkoznak.","shortLead":"Ha a múlt hétvége a borok jegyében telt a Várban, akkor a mostani a söröké Kőbányán. A KRAFT 4. Sörfesztiválon 9 hazai...","id":"20180912_Kraft_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb004d5c-87c9-4582-9e96-6bfc9f62b1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94d4408-724f-4550-8a6e-72f744de0600","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Kraft_Kobanyan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:41","title":"Kraft Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérváron, Tatabányán és Nagykanizsán nyert rádiófrekvenciákat a filmügyi biztos.","shortLead":"Székesfehérváron, Tatabányán és Nagykanizsán nyert rádiófrekvenciákat a filmügyi biztos.","id":"20180912_Harom_videki_radio_lett_Andy_Vajnae","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdd35f0-4ad0-4bf9-80aa-3706646d36f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Harom_videki_radio_lett_Andy_Vajnae","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:09","title":"Három vidéki rádió lett Andy Vajnáé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A 25 perces kisfilm már megtekinthető a YouTube-on.","shortLead":"A 25 perces kisfilm már megtekinthető a YouTube-on.","id":"20180913_Csik_Zenekar_Csik30_Kiss_Stefan_Monika_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2642d31-a77d-4cd7-942b-ba4ff1de0cf2","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Csik_Zenekar_Csik30_Kiss_Stefan_Monika_film","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:42","title":"Film készült a harmincéves Csík Zenekarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit az Amazon részvényének szárnyalása emelt a magasba.","shortLead":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit az Amazon részvényének...","id":"20180913_Mindenbe_belekostol_a_vilag_leggazdagabb_embere_akkor_is_ha_nem_nyer_rajta_rogton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8491517-4557-43c1-831d-b5dcb886fb23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Mindenbe_belekostol_a_vilag_leggazdagabb_embere_akkor_is_ha_nem_nyer_rajta_rogton","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:05","title":"Mindenbe belekóstol a világ leggazdagabb embere, akkor is, ha nem nyer rajta rögtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555b43-8399-4e4a-a921-7b2084e96d2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyrészt a zászlók szinte azonnal eltűntek, másrészt szakmai körökben nem mindenkinek tetszett az újítás.","shortLead":"Egyrészt a zászlók szinte azonnal eltűntek, másrészt szakmai körökben nem mindenkinek tetszett az újítás.","id":"20180914_Beszunteti_a_zaszlozebrakat_Obuda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b555b43-8399-4e4a-a921-7b2084e96d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14c0bc1-6571-4b99-ac1d-2ca0e5c9eeba","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Beszunteti_a_zaszlozebrakat_Obuda","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Beszünteti a zászlózebrákat Óbuda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher Daniel Ricciardo távozása után került fel az esélyesek listájára.","shortLead":"Mick Schumacher Daniel Ricciardo távozása után került fel az esélyesek listájára.","id":"20180912_A_Red_Bullal_kerulhet_be_a_Forma1be_Schumacher_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483433d5-083b-4187-9dad-af11c7d25a93","keywords":null,"link":"/sport/20180912_A_Red_Bullal_kerulhet_be_a_Forma1be_Schumacher_fia","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:17","title":"A Red Bullal kerülhet be a Forma–1-be Schumacher fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Neta Barzilai májusi eurovíziós győzelmével Izrael megszerezte a 2019-es dalverseny rendezésének jogát, de azóta többször megkérdőjeleződött az ország házigazdaszerepe.","shortLead":"Neta Barzilai májusi eurovíziós győzelmével Izrael megszerezte a 2019-es dalverseny rendezésének jogát, de azóta...","id":"20180913_TelAvivban_lesz_jovore_az_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509a9a1c-8e90-4495-bbd9-b6c4ac8f295f","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_TelAvivban_lesz_jovore_az_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:53","title":"Tel-Avivban lesz jövőre az Eurovíziós Dalfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","id":"20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271134c-2fe7-47b8-90c3-909ff7412cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:34","title":"Gyengül a forint a Sargentini-jelentés megszavazása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]