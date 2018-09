Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bíró Attilát és bolgár kollégáját akkor kísérték be a rendőrök, amikor éppen azt figyelték meg, ahogy az ügy egyik elkövetője dokumentumokat éget el.","shortLead":"Bíró Attilát és bolgár kollégáját akkor kísérték be a rendőrök, amikor éppen azt figyelték meg, ahogy az ügy egyik...","id":"20180914_Rendorsegen_toltotte_az_ejszakat_egy_unios_csalas_utan_nyomozo_magyar_ujsagiro_Bulgariaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3a99c5-87c9-4a36-a2c9-94cc4a41edd1","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Rendorsegen_toltotte_az_ejszakat_egy_unios_csalas_utan_nyomozo_magyar_ujsagiro_Bulgariaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:42","title":"Rendőrségen töltötte az éjszakát egy uniós csalás után nyomozó magyar újságíró Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d50ff-5956-4b5f-a63c-7ea3c2125435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Minél mélyebbre fúrunk, annál több értékes ásványt találunk” – mondja az AFP tudósítójának a Savannah Resources brit bányászati cég vezetője, David Archer. De a helyszín nem az afrikai sivatag, hanem Észak-Portugália Vila Real régiója.","shortLead":"„Minél mélyebbre fúrunk, annál több értékes ásványt találunk” – mondja az AFP tudósítójának a Savannah Resources brit...","id":"20180914_Az_uj_feher_aranybol_csinalhatja_meg_a_szerencsejet_az_aranylabu_focistak_orszaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111d50ff-5956-4b5f-a63c-7ea3c2125435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38704cc7-05f7-42c4-a046-4a652f4d761c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Az_uj_feher_aranybol_csinalhatja_meg_a_szerencsejet_az_aranylabu_focistak_orszaga","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:45","title":"Az új fehér aranyból csinálhatja meg a szerencséjét az aranylábú focisták országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"","category":"vilag","description":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában nem csak a tenger közelében, hanem a szárazföld belsejében élők is életveszélyben vannak. A BBC összegyűjtötte, miért okozhat komoly károkat a Florence annak ellenére, hogy az öt fokozatú hurrikán-skálán már csak egyes fokozatot kapott.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és...","id":"20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad237a66-921a-46b1-b230-a7999fbd9f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Ezért különösen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs Max és XR lesz az idei telefonmodellek neve. Már csak egy kérdés maradt: pontosan mit is tudnak az új modellek? ","shortLead":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs...","id":"20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c17e1b-be4f-4c03-8668-35f2368395f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:53","title":"Itt a nagy bejelentés, megjöttek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négygyermekes nőt egy kábítószer-használó férfi szúrta combon néhány nappal ezelőtt, azóta orvostól orvosig jár.","shortLead":"A négygyermekes nőt egy kábítószer-használó férfi szúrta combon néhány nappal ezelőtt, azóta orvostól orvosig jár.","id":"20180913_tuvel_szurtak_meg_egy_not_az_1es_villamoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64beb7c3-f4a8-4fb3-91d4-3b72538b5c1e","keywords":null,"link":"/elet/20180913_tuvel_szurtak_meg_egy_not_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:23","title":"Drogos tűvel szúrhattak meg egy nőt az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19f2a97-cc72-43d2-ba69-4601b416f9f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Visszamegy szolgálni a Magyarországi Református Egyházhoz, a két feladat pedig összeegyeztethetetlen.","shortLead":"Visszamegy szolgálni a Magyarországi Református Egyházhoz, a két feladat pedig összeegyeztethetetlen.","id":"20180913_lemond_parlamenti_mandatumarol_balog_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e19f2a97-cc72-43d2-ba69-4601b416f9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc59e2c-fb43-48c5-af2c-e1075c85cc43","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_lemond_parlamenti_mandatumarol_balog_zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:26","title":"Lemond parlamenti mandátumáról Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70b31ff-cf22-49a6-9381-594b67fa0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Attilát internetes szavazáson választották meg az év polgármesterének. ","shortLead":"Molnár Attilát internetes szavazáson választották meg az év polgármesterének. ","id":"20180914_Egy_fideszes_kepviselo_lett_az_ev_polgarmestere__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a70b31ff-cf22-49a6-9381-594b67fa0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fe54fb-1cb7-4bfa-9df8-e89e46f2505f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Egy_fideszes_kepviselo_lett_az_ev_polgarmestere__foto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:31","title":"Egy fideszes lett az év polgármestere – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet harmincnyolc olyan országot nevezett meg, ahol ez a helyzet. A listán szerepel Magyarország mellett Oroszország és Kína is. ","shortLead":"A szervezet harmincnyolc olyan országot nevezett meg, ahol ez a helyzet. A listán szerepel Magyarország mellett...","id":"20180912_ensz_feketelista_emberi_jogi_aktivistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5864cd1-aea4-487d-afd3-d62037d6bca4","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_ensz_feketelista_emberi_jogi_aktivistak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:48","title":"ENSZ: Szégyenletes módon bánnak az emberi jogi aktivistákkal Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]