Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","shortLead":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","id":"20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46817b8-9fc3-4a4f-afe4-babbcd55d3d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:34","title":"Tót Lajos szerepére készült a színész, kiképzést kapott a tűzoltóságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da582be-a190-456e-972b-a7d9bce80ff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel bővítette egyébként is erős hatalmát. ","shortLead":"Ezzel bővítette egyébként is erős hatalmát. ","id":"20180912_Az_allami_vagyonalap_elere_is_magat_nevezte_ki_a_torok_allamfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5da582be-a190-456e-972b-a7d9bce80ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c84096-3fcd-4e83-b316-6a13633a3e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Az_allami_vagyonalap_elere_is_magat_nevezte_ki_a_torok_allamfo","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:12","title":"Az állami vagyonalap élére is magát nevezte ki a török államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","shortLead":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","id":"20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92076e3d-4e82-4833-b228-3140c13d8432","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Betiltanák az ízesített e-cigik nagy részét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1806-3ac7-4ce7-946f-776a97e9a8bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen zajlik a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, a kanadaiak pedig alaposan rápörögtek a sztárok érkezésére. Ryan Gosling is a városban van, mivel szerepel a versenyben új, First Man című filmje. Joelle Murray, a helyi Grinder kávézó tulajdonosa pedig elég komoly kis kampányt indított a Twitteren, hogy a színész meglátogassa őket.","shortLead":"Éppen zajlik a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, a kanadaiak pedig alaposan rápörögtek a sztárok érkezésére. Ryan...","id":"20180913_Ryan_Gosling_kavezo_Grinder_Coffee_Toronto_Kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669d1806-3ac7-4ce7-946f-776a97e9a8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63f78b8-a240-426f-a06a-db441268c74b","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Ryan_Gosling_kavezo_Grinder_Coffee_Toronto_Kanada","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:57","title":"Nyolc napig kampányolt egy kanadai nő, hogy Ryan Gosling meglátogassa: meglátogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fe9f45-53e0-44d9-b43e-34a2d1145444","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Öt góllal győzték le Japánt.","shortLead":"Öt góllal győzték le Japánt.","id":"20180913_Gyozelemmel_zarta_a_csoportkort_a_magyar_ferfi_vizilabdavalogatott_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1fe9f45-53e0-44d9-b43e-34a2d1145444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f139dd3-c90c-4bb7-bbdb-02065e0115ac","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Gyozelemmel_zarta_a_csoportkort_a_magyar_ferfi_vizilabdavalogatott_Berlinben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 22:00","title":"Győzelemmel zárta a csoportkört a magyar férfi vízilabda-válogatott Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem gyilkolják halomra a fehér földbirtokosokat Dél-Afrikában, de a tervezett, kártérítés nélküli kisajátítás híre gazdasági félelmeket és politikai feszültséget gerjesztett, noha létező történelmi igazságtalanságot orvosolna.","shortLead":"Nem gyilkolják halomra a fehér földbirtokosokat Dél-Afrikában, de a tervezett, kártérítés nélküli kisajátítás híre...","id":"20180913_Trump_ujabb_trukkje_Elterelesnek_tartjak_a_delafrikai_farmergyilkossagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26f608a-6be8-4b04-a3b3-3fb833eeeee6","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Trump_ujabb_trukkje_Elterelesnek_tartjak_a_delafrikai_farmergyilkossagokat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:30","title":"Trump újabb trükkje? Elterelésnek tartják a dél-afrikai farmergyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6617d1c-6dff-470a-8d89-38ca4110a7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időn belül ez már a második olyan eset, hogy egy helyettes államtitkárt meglopnak, a hatóságok mindkét esetben azonnal és minden lehetséges eszközt bevetve intézkedtek.","shortLead":"Rövid időn belül ez már a második olyan eset, hogy egy helyettes államtitkárt meglopnak, a hatóságok mindkét esetben...","id":"20180914_Kiemelt_rendori_egysegek_keresik_egy_ujabb_meglopott_helyettes_allamtitkar_laptopjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6617d1c-6dff-470a-8d89-38ca4110a7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ab9a02-c5c6-4449-a231-34f1f02ad3f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Kiemelt_rendori_egysegek_keresik_egy_ujabb_meglopott_helyettes_allamtitkar_laptopjat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:34","title":"Kiemelt rendőri egységek keresik egy újabb meglopott helyettes államtitkár laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","shortLead":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","id":"20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf61a93-1e66-4146-8069-659bfec3cf0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:22","title":"Halálos lisztériafertőzés: most kezdődhet csak a nyomozás az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]