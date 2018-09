Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b485f88-24f7-42dd-9624-9c7338b42198","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Jair Bolsonaro rendpárti, rasszista, homofób és nőgyűlölő, de a végletekig korrupcióba fulladó országban rendkívül népszerű lett.","shortLead":"A szélsőjobboldali Jair Bolsonaro rendpárti, rasszista, homofób és nőgyűlölő, de a végletekig korrupcióba fulladó...","id":"201837_jair_bolsonaro_tropusi_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b485f88-24f7-42dd-9624-9c7338b42198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba8872c-d478-4e2b-a248-52f6ae16347e","keywords":null,"link":"/vilag/201837_jair_bolsonaro_tropusi_trump","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:30","title":"Két korrupcióba belebukott elnök után Brazília megkaphatja a trópusi Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827336da-3e9a-4de0-ae4d-d5c282336f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök az osztrák hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Makó belterületén.","shortLead":"A rendőrök az osztrák hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Makó belterületén.","id":"20180914_mako_lopott_auto_volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827336da-3e9a-4de0-ae4d-d5c282336f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998fb039-1911-4256-a23d-9b8a9764f74d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_mako_lopott_auto_volkswagen","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:21","title":"Makón kapcsolták le a régóta körözött Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki rutinból keresgél egy-egy termék után az Amazonon, könnyen ráfázhat: nem biztos, hogy a legolcsóbbat és/vagy legjobbat kapja majd meg, a találati lista elején ugyanis egyre több a hirdetés.","shortLead":"Ha valaki rutinból keresgél egy-egy termék után az Amazonon, könnyen ráfázhat: nem biztos, hogy a legolcsóbbat és/vagy...","id":"20180915_amazon_kereses_hirdetes_szponzoralt_termek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16360103-bcc5-4d20-9138-ddf38e06b1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_amazon_kereses_hirdetes_szponzoralt_termek","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:03","title":"Amikor rákeres valamire az Amazonon, vigyázzon, mire kattint a találatok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami munkaügyi szervezet olyan kevés közmunkást tud piaci munkahelyhez segíteni, hogy már saját maga is elismeri a kudarcot – írja a Népszava. ","shortLead":"Az állami munkaügyi szervezet olyan kevés közmunkást tud piaci munkahelyhez segíteni, hogy már saját maga is elismeri...","id":"20180914_kozmunka_munkaugyi_kozpontok_piaci_allas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6b2a25-8029-41d1-afd0-fe130cabe0d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_kozmunka_munkaugyi_kozpontok_piaci_allas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 07:16","title":"100-ból 89 közmunkást nem tudnak piaci álláshoz juttatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ötezer forintnál kevesebb pénzzel tartozókkal nem kezd levelezni az adóhivatal, a nagyobb adósok nem ússzák meg.","shortLead":"Az ötezer forintnál kevesebb pénzzel tartozókkal nem kezd levelezni az adóhivatal, a nagyobb adósok nem ússzák meg.","id":"20180914_Kevesebb_adot_fizetett_mint_amennyit_kell_Nemsokara_megkeresi_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80157413-7463-449e-8265-6bc5376c0378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Kevesebb_adot_fizetett_mint_amennyit_kell_Nemsokara_megkeresi_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:29","title":"Kevesebb adót fizetett, mint amennyit kell? Nemsokára megkeresi a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","shortLead":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","id":"20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0904d6ea-b68c-4b7f-9087-e7d924d7eeef","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Photoshoppal varázsolt fekete diákokat egy csoportképre egy francia iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36fe838-c9c2-4a84-be1f-3619922e6fe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szergej Prokopjev Twitteren tette közzé azt a videót, amelyben nemcsak a (volt) lyukat mutatja meg, de azt is elmondja, miért nem igazak a sajtóban korábban megjelent hírek.","shortLead":"Szergej Prokopjev Twitteren tette közzé azt a videót, amelyben nemcsak a (volt) lyukat mutatja meg, de azt is elmondja...","id":"20180914_nemzetkozi_urallomas_iss_szojuz_lyuk_szergej_prokopjev_szivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a36fe838-c9c2-4a84-be1f-3619922e6fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d798432e-44c2-473c-bbff-68d9e966ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nemzetkozi_urallomas_iss_szojuz_lyuk_szergej_prokopjev_szivargas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 07:02","title":"Videó: az orosz űrhajós megmutatta, hogyan néz ki a befoltozott lyuk a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég vastagsága. A változásból sok mindenre lehet majd következtetni például a globális felmelegedés hatásaival kapcsolatban.","shortLead":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég...","id":"20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5ba90-f3ca-472a-ba02-bd3234d29ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:03","title":"A NASA holnap felküld az űrbe egy lézert, ami 10 000 nyalábot lő majd a Földre – másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]