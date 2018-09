Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","shortLead":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","id":"20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2cca11-eab3-4b9f-a8b6-9c1ad81265e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:28","title":"Egy ilyen 1000 lovas AMG-kabrió már nem csak a sapkát kapja le a sofőrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft Surface vezető kommunikációs menedzserének feltűnt valami.","shortLead":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft...","id":"20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335d4730-3f1c-45d5-a756-104655bf6a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:03","title":"Különös vád: a Microsofttól másolt az Apple a szerdai bemutatón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555b43-8399-4e4a-a921-7b2084e96d2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyrészt a zászlók szinte azonnal eltűntek, másrészt szakmai körökben nem mindenkinek tetszett az újítás.","shortLead":"Egyrészt a zászlók szinte azonnal eltűntek, másrészt szakmai körökben nem mindenkinek tetszett az újítás.","id":"20180914_Beszunteti_a_zaszlozebrakat_Obuda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b555b43-8399-4e4a-a921-7b2084e96d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14c0bc1-6571-4b99-ac1d-2ca0e5c9eeba","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Beszunteti_a_zaszlozebrakat_Obuda","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Beszünteti a zászlózebrákat Óbuda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köztársasági elnök szerint ambiciózusabb vállalásokra lenne szükség.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint ambiciózusabb vállalásokra lenne szükség.","id":"20180914_Ader_Janos_nem_elegedett_a_parizsi_klimaegyezmeny_eddigi_vegrehajtasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577dd6e-70bc-4447-b001-cc31ea0ee8b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Ader_Janos_nem_elegedett_a_parizsi_klimaegyezmeny_eddigi_vegrehajtasaval","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:13","title":"Áder János nem elégedett a párizsi klímaegyezmény eddigi végrehajtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ma tíz éve omlott össze a Lehman Brothers, az amerikai bank csődjéhez kötik a globális pénzügyi válság és az abból kibontakozó gazdasági krízis kezdetét. Ezt azonban akkor csak kevesen látták előre, az akkori magyar napilapok meg a nekik nyilatkozók alig.","shortLead":"Ma tíz éve omlott össze a Lehman Brothers, az amerikai bank csődjéhez kötik a globális pénzügyi válság és az abból...","id":"20180915_valsag_lehman_brothers_hitelezes_krach_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910001a4-f50f-407d-a30f-5b8d78832dda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_valsag_lehman_brothers_hitelezes_krach_evfordulo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 07:00","title":"Tíz éve omlott össze a világ – csak ezt akkor még nem láttuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c35162e-a386-4c60-90f4-b7098625f7b5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó központjában jártunk, ahol testközelből ismerkedtünk meg az első villanymotoros BMW versenyautóval, ami a Formula–E sorozatban áll rajtvonalhoz. Szinte teljesen hangtalanul, de remélhetőleg izgalmas versenyeket produkálva.","shortLead":"A bajor gyártó központjában jártunk, ahol testközelből ismerkedtünk meg az első villanymotoros BMW versenyautóval, ami...","id":"20180914_exkluziv_meglestuk_a_bmw_benzin_es_hengerek_nelkul_tamado_uj_szuperautojat_formula_e_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c35162e-a386-4c60-90f4-b7098625f7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de31fd-1038-4687-91e5-839bbcd8855f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_exkluziv_meglestuk_a_bmw_benzin_es_hengerek_nelkul_tamado_uj_szuperautojat_formula_e_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:13","title":"Exkluzív: meglestük a BMW benzin és hengerek nélkül támadó új szuperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentésről beszélt a legtöbbet Orbán Viktor a Kossuth rádióban adott interjújában, ez volt az első, amióta visszatért a szabadságáról. Azt mondta, távlatosan és egészen közelről is megvizsgálta a kérdést, amely azonban szerinte egyre kevésbé lesz fontos az európai politikában. Ami előtérbe kerül, az Angela Merkel új uniós határvédelmi javaslata.","shortLead":"A Sargentini-jelentésről beszélt a legtöbbet Orbán Viktor a Kossuth rádióban adott interjújában, ez volt az első...","id":"20180914_orban_viktor_kossuth_radio_sargentini_jelentes_europai_parlament_angela_merkel_hatarvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d12593-7392-4ebf-9fe9-9b21cb01ea93","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_orban_viktor_kossuth_radio_sargentini_jelentes_europai_parlament_angela_merkel_hatarvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:32","title":"Orbán: A következő küzdelem arról szól majd, kihez kerül a kapukulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérte a szárazföldet Florence, amely szakértők szerint az utóbbi idők egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet az Egyesült Államokban. A vihar mozgását élő radarképeken és videón is közvetítik.","shortLead":"Elérte a szárazföldet Florence, amely szakértők szerint az utóbbi idők egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet az Egyesült...","id":"20180914_florence_hurrikan_elo_video_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66a015b-f21a-44f9-8bf8-674d83882cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_elo_video_vihar","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:03","title":"Pusztítás élő adásban: videóban közvetítik a Florence hurrikán útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]