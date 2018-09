Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4364a922-9d55-47c9-b23b-cd57281c8f68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a francia hatóságok által körözött járművet foglaltak le Nagylaknál.","shortLead":"A magyar rendőrök a francia hatóságok által körözött járművet foglaltak le Nagylaknál.","id":"20180915_Azt_hitte_atcsusszanhat_a_nagylaki_hataratkelon_tevedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4364a922-9d55-47c9-b23b-cd57281c8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03bca17-bf28-43ad-a659-f360b67fc48b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_Azt_hitte_atcsusszanhat_a_nagylaki_hataratkelon_tevedett","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:21","title":"Azt hitte, átcsusszanhat a nagylaki határátkelőn, tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rádiókitörések észlelése fontos sarokpontja lehet a földön kívüli intelligencia keresésének. A jelek szerint mesterséges intelligenciára alapuló megoldásokkal ezen a területen is előreléphet a tudomány.","shortLead":"A rádiókitörések észlelése fontos sarokpontja lehet a földön kívüli intelligencia keresésének. A jelek szerint...","id":"20180914_mesterseges_intelligencia_seti_radiokitoresek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b711da94-7375-479f-ab11-dc21f1f05702","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_mesterseges_intelligencia_seti_radiokitoresek","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:03","title":"Bevetették a mesterséges intelligenciát, azonnal talált 72 különös rádiójelet az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió óriási hibát követ el, ha alábecsüli Orbán Viktort, ugyanis az alkotmányjogász szerint el fogja érni a magyar miniszterelnök azt, amit akar.","shortLead":"Az Európai Unió óriási hibát követ el, ha alábecsüli Orbán Viktort, ugyanis az alkotmányjogász szerint el fogja érni...","id":"20180914_Kim_Lane_Scheppele_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f37067-5c51-4720-946e-02fd6e8ed438","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Kim_Lane_Scheppele_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:26","title":"Kim Lane Scheppele: Magyarország már nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","shortLead":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","id":"20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0904d6ea-b68c-4b7f-9087-e7d924d7eeef","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Photoshoppal varázsolt fekete diákokat egy csoportképre egy francia iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négymillióan laknak a vihar útjában.","shortLead":"Négymillióan laknak a vihar útjában.","id":"20180915_Halalt_hozott_a_tajfun_a_Fulopszigetekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4572feb-998a-4dd2-a4ff-34887d664139","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Halalt_hozott_a_tajfun_a_Fulopszigetekre","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:58","title":"Halált hozott a tájfun a Fülöp-szigetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljesen egyértelmű, hogy amikor Sargentini azt mondja, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, akkor álszent és hazudik – hangzott el a péntek reggeli Orbán-interjúban, de nem a miniszterelnöktől, hanem az évi 80 milliárd forint közpénzből működő közmédia riporterétől. Csak annyit tettünk, hogy leírtuk Nagy Katalin mai kérdéseit, ebből kiderül, hogyan képzeli a NER-gépezet az állampolgárok sokoldalú és kiegyensúlyozott tájékoztatását. ","shortLead":"Teljesen egyértelmű, hogy amikor Sargentini azt mondja, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, akkor álszent és...","id":"20180914_orban_interju_mr_kossuth_radio_nagy_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6a1c7c-8597-450e-8fa6-c7fb15cb3bfb","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_orban_interju_mr_kossuth_radio_nagy_katalin","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:04","title":"Íme az Orbán-interjú 13 kérdése, amelyek olykor döbbenetesebbek, mint Orbán mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn vizsgálja meg pszichológus azt a 13 éves kislányt, akivel állítása szerint két évvel ezelőtt hónapokon keresztül szexuális viszonyt folytatott két ismert sportoló. Egy ilyen korú gyerekkel folytatott viszony szexuális erőszaknak minősül. A rendőrség nyomoz az ügyben, a hírbe hozott sportolók egyike azt mondja, tiszta a lelkiismerete. Az ügyvéd szerint viszont a gyerek nem hazudik.","shortLead":"Hétfőn vizsgálja meg pszichológus azt a 13 éves kislányt, akivel állítása szerint két évvel ezelőtt hónapokon keresztül...","id":"20180915_ugyved_11_eves_kislany_szexualis_eroszak_gyanuja_sportolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a68454-b91f-4d3f-b17f-c0fd7d26225a","keywords":null,"link":"/elet/20180915_ugyved_11_eves_kislany_szexualis_eroszak_gyanuja_sportolo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:27","title":"\"Visszaéltek a kislány bizalmával\" - az ügyvéd szerint védence nem hazudik a zaklatási ügyben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","id":"20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e739499b-2edc-4d8c-8ce0-a49f7f654a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:20","title":"Megverték a nyílt utcán, kórházba kellett szállítani Ács volt polgármesterét, Lakatos Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]